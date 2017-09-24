سعر الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 25/9/2017: استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 25/9/2017: استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر
سعر الحديد والاسمنت اليوم الاحد 24/9/2017: استقرار أسعار الحديد والأسمنت فى مصر

سعر الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 25/9/2017.. شهدت أسعار مواد البناء اليوم فى مصر حالة جديدة من الاستقرار فى خلال تعاملات اليوم حيث استمرت أسعار الحديد والصلب اليوم علي حالة الاستقرار  التي لازمتها خلال الأيام القليلة الماضية بينما من جهة أخرى ورد أن سعر قد عاود للاستقرار بعض أن انخفضت أسعار شركات الأسمنت البورتلاندي يوم أمس حيث ظهرت المؤشرات بإنخفاض كافة الشركات المنتجة في ختام تعاملات الأسبوع بشكل ملحوظ.

أسعار الأسمنت الأبيض شهدت خلال تعاملات اليوم شهدت حالة من الاستقرار مقارنة بما جاء يوم أمس بينما انخفض أما فيما يخص الأسمنت المقاوم والذي يطلق عليه اسم السي ووتر فقد جاء أنه قد شهدت جميع الأسعار حالة من الإنخفاض مقارنة بما جاء من تعاملات في الفترة الأخيرة أما بالنسبة إلى سعر طن الأسمنت فاستمر غياب كلاً من شركة اسمنت سيناء النخيل والشركة القومية للأسمنت واستقر سعر طن الأسمنت في أسمنت حلوان.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 25/9/2017: ألف جنيه زيادة في سعر طن الحديد

خرجت بعض التصريحات المشيرة إلى وجود زيادة جديدة في أسعار الحديد في مصر حيث أكد البعض أن الزيادة الجديدة المتوقعة على الحديد والصلب قد بلغت قيمتها حوالى ألف جنيه داخل السوق المحلي خلال الشهر الجاري، وعلى الرغم من إعلان مصانع الحديد العاملة في السوق المحلية أسعار الحديد فى مطلع الشهر الحالي إلا أنه قد لاحقت الأسعار زيادة ثانية بعد عدة أيام تقوم مصانع الحديد المصرية برفع قيمة أسعار الحديد مرتين متتاليتين خلال نفس الشهر.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 25/9/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح773 جنيه
أسمنت النصرالنصر733 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس813 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير833 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك755 جنيه
أسمنت حورسحورس740 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة730 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري740 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص745 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري733 جنيه
أسمنت سيناءسيناء730 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر740 جنيه
السويس للأسمنتالسويس738 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة738 جنيه
أسمنت تكنو تكنو720 جنيه
أسمنت حلوانحلوان738 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف760 جنيه
السويديالسويدي770 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي740 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله733 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان655 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم815 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر798 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار810 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر785 جنيه
السويديالسويدي المقاوم790 جنيه
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اسعار الحديد اليوم الاثنين 25/9/2017.. قفزة كبيرة في أسعار الحديد

أكد الجارحي تصريحاته الأخيرة على أن: “أسعار الخامات في الخارج تزيد بشكل جنوني”، وأضاف: “سعر البيلت يساوي حاليا سعر المنتج النهائي من الصلب في مصر”، وبناءًا على هذا فإنه بخصوص ارتفاع الأسعار في مصر قال: “محكمين وليس لدينا خيار إلا رفع الأسعار”.

من جهة أخرى ورد فى تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، بخصوص أسعار الحديد حاليا وخاصة بعد ارتفع سعر طن البيلت إلى 425 دولار “مش هنفضل العمر كله نبيع بسعر التكلفة”، بينما أكد من جهة أخرى علي عدم تأثر ارتفاع الأسعار علي إجمالي قيمة المبيعات حيث قال: “احنا في فترة تنمية التي تحتاج إلى كل المنتج الموجود في السوق”، بالإضافة إلى نمو عملية  التصدير خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لطن الحديد.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز11850 جنيه11900 جنيه
حديد بشاي11800 جنيه11850 جنيه
حديد العتال11750 جنيه11800 جنيه
حديد عطيه11750 جنيه11800 جنيه
حديد سرحان11650 جنيه11600 جنيه
حديد المراكبي10600 جنيه11750 جنيه
حديد المصريين1150 جنيه11750 جنيه
حديد المعادي11550 جنيه11550 جنيه
مصر الكومي11550 جنيه11600 جنيه
حديد العشري11600 جنيه11600 جنيه
حديد الجيوشي11600 جنيه11600 جنيه
حديد مصر ستيل11600 جنيه11600 جنيه
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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 25/9/2017.. تنافس بين المستوردين وصناع الحديد

ورد أن المجتمع الصناعى فى الفترة الأخيرة يتابع عملية نتيجة تحقيقات الجهاز الخاصة بعملية مكافحة الإغراق والتي تخص بشأن قضية إغراق الحديد وتحديدًا الحديد المستورد والذي يتم استيراده من الخارج حيث يتم استيراد الحديد إلى داخل البلاد من حوالي ثلاث دول وهم كلاً من تركيا، وأوكرانيا، والصين وقد جرى ذلك وسط مزيد من المخاوف من قبل الشركات المنتجة من ارتفاع الأسعار، حيث ورد أن حكم الإغراق والذي يعد كبديل رسمي حاليا خاص صادر من قرار وزير التجارة والصناعة والذي قد صدر فى شهر يونيو الماضى والذى كان محتواه خاص بفرض رسوم وقائية بشكل مؤقتة وقد تقرر أن يتراوح ما بين 10 إلى 27% وذلك على الحديد المستورد والتي تضم الحديد التركى والحديد الأوكرانى علي أن يتم هذا في فترة تمتد لمدة أربعة أشهر وأنه من المقرر لها أن تنتهى خلال مطلع أكتوبر القادم.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 25/9/2017: تراجع الأسمنت وارتفاع الحديد

تستقر أسعار مواد البناء فى مصر بشكل كبير فى خلال تعاملات اليوم والايام الاخيرة بوجه عام بعد أن شهدت أسعار الحديد قفزة قوية على سعر طن الحديد بعد أن أعلن أصحاب الشركات المنتجة ارتفاعه مرة أخرى بعد ارتفاع المواد الخام العالمية المصنعة بينما من جهة أخرى وع تراجع سعر الدولار في مصر خلال الأيام الأخيرة شهدت عدد من السلع انخفاض جديد على سعرها حيث شركة الأسمنت في مصر تراجع ملحوظًا علي أسعارها في الأونة الأخيرة.

وذلك بالنسبة إلى أسعارها السابقة في ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي وتوجد حالة من التراجع في عملية البناء في البناء بشكل ملحوظ وخاصة من قبل الشباب المقبلين على الزواج والراغبين فى تشطيب الشقق السكنية من أجل استقرار جديد على حياتهم وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل عام إلى ارتفاعات لم تصلها من قبل وخاصة ارتفاع أسعار الحديد بجميع الشركات والتي ترتب عليها تراجع حجم المبيعات في مصر.