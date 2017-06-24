اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 24/6/2017 بالأسواق

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 24/6/2017 بالأسواق المصرية، يعد الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل يومي منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 24/6/2017: استقرار تعاملات شركات الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم، شهدت أسعار الأسمنت اليوم حالة جديدة من الاستقرار على أسعار الشركات المنتجة، حيث استقرت الأسعار في سوق البناء اليوم مقارنة بما جاء من تعاملاتها يوم أمس، بينما استقر سعر طن الاسمنت في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي المعروضة فى ظل استمرار غياب أسمنت الشورى، الذى اختفى عن الساحة منذ بداية تعاملات الشهر الجاري.

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استقر تعاملات سعر طن الأسمنت الأبيض اليوم بما جاء في تعاملاته مع سعر الطن يوم أمس بجميع شركاته، حيث استقرت أسعار جميع الشركات خلال الأيام القليلة الماضية على سعر طن الأسمنت الأبيض ولم تتغير على غرار تغير بعض أنواع أسعار الأسمنت الأخرى، وشابهه في تعاملات اليوم أسعار الأسمنت المخلوط، فقد استقرت تعاملات اليوم فيه على جميع الشركات المنتجة، كما استقر سعره ايضًا يوم أمس، وعن أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر عن مثيلاتها اليوم، حيث حضرت جميع الشركات بالسوق المصرية مع وجود ارتفاعات متفاوتة فى تعاملاتها.

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أسعار الأسمنت في مصر اليوم السبت 24/6/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 720 جنية أسمنت النصر النصر 680 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 730 جنيه الفهد الفهد 683 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 670 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 693 جنيه أسمنت حورس حورس 678 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 673 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 673 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 683 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 670 جنيه أسمنت العريش العسكري 670 جنيه أسمنت سيناء سيناء 665 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 680 جنيه السويس للأسمنت السويس 690 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 683 جنية أسمنت تكنو تكنو 670 جنيه أسمنت حلوان حلوان 683 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 700 جنية السويدي السويدي 723 جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 670 جنية مصر للأسمنت قنا المسله 668 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1640 جنية سوبر سيناء سيناء 1600 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1588 جنية رويال العادة رويال 1615 جنية أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1595 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 650 جنية الشركة القومية للأسمنت 650 جنية أسمنت حلوان الواحة 648 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 735 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 728 جنية لافارج للأسمنت قاهر البحار 748 جنية السويس للأسمنت السويس سي ووتر 728 جنية السويدي السويدي المقاوم 740 جنيه

احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 24/6/2017: قفزة جديدة على أسعار طن الحديد

ارتفع سعر طن الحديد بالأسواق المصرية بشكل صارخ مقارنة بأسعارها في الشهر الماضي، حيث بلغ سعر الحديد في الشهر الجاري ما بين 10500 و 10600 جنيه مقابل وصول أعلى مستوى له في الشهر الماضي تسعة آلاف جنيه، كما علق السيد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، على زيادة أسعار الحديد اليوم إنه لا يوجد سبب منطقي يفسر هذه القفزة الجديدة على الأسعار، وعلى الرغم من توقع الزيني إلى تعرض سعر طن الحديد فى أسواق البناء في مصر إلا أنه قد أكد على ضرورة وجود دور الحكومة منذ اتخاذها قرار الإغراق، حيث كان من المتوقع ان تقوم بإلزام الشركات المصرية بتثبيت الأسعار الخاصة بها قبل أن تقوم فعليا بفرض اتخاذ قرار رسوم الإغراق.

من جهة أخرى، ورد أن رسوم الإغراق على الواردات التي أقرتها الحكومة المصرية، قد زادت بنسبة 17 % وذلك على سعر طن حديد التسليح الصيني، حيث بلغت هذه الزيادة 10% ، بينما بلغت الزيادة 19 % على الحديد التركي، ووصلت ايضًا 15 إلى 27 % بالنسبة للحديد الأوكراني.

قفزة قوية شهدتها سوق الحديد فى تعاملاتها في الفترة الأخيرة، بعد ان أقرت الحكومة المصرية فرض رسوم الإغراق على واردات عدد من الشركات، حيث شهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاع كبير على معظم أنواع الحديد فى الأسواق، بعد أن تم فرض قرار الحكومة الذي قد صدر الأسبوع الماضي والخاص برفع قيمة رسوم الإغراق على الواردات القادمة من ثلاث دول.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 10500 جنيه 10500 جنيه حديد بشاي غير متاح غير متاح حديد العتال 10350 جنيه 10350 جنيه حديد عطيه 10350 جنيه 10350 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 10250 جنيه 10250 جنيه حديد المصريين 10350حنيه 10350حنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي غير متاح غير متاح حديد العشري 10200 جنيه 10200 جنيه حديد الجيوشي 10200 جنيه 10200 جنيه حديد مصر ستيل 10200 جنيه 10200 جنيه

اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 24/6/2017: الصناعات الهندسية تؤكد على أن مصلحة الصناعة الوطنية في فرض رسوم إغراق على حديد التسليح

ورد في تصريحات رئيس غرفة الصناعة الهندسية التابعة إلى اتحاد الصناعات المصرية، رسالة إلى المصانع المصرية، حيث أكد عليهم أن يعملوا على الاستفادة القصوى من تبعات وتأثيرات هذا القرار الهام، حيث قال: ” إن المصانع المصرية العاملة فى قطاع الحديد يجب أن تستفيد على أكمل وجه من هذا القرار”، وعن طريق هذه الاستفادة قال: “وذلك عن طريق طرح منتجات مصرية تناظر مثيلتها المستوردة وبأسعار تنافسية”.

أكد السيد رئيس غرفة الصناعة الهندسية التابعة إلى اتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، في تصريحاته الأخيرة فيما يخص القرار الصادر بشأن فرض رسوم الإغراق على حديد التسليح، وتحديدًا التي تم فرضها على “أسياخ ولفائف وقضبان” الحديد، والتي يتم استيرادها من عدد من الدول مثل تركيا والصين بالإضافة إلى جانب الأوكراني، أن هذا القرار ذات أهمية بالغة، حيث تصب المصلحة الخاصة به على صالح الصناعة المحلية الوطنية، حيث اعتبره المهندس هو المحطة الأولى قاطرة النمو المفروضة خلال المرحلة المقبلة .