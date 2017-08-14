سعر الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 14/8/2017.. استقرار تعاملات سوق البناء

آخر تحديث: أخبار الإقتصاد 13
سعر الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 14/8/2017.. استقرار تعاملات سوق البناء
أسباب ارتفاع سعر الحديد فى مصر على الرغم من ثباته عالميًا

سعر الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 14/8/2017.. احدث اسعار وتعاملات الحديد و الأسمنت بالأسواق، حيث يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 14/8/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح800 جنيه
أسمنت النصرالنصر743 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس820 جنيه
الفهدالفهد 743 جنيه
شركة صناعات مواد البناءالتعمير735 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة730 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري755
لافارج للأسمنتالمخصوص758 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري743 جنيه
أسمنت سيناءسيناء738 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر753 جنيه
السويس للأسمنتالسويس773 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة773 جنيه
أسمنت تكنو تكنو715 جنيه
أسمنت حلوانحلوان773 جنيه
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف768 جنيه
السويديالسويدي783 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي745 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله735 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1680 جنية
سوبر سيناءسيناء1640 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1550 جنية
رويال العادةرويال1620 جنية
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1620 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل790 جنية
الشركة القومية للأسمنت708 جنية
أسمنت حلوان698 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم820 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر690 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار805 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر800 جنيه
السويديالسويدي المقاوم800 جنيه
.

سعر الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 14/8/2017.. استقرار تعاملات سوق البناء

شهد سعر طن الاسمنت الخاص بـ أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” حالة من الاستقرار على جميع الشركات بعكس تعاملاتها في الأيام الماضية بعد أن تغيرت أسعار أغلب شركاته بعد أن تذبذبت تحركات طن أسمنت المقاوم خلال الأيام الماضية، وبالنسبة إلى الأسمنت المخلوط فقد شهدت تعاملاته في اسواق البناء بعد عودة باقي الشركات إلى السوق بالاستقرار.

شهدت أسعار شركات الأسمنت خلال تعاملاتها اليوم داخل الأسواق المصرية حالة من الاستقرار الذي شمل عدد من شركات الأسمنت مقارنة بإجمالي تعاملاتهم التي وقعت يوم أمس والأيام الماضية، حيث استقر سعر الأسمنت علي أغلب الشركات علي الرغم من غياب البعض منها عن الساحة بينما عادت أخرى بارتفاع طفيف علي سعر الطن كما استمرت أسعار عدد من شركات الأسمنت الأخرى بشكل عام على مدار عدة أيام ماضية على الاستقرار وذلك مقارنة بالأسعار التي قد تم الإعلان عنها في الشهور الماضية والتي تم عرضها أثناء عملية التداول، من جهة أخرى شهدت اسعار طن الاسمنت الأبيض بجميع الشركات المصرية حالة من الاستقرار اليوم لتستمر حالة الاستقرار التي تشهدها مقارنة بأسعارها بالأيام الماضية.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 14/8/2017: قفزة كبيرة في أسعار الحديد

جدير بالذكر أن الجارحي قد أكد خلال تصريحاته الأخيرة على أن: “أسعار الخامات في الخارج تزيد بشكل جنوني”، وأضاف: “سعر البيلت يساوي حاليا سعر المنتج النهائي من الصلب في مصر”، وبناءًا على هذا فإنه بخصوص ارتفاع الأسعار في مصر قال: “محكمين وليس لدينا خيار إلا رفع الأسعار”.

شهدت أسعار الحديد خلال الفترة الخالية وتحديدًا خلال شهر أغسطس الجاري قفزة كبيرة علي إجمالي سعر الطن من الحديد في السوق المحلي، بعد أن ارتفعت أسعار المواد الخام العالمية حيث وصلت قيمة الزيادة في أسعار طن الحديد فى تلك الفترة بعد ارتفاع البيلت عالميًا على نحو 600 جنيه بشكل عام في أغلب المصانع المصرية المنتجة، وقد جاء في تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، السيد جمال الجارحي، أن أسعار طن الحديد سوف تتراوح في هذه الفترة عند تسليم أرض المصنع بعد الزيادة الجديدة ما بين 10700 جنيه إلى 11 ألف جنيه للطن الواحد وذلك طبقًا لما تقرره المصانع علي حسب اختلاف تكلفتها وإنتاجها والمصاريف المقررة عليها.

من جهة أخرى ورد فى تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، بخصوص أسعار الحديد حاليا وخاصة بعد ارتفع سعر طن البيلت إلى 425 دولار “مش هنفضل العمر كله نبيع بسعر التكلفة”، بينما أكد من جهة أخرى علي عدم تأثر ارتفاع الأسعار علي إجمالي قيمة المبيعات حيث قال: “احنا في فترة تنمية التي تحتاج إلى كل المنتج الموجود في السوق”، بالإضافة إلى نمو عملية  التصدير خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لطن الحديد.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز10900 جنيه10900 جنيه
حديد بشاي10650 جنيه10650 جنيه
حديد العتال10600 جنيه10600 جنيه
حديد عطيه10600 جنيه10600 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي10600 جنيه10600 جنيه
حديد المصريين10700 جنيه10700 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكوميغير متاحغير متاح
حديد العشري10500 جنيه10500 جنيه
حديد الجيوشي10500 جنيه10500 جنيه
حديد مصر ستيل10500 جنيه10500 جنيه
.