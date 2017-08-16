سعر الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 16/8/2017.. استقرار تعاملات سوق البناء

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 16/8/2017.. استقرار تعاملات سوق البناء
أسباب ارتفاع سعر الحديد فى مصر على الرغم من ثباته عالميًا

سعر الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 16/8/2017.. ننشر احدث اسعار وتعاملات جرت خلال اليوم على كلا من طن الحديد و الأسمنت بالأسواق، حيث يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

سعر الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 16/8/2017.. إجمالي قيمة صادرات الحديد والصلب بعد تعويم الجنيه

ارتفعت قيمة صادرات شركة الحديد والصلب المصرية والتي تخص العام المالي الماضي، وتحديدًا بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، حيث ورد أن الشركة قد تمكنت من تحقيق نحو 18.3 مليون دولار أمريكي من خلال عمليات التصدير التي قامت به إلى الخارج والتي  قد بلغت إجمالي التعامل بها حوالي 46 ألف طن عن الفترة المالية التي جرت خلال العام المالي الماضي 2016/2017، من جهة أخرى قد جاء فى تصريحات الشركة أنه قد بلغ إجمالي عمليات التصدير حوالي 42 ألف  طن وذلك عن قيمة مالية قد بلغت حوالي 13 مليون دولار أمريكي عن عام 2015/2016.

اسعار الحديد اليوم الاربعاء 16/8/2017: قفزة كبيرة في أسعار الحديد

جدير بالذكر أن الجارحي قد أكد خلال تصريحاته الأخيرة على أن: “أسعار الخامات في الخارج تزيد بشكل جنوني”، وأضاف: “سعر البيلت يساوي حاليا سعر المنتج النهائي من الصلب في مصر”، وبناءًا على هذا فإنه بخصوص ارتفاع الأسعار في مصر قال: “محكمين وليس لدينا خيار إلا رفع الأسعار”.

شهدت أسعار الحديد خلال الفترة الخالية وتحديدًا خلال شهر أغسطس الجاري قفزة كبيرة علي إجمالي سعر الطن من الحديد في السوق المحلي، بعد أن ارتفعت أسعار المواد الخام العالمية حيث وصلت قيمة الزيادة في أسعار طن الحديد فى تلك الفترة بعد ارتفاع البيلت عالميًا على نحو 600 جنيه بشكل عام في أغلب المصانع المصرية المنتجة، وقد جاء في تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، السيد جمال الجارحي، أن أسعار طن الحديد سوف تتراوح في هذه الفترة عند تسليم أرض المصنع بعد الزيادة الجديدة ما بين 10700 جنيه إلى 11 ألف جنيه للطن الواحد وذلك طبقًا لما تقرره المصانع علي حسب اختلاف تكلفتها وإنتاجها والمصاريف المقررة عليها.

من جهة أخرى ورد فى تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، بخصوص أسعار الحديد حاليا وخاصة بعد ارتفع سعر طن البيلت إلى 425 دولار “مش هنفضل العمر كله نبيع بسعر التكلفة”، بينما أكد من جهة أخرى علي عدم تأثر ارتفاع الأسعار علي إجمالي قيمة المبيعات حيث قال: “احنا في فترة تنمية التي تحتاج إلى كل المنتج الموجود في السوق”، بالإضافة إلى نمو عملية  التصدير خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لطن الحديد.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز10900 جنيه10900 جنيه
حديد بشاي10650 جنيه10650 جنيه
حديد العتال10600 جنيه10600 جنيه
حديد عطيه10600 جنيه10600 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي10600 جنيه10600 جنيه
حديد المصريين10700 جنيه10700 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكوميغير متاحغير متاح
حديد العشري10500 جنيه10500 جنيه
حديد الجيوشي10500 جنيه10500 جنيه
حديد مصر ستيل10500 جنيه10500 جنيه
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أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاربعاء 16/8/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح788 جنيه
أسمنت النصرالنصر738 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس820 جنيه
الفهدالفهد 743 جنيه
شركة صناعات مواد البناءالتعمير735 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة730 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري755
لافارج للأسمنتالمخصوص758 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري743 جنيه
أسمنت سيناءسيناء735 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر750 جنيه
السويس للأسمنتالسويس770 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة770 جنيه
أسمنت تكنو تكنو708 جنيه
أسمنت حلوانحلوان773 جنيه
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف768 جنيه
السويديالسويدي775 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي743 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله738 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1680 جنية
سوبر سيناءسيناء1630 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1520 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1620 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل788 جنية
الشركة القومية للأسمنت695 جنية
أسمنت حلوان695 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم820 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر698 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار805 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر798 جنيه
السويديالسويدي المقاوم803 جنيه
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سعر الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 16/8/2017.. استقرار تعاملات سوق البناء

استقرت أسعار عدد من شركات الأسمنت أثناء تعاملاتها السوقية اليوم بجميع المحافظات المصرية حيث انخفض سعر طن الأسمنت البورتلاندي خلال يوم أمس داخل الأسواق المصرية في بعض الشركات ليستقر اليوم في تعاملاته كما شهدت باقي الشركات الأخرى حالة من الاستقرار الذي شمل عدد من شركات الأسمنت مقارنة بإجمالي تعاملاتهم التي وقعت يوم أمس والأيام الماضية علي الرغم من غياب البعض منها عن الساحة، من جهة أخرى شهدت اسعار طن الاسمنت الأبيض حالة من التغيرات اليوم حيث غاب أسمنت رويال عن الساحة بينما انخفضت باق أسعار الأسمنت الأخرى.

جدير بالذكر أنه قد شهد سعر طن الاسمنت الخاص بـ أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” حالة من الاستقرار على جميع الشركات بعكس تعاملاتها في الأيام الماضية بعد أن تغيرت أسعار أغلب شركاته بعد أن تذبذبت تحركات طن أسمنت المقاوم خلال الأيام الماضية، وبالنسبة إلى الأسمنت المخلوط فقد شهدت تعاملاته في اسواق البناء بعد عودة باقي الشركات إلى السوق بالاستقرار.