اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 22/7/2017.. استقرار التعاملات في مطلع الأسبوع الجاري

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 22/7/2017.. استقرار التعاملات في مطلع الأسبوع الجاري
أسعار الحديد والاسمنت فى مصر

اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 22/7/2017.. استقرت تعاملات الحديد و الأسمنت بالأسواق، يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 22/7/2017.. استقرار تعاملات سوق البناء

أسعار الأسمنت اليوم، شهدت أسعار الأسمنت في الأيام القليلة الماضية ومع مطلع شهر يوليو حالة جديدة من الارتفاعات مناسبة مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية، حيث ارتفعت الأسعار بجميع أنواع الشركات المنتجة، بعد أن استقرت أسعار البناء في مصر مع نهاية الشهر الماضي، ليأتي الارتفاع الجديد على عدد من أنواع السلع الهامة والضرورية في حياة المصريين ويؤثر بشكل كبير على الأسعار في سوق البناء اليوم مقارنة بما جاء من تعاملاتها من قبل، بينما غاب الاسمنت في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي المعروضة عن تعاملات اليوم فى ظل استمرار غياب أسمنت الشورى الذي يشهد غياب طويل من الشهر الماضي عن التعاملات.

شهدت أسعار شركات الأسمنت اليوم حالة من الاستقرار في تعاملاتها اليوم خلال الأسواق المصرية، حيث استقرت أغلب اسعار طن الاسمنت فى الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي خلال اليوم بينما غاب عن الساحة عدد منهم بينما أكدت باقي الشركات على استقرارها بوجه عام واستقرار سعر التداول الذي بقيت عليه خلال يوم أمس في الأسواق المصرية، من جهة أخرى شهدت اسعار طن الاسمنت الأبيض بجميع الشركات المصرية حالة من الاستقرار اليوم مقارنة بأسعارها بالايام الماضية بينما شهد سعر طن الاسمنت الخاص بـ أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” استقرار كبير على أسعاره ماعدا طن أسمنت المقاوم الذي شهد انخفاضًا ملحوظًا اليوم، وبالنسبة إلى  الأسمنت المخلوط شهدت أسعارها حالة من الاستقرار حيث استقرت أسعار الشركات المنتجة ما بين الصعود والانخفاض علي ما تم التعامل به مؤخرًا في السوق المصري.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 22/7/2017: حديد عز تعلن عن إجمالي خسائر الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري

ورد أن مجلس إدارة شركة حديد عز، قد قامت بالإعلان عن نتائج الأعمال المجمعة الخاصة بالميزانية العامة لها عن تعاملاتها السوقية داخل مصر في الربع الأول من عام 2017، وقد أكدت حساباتها على أنه قد بلغ صافى قيمة المبيعات التي قد قامت بها الشركة هذه الفترة حوالي 8.11 مليار جنيه وذلك مقارنة بـ4.97 مليار جنيه التي كانت إجمالي مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، من جهة أخرى قد حققت الشركة ارتفاع فيها حوالي 63%.

جدير بالذكر أن مبيعات شركة حديد التسليح، والتى قد أعلنت عنها الشركة قد بلغت حوالي 5.3 مليار جنيه مصري حيث أكدت على أنها تمثل نحو 65% من إجمالي المبيعات المقررة، كما أن مبيعات الصلب المسطح التابعة للشركة قد بلغت حوالي 34% من إجمالى المبيعات حيث ورد أنها قد حققت حوالي 2.8 مليار جنيه، أما عن إجمالي  صادرات الصلب المسطح قد أكدت الشركة على أنها تمثل حوالي 64% وذلك من إجمالي مبيعات الصلب.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم السبت 22/7/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح785 جنية
أسمنت النصرالنصر738 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس830 جنيه
الفهدالفهد 785 جنيه
شركة صناعات مواد البناءالتعمير738 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك768 جنيه
أسمنت حورسحورس753 جنيه
أسمنت النهضةالصخرةغير متاح
أسمنت وادي النيلالمصري760 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص763 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري735 جنيه
أسمنت سيناءسيناء725 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر733 جنيه
السويس للأسمنتالسويس748 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة748 جنيه
أسمنت تكنو تكنو720 جنيه
أسمنت حلوانحلوان748 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف773 جنية
السويديالسويدي790 جنية
جنوب الواديجنوب الوادي738 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله750 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1680 جنية
سوبر سيناءسيناء1640 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1550 جنية
رويال العادةرويال1620 جنية
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1620 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل705 جنية
الشركة القومية للأسمنت705 جنية
أسمنت حلوان710 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم830 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر810 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحارغير متاح
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر790 جنيه
السويديالسويدي المقاوم810 جنيه
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اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 22/7/2017: قفزة جديدة على أسعار طن الحديد في الشهر الجاري

قفزة قوية شهدتها سوق الحديد فى تعاملاتها اليوم  مع مطلع شهر يوليو الجاري، بعد أن أقرت الحكومة المصرية فرض رفع أسعار العديد من السلع الأساسية والضرورية بالاسواق المصرية، ومن قبلها قامت بفرض رسوم الإغراق على واردات عدد من الشركات، ليترتب علي تلك القرارات ارتفاع سعر طن الحديد في الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي بفارق كبير في الأسعار، حيث شهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاع كبير على معظم أنواع الحديد فى السوق المحلية، بعد أن تم فرض قرارات الحكومة برفع قيمة رسوم الإغراق على الواردات القادمة من ثلاث دول.

ورد أن رسوم الإغراق على الواردات التي أقرتها الحكومة المصرية، قد زادت بنسبة 17 % وذلك على سعر طن حديد التسليح الصيني، حيث بلغت هذه الزيادة 10%  ، بينما بلغت الزيادة 19 % على الحديد التركي، ووصلت ايضًا 15 إلى 27 % بالنسبة للحديد الأوكراني.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز10900 جنيه10900 جنيه
حديد بشاي10650 جنيه10650 جنيه
حديد العتال10600 جنيه10600 جنيه
حديد عطيه10600 جنيه10600 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي10600 جنيه10600 جنيه
حديد المصريين10700 جنيه10700 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكوميغير متاحغير متاح
حديد العشري10500 جنيه10500 جنيه
حديد الجيوشي10500 جنيه10500 جنيه
حديد مصر ستيل10500 جنيه10500 جنيه
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