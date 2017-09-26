سعر الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 27/9/2017.. أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق المصرية

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 27/9/2017.. أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق المصرية
سعر الحديد والاسمنت اليوم الاحد 24/9/2017: استقرار أسعار الحديد والأسمنت فى مصر

سعر الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 27/9/2017 فى مصر.. شهدت أسعار مواد البناء اليوم وخاصة أسعار بعض شركات الأسمنت اختلاف على سعر الطن الواحد مقارنة بما جاء من أسعار لها يوم أمس، جدير بالذكر أنه قد بدأت شركات الحديد فى تنفيذ قرارها على أرض الواقع بعد أن ارتفع سعر الحديد في كافة الشركات بشكل رسمي في جميع المناطق بزيادة جديدة كبيرة اختلفت قيمتها من شركة لأخرى، من جهة أخرى قد انخفضت أسعار بعض شركات الاسمنت في مصر وعلى رأسها الأسمنت البورتلاندي حيث شهد سعر طن الاسمنت انخفاض جديد فى تعاملات البيع والشراء التي تقررت اليوم بينما سادت حالة من الاستقرار علي سعر طن الأسمنت المخلوط والأبيض وتباينت أسعار الأسمنت المقاوم للماء “السي ووتر”.

اسعار الحديد اليوم الاربعاء 27/9/2017.. خبير إقتصادي ينفي استفادة أسعار الحديد من مد تطبيق رسوم الإغراق

خرجت بعض التصريحات الإقتصادية من قبل الخبير المثمن العقارى السيد إبراهيم عارف والذي يعد بدوره شريك رسمى في الفترة الحالية في مجموعة عارف المتخصصة من الإستثمارات العقارية، أنه بالنسبة إلى القرار الذي أعلن عنه السيد  وزير الصناعة والذي يخص مد الفترة المقررة من أجل تطبيق الرسوم الخاصة بعملية مكافحة الإغراق والتي قد أعلنها على واردات الحديد فى الفترة الاخيرة والتي من المقرر لها أن تتمكن من حماية الصناعة المحلية الخاصة بالحديد والصلب وأن تصبح في صالح السادة ملاك وأصحاب مصانع الحديد والصلب، لايعد أحد الإجراءات التي من المفترض لها أن تؤثر على أسعار الحديد المحلي.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاربعاء 27/9/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح778 جنيه
أسمنت النصرالنصر733 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس815 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير830 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك748 جنيه
أسمنت حورسحورس740 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة733 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري740 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص745 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري733 جنيه
أسمنت سيناءسيناء723 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر735 جنيه
السويس للأسمنتالسويس733 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة733 جنيه
أسمنت تكنو تكنو710 جنيه
أسمنت حلوانحلوان733 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف758 جنيه
السويديالسويدي773 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي733 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله733 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل653 جنية
الشركة القومية للأسمنت653 جنية
أسمنت حلوان653 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم815 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر795 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار810 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر788 جنيه
السويديالسويدي المقاوم790 جنيه
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اسعار الحديد اليوم الاربعاء 27/9/2017.. قفزة كبيرة في أسعار الحديد

أكد الجارحي تصريحاته الأخيرة على أن: “أسعار الخامات في الخارج تزيد بشكل جنوني”، وأضاف: “سعر البيلت يساوي حاليا سعر المنتج النهائي من الصلب في مصر”، وبناءًا على هذا فإنه بخصوص ارتفاع الأسعار في مصر قال: “محكمين وليس لدينا خيار إلا رفع الأسعار”.

من جهة أخرى ورد فى تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، بخصوص أسعار الحديد حاليا وخاصة بعد ارتفع سعر طن البيلت إلى 425 دولار “مش هنفضل العمر كله نبيع بسعر التكلفة”، بينما أكد من جهة أخرى علي عدم تأثر ارتفاع الأسعار علي إجمالي قيمة المبيعات حيث قال: “احنا في فترة تنمية التي تحتاج إلى كل المنتج الموجود في السوق”، بالإضافة إلى نمو عملية  التصدير خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لطن الحديد.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12300 12300 جنيه
حديد بشاي12250 جنيه12250 جنيه
حديد العتال12250 جنيه12200 جنيه
حديد عطيه12200 جنيه12200 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي12100 جنيه12100 جنيه
حديد المصريين12150 جنيه12150 جنيه
حديد المعادي12000 جنيه12000 جنيه
مصر الكومي12000 جنيه12000 جنيه
حديد العشري12000 جنيه12000 جنيه
حديد الجيوشي12000 جنيه12000 جنيه
حديد مصر ستيل12000 جنيه12000 جنيه
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أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاربعاء 27/9/2017: تراجع الأسمنت وارتفاع الحديد

تستقر أسعار مواد البناء فى مصر بشكل كبير فى خلال تعاملات اليوم والايام الاخيرة بوجه عام بعد أن شهدت أسعار الحديد قفزة قوية على سعر طن الحديد بعد أن أعلن أصحاب الشركات المنتجة ارتفاعه مرة أخرى بعد ارتفاع المواد الخام العالمية المصنعة بينما من جهة أخرى وع تراجع سعر الدولار في مصر خلال الأيام الأخيرة شهدت عدد من السلع انخفاض جديد على سعرها حيث شركة الأسمنت في مصر تراجع ملحوظًا علي أسعارها في الأونة الأخيرة.

وذلك بالنسبة إلى أسعارها السابقة في ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي وتوجد حالة من التراجع في عملية البناء في البناء بشكل ملحوظ وخاصة من قبل الشباب المقبلين على الزواج والراغبين فى تشطيب الشقق السكنية من أجل استقرار جديد على حياتهم وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل عام إلى ارتفاعات لم تصلها من قبل وخاصة ارتفاع أسعار الحديد بجميع الشركات والتي ترتب عليها تراجع حجم المبيعات في مصر.