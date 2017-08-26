اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 26/8/2017.. استقرار اسعار مواد البناء في مصر

آخر تحديث: أخبار الإقتصاد 13
اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 26/8/2017.. استقرار اسعار مواد البناء في مصر
أسباب ارتفاع سعر الحديد فى مصر على الرغم من ثباته عالميًا

اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 26/8/2017.. احدث اسعار وتعاملات جرت خلال اليوم على كلا من طن الحديد و الأسمنت بالأسواق، حيث يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم السبت 26/8/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح803 جنيه
أسمنت النصرالنصر753 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس830 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير740 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك760 جنيه
أسمنت حورسحورس753 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة735 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري750
لافارج للأسمنتالمخصوص760 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري748 جنيه
أسمنت سيناءسيناء745 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر748 جنيه
السويس للأسمنتالسويس780 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة780 جنيه
أسمنت تكنو تكنو735 جنيه
أسمنت حلوانحلوان780 جنيه
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف765 جنيه
السويديالسويدي788 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي745 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله738 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل688 جنية
الشركة القومية للأسمنت688 جنية
أسمنت حلوان690 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم830 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر805 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار820 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر800 جنيه
السويديالسويدي المقاوم800 جنيه
.

سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 26/8/2017.. إجمالي قيمة صادرات الحديد والصلب بعد تعويم الجنيه

ارتفعت قيمة صادرات شركة الحديد والصلب المصرية والتي تخص العام المالي الماضي، وتحديدًا بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، حيث ورد أن الشركة قد تمكنت من تحقيق نحو 18.3 مليون دولار أمريكي من خلال عمليات التصدير التي قامت به إلى الخارج والتي  قد بلغت إجمالي التعامل بها حوالي 46 ألف طن عن الفترة المالية التي جرت خلال العام المالي الماضي 2016/2017، من جهة أخرى قد جاء فى تصريحات الشركة أنه قد بلغ إجمالي عمليات التصدير حوالي 42 ألف  طن وذلك عن قيمة مالية قد بلغت حوالي 13 مليون دولار أمريكي عن عام 2015/2016.

اسعار الحديد اليوم السبت 26/8/2017: قفزة كبيرة في أسعار الحديد

جدير بالذكر أن الجارحي قد أكد خلال تصريحاته الأخيرة على أن: “أسعار الخامات في الخارج تزيد بشكل جنوني”، وأضاف: “سعر البيلت يساوي حاليا سعر المنتج النهائي من الصلب في مصر”، وبناءًا على هذا فإنه بخصوص ارتفاع الأسعار في مصر قال: “محكمين وليس لدينا خيار إلا رفع الأسعار”.

من جهة أخرى ورد فى تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، بخصوص أسعار الحديد حاليا وخاصة بعد ارتفع سعر طن البيلت إلى 425 دولار “مش هنفضل العمر كله نبيع بسعر التكلفة”، بينما أكد من جهة أخرى علي عدم تأثر ارتفاع الأسعار علي إجمالي قيمة المبيعات حيث قال: “احنا في فترة تنمية التي تحتاج إلى كل المنتج الموجود في السوق”، بالإضافة إلى نمو عملية  التصدير خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لطن الحديد.

شهدت أسعار الحديد خلال الفترة الخالية وتحديدًا خلال شهر أغسطس الجاري قفزة كبيرة علي إجمالي سعر الطن من الحديد في السوق المحلي، بعد أن ارتفعت أسعار المواد الخام العالمية حيث وصلت قيمة الزيادة في أسعار طن الحديد فى تلك الفترة بعد ارتفاع البيلت عالميًا على نحو 600 جنيه بشكل عام في أغلب المصانع المصرية المنتجة، وقد جاء في تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، السيد جمال الجارحي، أن أسعار طن الحديد سوف تتراوح في هذه الفترة عند تسليم أرض المصنع بعد الزيادة الجديدة ما بين 10700 جنيه إلى 11 ألف جنيه للطن الواحد وذلك طبقًا لما تقرره المصانع علي حسب اختلاف تكلفتها وإنتاجها والمصاريف المقررة عليها.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز11850 جنيه11850 جنيه
حديد بشاي11800 جنيه11800 جنيه
حديد العتال11750 جنيه11750 جنيه
حديد عطيه11750 جنيه11750 جنيه
حديد سرحان11650 جنيه11500 جنيه
حديد المراكبي10600 جنيه11650 جنيه
حديد المصريين1150 جنيه11550 جنيه
حديد المعاديغير متاح1150 جنيه
مصر الكومي11550 جنيه11550 جنيه
حديد العشري11550 جنيه11550 جنيه
حديد الجيوشي11550 جنيه11550 جنيه
حديد مصر ستيل11550 جنيه11550 جنيه
.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 26/8/2017.. استقرار أسعار مواد البناء

شهدت الأسواق المصرية حالة من الاستقرار فى مطلع الأسبوع الجاري حيث عادت بعض الشركات إلى الساحة كما استقرت تعاملات الحديد باعتباره أحد مواد البناء الرئيسية مقارنة بأسعار يوم أمس وقد شهدت أسعار الأسمنت الأبيض حالة من الإستقرار فى إطار تعاملاته داخل سوق البناء.

جدير بالذكر أنه قد شهد سعر طن الاسمنت الخاص بـ أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” حالة من الاستقرار على أغلب الشركات مقارنة تعاملاتها في الأيام الماضية  حيث ارتفعت أسعار بعض الشركات في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم، وبالنسبة إلى الأسمنت المخلوط فقد شهدت تعاملاته في اسواق البناء بعد عودة باقي الشركات إلى السوق حالة من الاستقرار.