سعر الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 16/8/2017.. استقرار تعاملات سوق البناء

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 16/8/2017.. ننشر احدث اسعار وتعاملات جرت خلال اليوم على كلا من طن الحديد و الأسمنت بالأسواق، حيث يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

سعر الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 16/8/2017.. إجمالي قيمة صادرات الحديد والصلب بعد تعويم الجنيه

ارتفعت قيمة صادرات شركة الحديد والصلب المصرية والتي تخص العام المالي الماضي، وتحديدًا بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، حيث ورد أن الشركة قد تمكنت من تحقيق نحو 18.3 مليون دولار أمريكي من خلال عمليات التصدير التي قامت به إلى الخارج والتي قد بلغت إجمالي التعامل بها حوالي 46 ألف طن عن الفترة المالية التي جرت خلال العام المالي الماضي 2016/2017، من جهة أخرى قد جاء فى تصريحات الشركة أنه قد بلغ إجمالي عمليات التصدير حوالي 42 ألف طن وذلك عن قيمة مالية قد بلغت حوالي 13 مليون دولار أمريكي عن عام 2015/2016.

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اسعار الحديد اليوم الاربعاء 16/8/2017: قفزة كبيرة في أسعار الحديد

جدير بالذكر أن الجارحي قد أكد خلال تصريحاته الأخيرة على أن: “أسعار الخامات في الخارج تزيد بشكل جنوني”، وأضاف: “سعر البيلت يساوي حاليا سعر المنتج النهائي من الصلب في مصر”، وبناءًا على هذا فإنه بخصوص ارتفاع الأسعار في مصر قال: “محكمين وليس لدينا خيار إلا رفع الأسعار”.

شهدت أسعار الحديد خلال الفترة الخالية وتحديدًا خلال شهر أغسطس الجاري قفزة كبيرة علي إجمالي سعر الطن من الحديد في السوق المحلي، بعد أن ارتفعت أسعار المواد الخام العالمية حيث وصلت قيمة الزيادة في أسعار طن الحديد فى تلك الفترة بعد ارتفاع البيلت عالميًا على نحو 600 جنيه بشكل عام في أغلب المصانع المصرية المنتجة، وقد جاء في تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، السيد جمال الجارحي، أن أسعار طن الحديد سوف تتراوح في هذه الفترة عند تسليم أرض المصنع بعد الزيادة الجديدة ما بين 10700 جنيه إلى 11 ألف جنيه للطن الواحد وذلك طبقًا لما تقرره المصانع علي حسب اختلاف تكلفتها وإنتاجها والمصاريف المقررة عليها.

من جهة أخرى ورد فى تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، بخصوص أسعار الحديد حاليا وخاصة بعد ارتفع سعر طن البيلت إلى 425 دولار “مش هنفضل العمر كله نبيع بسعر التكلفة”، بينما أكد من جهة أخرى علي عدم تأثر ارتفاع الأسعار علي إجمالي قيمة المبيعات حيث قال: “احنا في فترة تنمية التي تحتاج إلى كل المنتج الموجود في السوق”، بالإضافة إلى نمو عملية التصدير خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لطن الحديد.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 10900 جنيه 10900 جنيه حديد بشاي 10650 جنيه 10650 جنيه حديد العتال 10600 جنيه 10600 جنيه حديد عطيه 10600 جنيه 10600 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 10600 جنيه 10600 جنيه حديد المصريين 10700 جنيه 10700 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي غير متاح غير متاح حديد العشري 10500 جنيه 10500 جنيه حديد الجيوشي 10500 جنيه 10500 جنيه حديد مصر ستيل 10500 جنيه 10500 جنيه

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاربعاء 16/8/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 788 جنيه أسمنت النصر النصر 738 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 820 جنيه الفهد الفهد 743 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 735 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 730 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 755 لافارج للأسمنت المخصوص 758 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 743 جنيه أسمنت سيناء سيناء 735 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 750 جنيه السويس للأسمنت السويس 770 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 770 جنيه أسمنت تكنو تكنو 708 جنيه أسمنت حلوان حلوان 773 جنيه أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 768 جنيه السويدي السويدي 775 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 743 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 738 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1680 جنية سوبر سيناء سيناء 1630 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1520 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1620 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 788 جنية الشركة القومية للأسمنت 695 جنية أسمنت حلوان 695 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 820 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 698 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار 805 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 798 جنيه السويدي السويدي المقاوم 803 جنيه

سعر الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 16/8/2017.. استقرار تعاملات سوق البناء

استقرت أسعار عدد من شركات الأسمنت أثناء تعاملاتها السوقية اليوم بجميع المحافظات المصرية حيث انخفض سعر طن الأسمنت البورتلاندي خلال يوم أمس داخل الأسواق المصرية في بعض الشركات ليستقر اليوم في تعاملاته كما شهدت باقي الشركات الأخرى حالة من الاستقرار الذي شمل عدد من شركات الأسمنت مقارنة بإجمالي تعاملاتهم التي وقعت يوم أمس والأيام الماضية علي الرغم من غياب البعض منها عن الساحة، من جهة أخرى شهدت اسعار طن الاسمنت الأبيض حالة من التغيرات اليوم حيث غاب أسمنت رويال عن الساحة بينما انخفضت باق أسعار الأسمنت الأخرى.

جدير بالذكر أنه قد شهد سعر طن الاسمنت الخاص بـ أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” حالة من الاستقرار على جميع الشركات بعكس تعاملاتها في الأيام الماضية بعد أن تغيرت أسعار أغلب شركاته بعد أن تذبذبت تحركات طن أسمنت المقاوم خلال الأيام الماضية، وبالنسبة إلى الأسمنت المخلوط فقد شهدت تعاملاته في اسواق البناء بعد عودة باقي الشركات إلى السوق بالاستقرار.