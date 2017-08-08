سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 8/8/2017.. استقرار تعاملات سوق البناء

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 8/8/2017.. استقرار تعاملات سوق البناء
أسعار الحديد والاسمنت فى مصر

سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 8/8/2017.. ننشر لكم الآن أحدث أسعار وتعاملات الحديد و الأسمنت بالأسواق، حيث يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 8/8/2017: قفزة جديدة على أسعار طن الحديد في الشهر الجاري

قفزة قوية شهدتها سوق الحديد فى تعاملاتها اليوم  مع مطلع شهر يوليو الجاري، بعد أن أقرت الحكومة المصرية فرض رفع أسعار العديد من السلع الأساسية والضرورية بالاسواق المصرية، ومن قبلها قامت بفرض رسوم الإغراق على واردات عدد من الشركات، ليترتب علي تلك القرارات ارتفاع سعر طن الحديد في الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي بفارق كبير في الأسعار، حيث شهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاع كبير على معظم أنواع الحديد فى السوق المحلية، بعد أن تم فرض قرارات الحكومة برفع قيمة رسوم الإغراق على الواردات القادمة من ثلاث دول.

ورد أن رسوم الإغراق على الواردات التي أقرتها الحكومة المصرية، قد زادت بنسبة 17 % وذلك على سعر طن حديد التسليح الصيني، حيث بلغت هذه الزيادة 10%  ، بينما بلغت الزيادة 19 % على الحديد التركي، ووصلت ايضًا 15 إلى 27 % بالنسبة للحديد الأوكراني.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز10900 جنيه10900 جنيه
حديد بشاي10650 جنيه10650 جنيه
حديد العتال10600 جنيه10600 جنيه
حديد عطيه10600 جنيه10600 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي10600 جنيه10600 جنيه
حديد المصريين10700 جنيه10700 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكوميغير متاحغير متاح
حديد العشري10500 جنيه10500 جنيه
حديد الجيوشي10500 جنيه10500 جنيه
حديد مصر ستيل10500 جنيه10500 جنيه
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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 8/8/2017: حديد عز تعلن عن إجمالي خسائر الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري

ورد أن مجلس إدارة شركة حديد عز، قد قامت بالإعلان عن نتائج الأعمال المجمعة الخاصة بالميزانية العامة لها عن تعاملاتها السوقية داخل مصر في الربع الأول من عام 2017، وقد أكدت حساباتها على أنه قد بلغ صافى قيمة المبيعات التي قد قامت بها الشركة هذه الفترة حوالي 8.11 مليار جنيه وذلك مقارنة بـ4.97 مليار جنيه التي كانت إجمالي مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، من جهة أخرى قد حققت الشركة ارتفاع فيها حوالي 63%.

جدير بالذكر أن مبيعات شركة حديد التسليح، والتى قد أعلنت عنها الشركة قد بلغت حوالي 5.3 مليار جنيه مصري حيث أكدت على أنها تمثل نحو 65% من إجمالي المبيعات المقررة، كما أن مبيعات الصلب المسطح التابعة للشركة قد بلغت حوالي 34% من إجمالي المبيعات حيث ورد أنها قد حققت حوالي 2.8 مليار جنيه، أما عن إجمالي  صادرات الصلب المسطح قد أكدت الشركة على أنها تمثل حوالي 64% وذلك من إجمالي مبيعات الصلب.

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 8/8/2017.. تغيرات كبيرة فى أسعار الأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم، شهدت أسعار الأسمنت في الأيام القليلة الماضية ومع مطلع شهر يوليو حالة جديدة من الارتفاعات مناسبة مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية، حيث ارتفعت الأسعار بجميع أنواع الشركات المنتجة، بعد أن استقرت أسعار البناء في مصر مع نهاية الشهر الماضي، ليأتي الارتفاع الجديد على عدد من أنواع السلع الهامة والضرورية في حياة المصريين ويؤثر بشكل كبير على الأسعار في سوق البناء اليوم مقارنة بما جاء من تعاملاتها من قبل، بينما غاب الاسمنت في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي المعروضة عن تعاملات اليوم فى ظل استمرار غياب أسمنت الشورى الذي يشهد غياب طويل من الشهر الماضي عن التعاملات.

شهدت أسعار شركات الأسمنت خلال تعاملاتها اليوم داخل الأسواق المصرية حالة كبيرة من الإختلاف والتغيرات مقارنة بإجمالي تعاملاتها خلال يوم أمس والأيام الماضية، حيث غابت بعض الشركات عن الساحة لتجاور غيرها من الشركات التي اختفت بداية من مطلع الشهر الجاري بينما استقرت أسعار عدد من شركات الأسمنت بشكل عام على مدار عدة أيام ماضية وخفض عدد قليل من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي خلال تعاملاتها اليوم بالاسواق اسعار طن الاسمنت وذلك مقارنة بالأسعار التي قد تم الإعلان عنها في الشهور الماضية والتي تم عرضها أثناء عملية التداول، من جهة أخرى شهدت اسعار طن الاسمنت الأبيض بجميع الشركات المصرية حالة من الاستقرار اليوم لتستمر حالة الاستقرار التي تشهدها مقارنة بأسعارها بالايام الماضية كما شهد سعر طن الاسمنت الخاص بـ أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” حالة من الاستقرار بعد أن حذا حذو الباقين في عاملاتهم اليوم وذلك  بعد أن تذبذبت تحركات طن أسمنت المقاوم خلال الأيام الماضية، وبالنسبة إلى  الأسمنت المخلوط فقد شهدت تعاملاته في اسواق البناء بعد عودة باقي الشركات إلى السوق بالاستقرار.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 8/8/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح773 جنيه
أسمنت النصرالنصر728 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس820 جنيه
الفهدالفهد 743 جنيه
شركة صناعات مواد البناءالتعمير733 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة733 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصريغير متاح
لافارج للأسمنتالمخصوص755 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري730 جنيه
أسمنت سيناءسيناء723 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر735 جنيه
السويس للأسمنتالسويس765 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة765 جنيه
أسمنت تكنو تكنو723 جنيه
أسمنت حلوانحلوان765 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف768 جنيه
السويديالسويدي773 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي738 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله733 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1680 جنية
سوبر سيناءسيناء1640 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1550 جنية
رويال العادةرويال1620 جنية
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1620 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل700 جنية
الشركة القومية للأسمنت705 جنية
أسمنت حلوان703 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم820 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر805 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار825 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر800 جنيه
السويديالسويدي المقاوم800 جنيه
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