سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 22/9/2017: انخفاض سعر الاسمنت في مصر

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 22/9/2017.. شهدت أسعار الحديد والصلب في مصر خلال تعاملات اليوم حالة من الاستقرار بينما انخفض طن الأسمنت البورتلاندي فى جميع الشركات المنتجة في مصر فقد ورد أنه خلال تعاملات اليوم والذي يعد ختام تعاملات الأسبوع بدأت أسعار الأسمنت البورتلاندي فى الانخفاض بشكل ملحوظ بعد حالة من الاستقرار قد شهدتها علي مدار الأيام القليلة الماضية.

أسعار الأسمنت الأبيض شهدت خلال تعاملات اليوم حالة من الاستقرار مقارنة بما جاء يوم أمس أما بالنسبة إلى سعر طن الأسمنت فقد غاب عنه كلاً من شركة اسمنت سيناء النخيل والشركة القومية للأسمنت بينما انخفض فى المقابل سعر طن الأسمنت في أسمنت حلوان، أما فيما يخص الأسمنت المقاوم والذي يطلق عليه اسم السي ووتر فقد جاء أنه قد شهدت جميع الأسعار حالة من الإنخفاض مقارنة بما جاء من تعاملات في الفترة الأخيرة.

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أسعار الأسمنت في مصر اليوم الجمعة 22/9/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 773 جنيه أسمنت النصر النصر 733 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 813 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 833 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 755 جنيه أسمنت حورس حورس 740 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 730 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 740 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 745 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 733 جنيه أسمنت سيناء سيناء 730 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 740 جنيه السويس للأسمنت السويس 738 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 738 جنيه أسمنت تكنو تكنو 720 جنيه أسمنت حلوان حلوان 738 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 760 جنيه السويدي السويدي 770 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 740 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 733 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل غير متاح الشركة القومية للأسمنت غير متاح أسمنت حلوان 655 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 815 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 798 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار 810 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 785 جنيه السويدي السويدي المقاوم 790 جنيه

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اسعار الحديد اليوم الجمعة 22/9/2017.. قفزة كبيرة في أسعار الحديد

أكد الجارحي تصريحاته الأخيرة على أن: “أسعار الخامات في الخارج تزيد بشكل جنوني”، وأضاف: “سعر البيلت يساوي حاليا سعر المنتج النهائي من الصلب في مصر”، وبناءًا على هذا فإنه بخصوص ارتفاع الأسعار في مصر قال: “محكمين وليس لدينا خيار إلا رفع الأسعار”.

من جهة أخرى ورد فى تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، بخصوص أسعار الحديد حاليا وخاصة بعد ارتفع سعر طن البيلت إلى 425 دولار “مش هنفضل العمر كله نبيع بسعر التكلفة”، بينما أكد من جهة أخرى علي عدم تأثر ارتفاع الأسعار علي إجمالي قيمة المبيعات حيث قال: “احنا في فترة تنمية التي تحتاج إلى كل المنتج الموجود في السوق”، بالإضافة إلى نمو عملية التصدير خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لطن الحديد.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 11850 جنيه 11900 جنيه حديد بشاي 11800 جنيه 11850 جنيه حديد العتال 11750 جنيه 11800 جنيه حديد عطيه 11750 جنيه 11800 جنيه حديد سرحان 11650 جنيه 11600 جنيه حديد المراكبي 10600 جنيه 11750 جنيه حديد المصريين 1150 جنيه 11750 جنيه حديد المعادي 11550 جنيه 11550 جنيه مصر الكومي 11550 جنيه 11600 جنيه حديد العشري 11600 جنيه 11600 جنيه حديد الجيوشي 11600 جنيه 11600 جنيه حديد مصر ستيل 11600 جنيه 11600 جنيه

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 22/9/2017.. تنافس بين المستوردين وصناع الحديد

ورد أن المجتمع الصناعى فى الفترة الأخيرة يتابع عملية نتيجة تحقيقات الجهاز الخاصة بعملية مكافحة الإغراق والتي تخص بشأن قضية إغراق الحديد وتحديدًا الحديد المستورد والذي يتم استيراده من الخارج حيث يتم استيراد الحديد إلى داخل البلاد من حوالي ثلاث دول وهم كلاً من تركيا، وأوكرانيا، والصين وقد جرى ذلك وسط مزيد من المخاوف من قبل الشركات المنتجة من ارتفاع الأسعار، حيث ورد أن حكم الإغراق والذي يعد كبديل رسمي حاليا خاص صادر من قرار وزير التجارة والصناعة والذي قد صدر فى شهر يونيو الماضى والذى كان محتواه خاص بفرض رسوم وقائية بشكل مؤقتة وقد تقرر أن يتراوح ما بين 10 إلى 27% وذلك على الحديد المستورد والتي تضم الحديد التركى والحديد الأوكرانى علي أن يتم هذا في فترة تمتد لمدة أربعة أشهر وأنه من المقرر لها أن تنتهى خلال مطلع أكتوبر القادم.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الجمعة 22/9/2017: تراجع الأسمنت وارتفاع الحديد

تستقر أسعار مواد البناء فى مصر بشكل كبير فى خلال تعاملات اليوم والايام الاخيرة بوجه عام بعد أن شهدت أسعار الحديد قفزة قوية على سعر طن الحديد بعد أن أعلن أصحاب الشركات المنتجة ارتفاعه مرة أخرى بعد ارتفاع المواد الخام العالمية المصنعة بينما من جهة أخرى وع تراجع سعر الدولار في مصر خلال الأيام الأخيرة شهدت عدد من السلع انخفاض جديد على سعرها حيث شركة الأسمنت في مصر تراجع ملحوظًا علي أسعارها في الأونة الأخيرة.

وذلك بالنسبة إلى أسعارها السابقة في ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي وتوجد حالة من التراجع في عملية البناء في البناء بشكل ملحوظ وخاصة من قبل الشباب المقبلين على الزواج والراغبين فى تشطيب الشقق السكنية من أجل استقرار جديد على حياتهم وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل عام إلى ارتفاعات لم تصلها من قبل وخاصة ارتفاع أسعار الحديد بجميع الشركات والتي ترتب عليها تراجع حجم المبيعات في مصر.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الجمعة 22/9/2017: ألف جنيه زيادة في سعر طن الحديد

خرجت بعض التصريحات المشيرة إلى وجود زيادة جديدة في أسعار الحديد في مصر حيث أكد البعض أن الزيادة الجديدة المتوقعة على الحديد والصلب قد بلغت قيمتها حوالى ألف جنيه داخل السوق المحلي خلال الشهر الجاري، وعلى الرغم من إعلان مصانع الحديد العاملة في السوق المحلية أسعار الحديد فى مطلع الشهر الحالي إلا أنه قد لاحقت الأسعار زيادة ثانية بعد عدة أيام تقوم مصانع الحديد المصرية برفع قيمة أسعار الحديد مرتين متتاليتين خلال نفس الشهر.