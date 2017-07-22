اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 22/7/2017.. استقرار التعاملات في مطلع الأسبوع الجاري

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 22/7/2017.. استقرت تعاملات الحديد و الأسمنت بالأسواق، يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 22/7/2017.. استقرار تعاملات سوق البناء

أسعار الأسمنت اليوم، شهدت أسعار الأسمنت في الأيام القليلة الماضية ومع مطلع شهر يوليو حالة جديدة من الارتفاعات مناسبة مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية، حيث ارتفعت الأسعار بجميع أنواع الشركات المنتجة، بعد أن استقرت أسعار البناء في مصر مع نهاية الشهر الماضي، ليأتي الارتفاع الجديد على عدد من أنواع السلع الهامة والضرورية في حياة المصريين ويؤثر بشكل كبير على الأسعار في سوق البناء اليوم مقارنة بما جاء من تعاملاتها من قبل، بينما غاب الاسمنت في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي المعروضة عن تعاملات اليوم فى ظل استمرار غياب أسمنت الشورى الذي يشهد غياب طويل من الشهر الماضي عن التعاملات.

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شهدت أسعار شركات الأسمنت اليوم حالة من الاستقرار في تعاملاتها اليوم خلال الأسواق المصرية، حيث استقرت أغلب اسعار طن الاسمنت فى الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي خلال اليوم بينما غاب عن الساحة عدد منهم بينما أكدت باقي الشركات على استقرارها بوجه عام واستقرار سعر التداول الذي بقيت عليه خلال يوم أمس في الأسواق المصرية، من جهة أخرى شهدت اسعار طن الاسمنت الأبيض بجميع الشركات المصرية حالة من الاستقرار اليوم مقارنة بأسعارها بالايام الماضية بينما شهد سعر طن الاسمنت الخاص بـ أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” استقرار كبير على أسعاره ماعدا طن أسمنت المقاوم الذي شهد انخفاضًا ملحوظًا اليوم، وبالنسبة إلى الأسمنت المخلوط شهدت أسعارها حالة من الاستقرار حيث استقرت أسعار الشركات المنتجة ما بين الصعود والانخفاض علي ما تم التعامل به مؤخرًا في السوق المصري.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 22/7/2017: حديد عز تعلن عن إجمالي خسائر الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري

ورد أن مجلس إدارة شركة حديد عز، قد قامت بالإعلان عن نتائج الأعمال المجمعة الخاصة بالميزانية العامة لها عن تعاملاتها السوقية داخل مصر في الربع الأول من عام 2017، وقد أكدت حساباتها على أنه قد بلغ صافى قيمة المبيعات التي قد قامت بها الشركة هذه الفترة حوالي 8.11 مليار جنيه وذلك مقارنة بـ4.97 مليار جنيه التي كانت إجمالي مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، من جهة أخرى قد حققت الشركة ارتفاع فيها حوالي 63%.

جدير بالذكر أن مبيعات شركة حديد التسليح، والتى قد أعلنت عنها الشركة قد بلغت حوالي 5.3 مليار جنيه مصري حيث أكدت على أنها تمثل نحو 65% من إجمالي المبيعات المقررة، كما أن مبيعات الصلب المسطح التابعة للشركة قد بلغت حوالي 34% من إجمالى المبيعات حيث ورد أنها قد حققت حوالي 2.8 مليار جنيه، أما عن إجمالي صادرات الصلب المسطح قد أكدت الشركة على أنها تمثل حوالي 64% وذلك من إجمالي مبيعات الصلب.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم السبت 22/7/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 785 جنية أسمنت النصر النصر 738 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 830 جنيه الفهد الفهد 785 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 738 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 768 جنيه أسمنت حورس حورس 753 جنيه أسمنت النهضة الصخرة غير متاح أسمنت وادي النيل المصري 760 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 763 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 735 جنيه أسمنت سيناء سيناء 725 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 733 جنيه السويس للأسمنت السويس 748 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 748 جنيه أسمنت تكنو تكنو 720 جنيه أسمنت حلوان حلوان 748 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 773 جنية السويدي السويدي 790 جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 738 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 750 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1680 جنية سوبر سيناء سيناء 1640 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1550 جنية رويال العادة رويال 1620 جنية أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1620 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 705 جنية الشركة القومية للأسمنت 705 جنية أسمنت حلوان 710 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 830 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 810 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار غير متاح السويس للأسمنت السويس سي ووتر 790 جنيه السويدي السويدي المقاوم 810 جنيه

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 22/7/2017: قفزة جديدة على أسعار طن الحديد في الشهر الجاري

قفزة قوية شهدتها سوق الحديد فى تعاملاتها اليوم مع مطلع شهر يوليو الجاري، بعد أن أقرت الحكومة المصرية فرض رفع أسعار العديد من السلع الأساسية والضرورية بالاسواق المصرية، ومن قبلها قامت بفرض رسوم الإغراق على واردات عدد من الشركات، ليترتب علي تلك القرارات ارتفاع سعر طن الحديد في الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي بفارق كبير في الأسعار، حيث شهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاع كبير على معظم أنواع الحديد فى السوق المحلية، بعد أن تم فرض قرارات الحكومة برفع قيمة رسوم الإغراق على الواردات القادمة من ثلاث دول.

ورد أن رسوم الإغراق على الواردات التي أقرتها الحكومة المصرية، قد زادت بنسبة 17 % وذلك على سعر طن حديد التسليح الصيني، حيث بلغت هذه الزيادة 10% ، بينما بلغت الزيادة 19 % على الحديد التركي، ووصلت ايضًا 15 إلى 27 % بالنسبة للحديد الأوكراني.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 10900 جنيه 10900 جنيه حديد بشاي 10650 جنيه 10650 جنيه حديد العتال 10600 جنيه 10600 جنيه حديد عطيه 10600 جنيه 10600 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 10600 جنيه 10600 جنيه حديد المصريين 10700 جنيه 10700 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي غير متاح غير متاح حديد العشري 10500 جنيه 10500 جنيه حديد الجيوشي 10500 جنيه 10500 جنيه حديد مصر ستيل 10500 جنيه 10500 جنيه