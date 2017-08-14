سعر الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 14/8/2017.. استقرار تعاملات سوق البناء

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 14/8/2017.. احدث اسعار وتعاملات الحديد و الأسمنت بالأسواق، حيث يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 14/8/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 800 جنيه أسمنت النصر النصر 743 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 820 جنيه الفهد الفهد 743 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 735 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 730 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 755 لافارج للأسمنت المخصوص 758 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 743 جنيه أسمنت سيناء سيناء 738 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 753 جنيه السويس للأسمنت السويس 773 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 773 جنيه أسمنت تكنو تكنو 715 جنيه أسمنت حلوان حلوان 773 جنيه أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 768 جنيه السويدي السويدي 783 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 745 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 735 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1680 جنية سوبر سيناء سيناء 1640 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1550 جنية رويال العادة رويال 1620 جنية أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1620 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 790 جنية الشركة القومية للأسمنت 708 جنية أسمنت حلوان 698 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 820 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 690 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار 805 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 800 جنيه السويدي السويدي المقاوم 800 جنيه

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 14/8/2017.. استقرار تعاملات سوق البناء

شهد سعر طن الاسمنت الخاص بـ أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” حالة من الاستقرار على جميع الشركات بعكس تعاملاتها في الأيام الماضية بعد أن تغيرت أسعار أغلب شركاته بعد أن تذبذبت تحركات طن أسمنت المقاوم خلال الأيام الماضية، وبالنسبة إلى الأسمنت المخلوط فقد شهدت تعاملاته في اسواق البناء بعد عودة باقي الشركات إلى السوق بالاستقرار.

شهدت أسعار شركات الأسمنت خلال تعاملاتها اليوم داخل الأسواق المصرية حالة من الاستقرار الذي شمل عدد من شركات الأسمنت مقارنة بإجمالي تعاملاتهم التي وقعت يوم أمس والأيام الماضية، حيث استقر سعر الأسمنت علي أغلب الشركات علي الرغم من غياب البعض منها عن الساحة بينما عادت أخرى بارتفاع طفيف علي سعر الطن كما استمرت أسعار عدد من شركات الأسمنت الأخرى بشكل عام على مدار عدة أيام ماضية على الاستقرار وذلك مقارنة بالأسعار التي قد تم الإعلان عنها في الشهور الماضية والتي تم عرضها أثناء عملية التداول، من جهة أخرى شهدت اسعار طن الاسمنت الأبيض بجميع الشركات المصرية حالة من الاستقرار اليوم لتستمر حالة الاستقرار التي تشهدها مقارنة بأسعارها بالأيام الماضية.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 14/8/2017: قفزة كبيرة في أسعار الحديد

جدير بالذكر أن الجارحي قد أكد خلال تصريحاته الأخيرة على أن: “أسعار الخامات في الخارج تزيد بشكل جنوني”، وأضاف: “سعر البيلت يساوي حاليا سعر المنتج النهائي من الصلب في مصر”، وبناءًا على هذا فإنه بخصوص ارتفاع الأسعار في مصر قال: “محكمين وليس لدينا خيار إلا رفع الأسعار”.

شهدت أسعار الحديد خلال الفترة الخالية وتحديدًا خلال شهر أغسطس الجاري قفزة كبيرة علي إجمالي سعر الطن من الحديد في السوق المحلي، بعد أن ارتفعت أسعار المواد الخام العالمية حيث وصلت قيمة الزيادة في أسعار طن الحديد فى تلك الفترة بعد ارتفاع البيلت عالميًا على نحو 600 جنيه بشكل عام في أغلب المصانع المصرية المنتجة، وقد جاء في تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، السيد جمال الجارحي، أن أسعار طن الحديد سوف تتراوح في هذه الفترة عند تسليم أرض المصنع بعد الزيادة الجديدة ما بين 10700 جنيه إلى 11 ألف جنيه للطن الواحد وذلك طبقًا لما تقرره المصانع علي حسب اختلاف تكلفتها وإنتاجها والمصاريف المقررة عليها.

من جهة أخرى ورد فى تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، بخصوص أسعار الحديد حاليا وخاصة بعد ارتفع سعر طن البيلت إلى 425 دولار “مش هنفضل العمر كله نبيع بسعر التكلفة”، بينما أكد من جهة أخرى علي عدم تأثر ارتفاع الأسعار علي إجمالي قيمة المبيعات حيث قال: “احنا في فترة تنمية التي تحتاج إلى كل المنتج الموجود في السوق”، بالإضافة إلى نمو عملية التصدير خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لطن الحديد.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 10900 جنيه 10900 جنيه حديد بشاي 10650 جنيه 10650 جنيه حديد العتال 10600 جنيه 10600 جنيه حديد عطيه 10600 جنيه 10600 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 10600 جنيه 10600 جنيه حديد المصريين 10700 جنيه 10700 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي غير متاح غير متاح حديد العشري 10500 جنيه 10500 جنيه حديد الجيوشي 10500 جنيه 10500 جنيه حديد مصر ستيل 10500 جنيه 10500 جنيه