سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 13/10/2017.. أسعار الحديد والأسمنت فى مصر

Advertisements

سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة الموافق 13/10/2017 فى مصر، شهدت الأسواق المصرية حالة جديدة من الاستقرار فى تعاملاتها خلال اليوم والذي يوافق عطلة رسمية فى البلاد، حيث استقر سعر الحديد فى كافة الشركات المنتجة مقارنة بما ورد فى سعر طن الحديد داخل هذه الشركات خلال الأيام القليلة الماضية بعد قفزة جديدة قد تخللته فى الشهر الجاري، من جهة أخرى اتخذت أسعار الأسمنت البورتلاندي اتجاه إلى الاستقرار فى تعاملات البيع والشراء بينما ارتفعت أسعار بعض الشركات منه بشكل ملحوظ، وعن سعر الاسمنت المخلوط، قد شهد ارتفاع جديد في أسعارها مقارنة بما ورد من أرقام ومؤشرات يوم أمس بعد حالى من الإستقرار القوية على الساحة، كما شهدت أسعار الأسمنت المقاوم والأبيض استقرار جديد في تعاملاتهم.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الجمعة 13/10/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 773 جنيه أسمنت النصر النصر 730 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 808 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 730 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 745 جنيه أسمنت حورس حورس 735 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 730 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 735 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 745 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 735 جنية أسمنت سيناء سيناء 723 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 738 جنيه السويس للأسمنت السويس 730 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 730 جنيه أسمنت تكنو تكنو 720 جنيه أسمنت حلوان حلوان 730 جنيه أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 748 جنيه السويدي السويدي 768 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 733 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 730 جنيه

Advertisements

Advertisements

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 658 جنية الشركة القومية للأسمنت 658 جنية أسمنت حلوان 643 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 808 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 783 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار 805 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 778 جنيه السويدي السويدي المقاوم 785 جنيه

اسعار الحديد اليوم الجمعة 13/10/2017.. اسعار الحديد في مصر

عودة جديدة في أسعار الحديد فى مصر، حيث ورد أن سعر الحديد قد انخفض بشكل كبير في تعاملاته الأخيرة مقارنة بأسعارها في الأيام السابقة، حيث مازالت شركات الحديد تشهد تذبذبا ملحوظ ومستمر في قراراتها بسبب تغير العديد من القرارات بوجه عام ولكن مع استقرار سعر الدولار الجمركي بعد قرار وزير المالية والذي قرر خفض سعره وتثبيته على مدار هذا الشهر بالإضافة إلى استقرار تعاملات الدولار الأمريكي في البنوك وبداية استقرار ملحوظ على عدد من الأسعار داخل الأسواق المصرية ورد أن سعر الحديد بدأ يشهد استقرارا في تعاملاته وبدأت الشركات في خفض سعر الطن لمواجهة الركود الذي شهدته الأسواق وتراجع الطلب على الحديد والصلب على الرغم من ارتفاع سعر الطن فيها.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12300 12100 جنيه حديد بشاي 12000 جنيه 12000 جنيه حديد العتال 12000 جنيه 12000 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12000 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11900 جنيه 11900 جنيه

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الجمعة 13/10/2017: تراجع الأسمنت في الأسواق

تستقر أسعار مواد البناء فى مصر بشكل كبير فى خلال تعاملات اليوم والايام الاخيرة بوجه عام بعد أن شهدت أسعار الحديد قفزة قوية على سعر طن الحديد بعد أن أعلن أصحاب الشركات المنتجة ارتفاعه مرة أخرى بعد ارتفاع المواد الخام العالمية المصنعة بينما من جهة أخرى وع تراجع سعر الدولار في مصر خلال الأيام الأخيرة شهدت عدد من السلع انخفاض جديد على سعرها حيث شركة الأسمنت في مصر تراجع ملحوظًا علي أسعارها في الآونة الأخيرة.

وذلك بالنسبة إلى أسعارها السابقة في ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي وتوجد حالة من التراجع في عملية البناء في البناء بشكل ملحوظ وخاصة من قبل الشباب المقبلين على الزواج والراغبين فى تشطيب الشقق السكنية من أجل استقرار جديد على حياتهم وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل عام إلى ارتفاعات لم تصلها من قبل وخاصة ارتفاع أسعار الحديد بجميع الشركات والتي ترتب عليها تراجع حجم المبيعات في مصر.

اسعار الحديد اليوم الجمعة 13/10/2017.. خبير إقتصادي ينفي استفادة أسعار الحديد من مد تطبيق رسوم الإغراق

خرجت بعض التصريحات الإقتصادية من قبل الخبير المثمن العقارى السيد إبراهيم عارف والذي يعد بدوره شريك رسمى في الفترة الحالية في مجموعة عارف المتخصصة من الإستثمارات العقارية، أنه بالنسبة إلى القرار الذي أعلن عنه السيد وزير الصناعة والذي يخص مد الفترة المقررة من أجل تطبيق الرسوم الخاصة بعملية مكافحة الإغراق والتي قد أعلنها على واردات الحديد فى الفترة الاخيرة والتي من المقرر لها أن تتمكن من حماية الصناعة المحلية الخاصة بالحديد والصلب وأن تصبح في صالح السادة ملاك وأصحاب مصانع الحديد والصلب، لايعد أحد الإجراءات التي من المفترض لها أن تؤثر على أسعار الحديد المحلي.