سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 3/10/2017: تباين أسعار الأسمنت فى مصر

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء، تحركات جديدة شهدتها سوق الأسمنت البورتلاندي اليوم في إطار تعاملات البيع والشراء حيث عادت بعض شركات الأسمنت للعمل داخل سوق البناء كما شهدت أغلب الشركات ارتفاع جديد ملحوظ على سعر الطن فيها بينما انخفض سعر عدد منها واستقرت أسعار باقي الشركات، وفى إطار الموجة الجديدة للتعاملات شهدت أسعار الأسمنت الأبيض استقرار كبير على أغلب شركاتها وبالمثل استقرت أسعار الأسمنت المخلوط والأبيض فى تعاملات اليوم داخل الأسواق بكافة المحافظات بوجه عام.

اسعار الحديد اليوم الثلاثاء 3/10/2017.. خبير إقتصادي ينفي استفادة أسعار الحديد من مد تطبيق رسوم الإغراق

خرجت بعض التصريحات الإقتصادية من قبل الخبير المثمن العقارى السيد إبراهيم عارف والذي يعد بدوره شريك رسمى في الفترة الحالية في مجموعة عارف المتخصصة من الإستثمارات العقارية، أنه بالنسبة إلى القرار الذي أعلن عنه السيد وزير الصناعة والذي يخص مد الفترة المقررة من أجل تطبيق الرسوم الخاصة بعملية مكافحة الإغراق والتي قد أعلنها على واردات الحديد فى الفترة الاخيرة والتي من المقرر لها أن تتمكن من حماية الصناعة المحلية الخاصة بالحديد والصلب وأن تصبح في صالح السادة ملاك وأصحاب مصانع الحديد والصلب، لايعد أحد الإجراءات التي من المفترض لها أن تؤثر على أسعار الحديد المحلي.

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أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 3/10/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 788 جنيه أسمنت النصر النصر 735 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 815 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 733 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 755 جنيه أسمنت حورس حورس 745 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 730 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 740 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 738 جنيه أسمنت سيناء سيناء 728 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 743 جنيه السويس للأسمنت السويس 743 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 743 جنيه أسمنت تكنو تكنو 720 جنيه أسمنت حلوان حلوان 743 جنيه أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 753 جنيه السويدي السويدي 785 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 740 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 733 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 658 جنية الشركة القومية للأسمنت 658 جنية أسمنت حلوان 648 جنيه

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 815 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 793 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار 808 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 790 جنيه السويدي السويدي المقاوم 790 جنيه

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اسعار الحديد اليوم الثلاثاء 3/10/2017.. قفزة كبيرة في أسعار الحديد

أكد الجارحي تصريحاته الأخيرة على أن: “أسعار الخامات في الخارج تزيد بشكل جنوني”، وأضاف: “سعر البيلت يساوي حاليا سعر المنتج النهائي من الصلب في مصر”، وبناءًا على هذا فإنه بخصوص ارتفاع الأسعار في مصر قال: “محكمين وليس لدينا خيار إلا رفع الأسعار”.

من جهة أخرى ورد فى تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، بخصوص أسعار الحديد حاليا وخاصة بعد ارتفع سعر طن البيلت إلى 425 دولار “مش هنفضل العمر كله نبيع بسعر التكلفة”، بينما أكد من جهة أخرى علي عدم تأثر ارتفاع الأسعار علي إجمالي قيمة المبيعات حيث قال: “احنا في فترة تنمية التي تحتاج إلى كل المنتج الموجود في السوق”، بالإضافة إلى نمو عملية التصدير خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لطن الحديد.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12300 12300 جنيه حديد بشاي 12250 جنيه 12250 جنيه حديد العتال 12250 جنيه 12250 جنيه حديد عطيه 12200 جنيه 12200 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 12100 جنيه 12100 جنيه حديد المصريين 12150 جنيه 12150 جنيه حديد المعادي 12000 جنيه 12000 جنيه مصر الكومي 12000 جنيه 12000 جنيه حديد العشري 12000 جنيه 12000 جنيه حديد الجيوشي 12000 جنيه 12000 جنيه حديد مصر ستيل 12000 جنيه 12000 جنيه

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 3/10/2017: تراجع الأسمنت وارتفاع الحديد

تستقر أسعار مواد البناء فى مصر بشكل كبير فى خلال تعاملات اليوم والايام الاخيرة بوجه عام بعد أن شهدت أسعار الحديد قفزة قوية على سعر طن الحديد بعد أن أعلن أصحاب الشركات المنتجة ارتفاعه مرة أخرى بعد ارتفاع المواد الخام العالمية المصنعة بينما من جهة أخرى وع تراجع سعر الدولار في مصر خلال الأيام الأخيرة شهدت عدد من السلع انخفاض جديد على سعرها حيث شركة الأسمنت في مصر تراجع ملحوظًا علي أسعارها في الأونة الأخيرة.

وذلك بالنسبة إلى أسعارها السابقة في ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي وتوجد حالة من التراجع في عملية البناء في البناء بشكل ملحوظ وخاصة من قبل الشباب المقبلين على الزواج والراغبين فى تشطيب الشقق السكنية من أجل استقرار جديد على حياتهم وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل عام إلى ارتفاعات لم تصلها من قبل وخاصة ارتفاع أسعار الحديد بجميع الشركات والتي ترتب عليها تراجع حجم المبيعات في مصر.