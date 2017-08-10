سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 10/8/2017.. تباين في أسعار الأسمنت البورتلاندي

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 10/8/2017.. تباين في أسعار الأسمنت البورتلاندي
أسعار الحديد والاسمنت فى مصر

سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 10/8/2017.. ننشر لكم الآن أحدث أسعار وتعاملات الحديد و الأسمنت بالأسواق، حيث يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 10/8/2017: قفزة جديدة على أسعار طن الحديد في الشهر الجاري

قفزة قوية شهدتها سوق الحديد فى تعاملاتها اليوم خلال شهر يوليو الجاري، حيث بدأ شهر أغسطس بقرار الحكومة المصرية الذي فرضت من خلاله رفع أسعار العديد من السلع الأساسية والضرورية بالاسواق المصرية والتي ترتب عليه رفع أسعار التكاليف والتي تؤثر بشكل مباشر علي السعر النهائي الذي يحصل عليه المستهلك، ومن قبلها قامت بفرض رسوم الإغراق على واردات عدد من الشركات، ليترتب علي تلك القرارات ارتفاع سعر طن الحديد في الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي بفارق كبير في الأسعار، وقبل انتصاف شهر أغسطس وتحديدًا بعد مرور عدة أيام منه ارتفع البيلت عالميًا بشكل كبير وهو المنتج الذي يعد الأهم والأبرز في صناعة الحديد يؤثر على الأسعار المحلية حيث شهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاع كبير على معظم أنواع الحديد فى السوق المحلية في هذه الفترة.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز10900 جنيه10900 جنيه
حديد بشاي10650 جنيه10650 جنيه
حديد العتال10600 جنيه10600 جنيه
حديد عطيه10600 جنيه10600 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي10600 جنيه10600 جنيه
حديد المصريين10700 جنيه10700 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكوميغير متاحغير متاح
حديد العشري10500 جنيه10500 جنيه
حديد الجيوشي10500 جنيه10500 جنيه
حديد مصر ستيل10500 جنيه10500 جنيه
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سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 10/8/2017.. تباين في أسعار الأسمنت البورتلاندي

شهدت أسعار شركات الأسمنت خلال تعاملاتها اليوم داخل الأسواق المصرية حالة من الاختلاف والتغيرات مقارنة بإجمالي تعاملاتها التي وقعت يوم أمس والأيام الماضية، حيث غابت بعض الشركات عن الساحة في الفترة الأخيرة لتجاور غيرها من الشركات التي اختفت فى بداية مطلع الشهر الجاري بينما استقرت أسعار عدد من شركات الأسمنت الأخري بشكل عام على مدار عدة أيام ماضية وخفض عدد قليل من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي خلال تعاملاتها اليوم بالاسواق اسعار طن الاسمنت وذلك مقارنة بالأسعار التي قد تم الإعلان عنها في الشهور الماضية والتي تم عرضها أثناء عملية التداول، من جهة أخرى شهدت اسعار طن الاسمنت الأبيض بجميع الشركات المصرية حالة من الاستقرار اليوم لتستمر حالة الاستقرار التي تشهدها مقارنة بأسعارها بالايام الماضية كما شهد سعر طن الاسمنت الخاص بـ أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” حالة من الاستقرار بعد أن حذا حذو الباقين في عاملاتهم اليوم وذلك  بعد أن تذبذبت تحركات طن أسمنت المقاوم خلال الأيام الماضية، وبالنسبة إلى  الأسمنت المخلوط فقد شهدت تعاملاته في اسواق البناء بعد عودة باقي الشركات إلى السوق بالاستقرار.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 10/8/2017: حديد عز تعلن عن إجمالي خسائر الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري

ورد أن مجلس إدارة شركة حديد عز، قد قامت بالإعلان عن نتائج الأعمال المجمعة الخاصة بالميزانية العامة لها عن تعاملاتها السوقية داخل مصر في الربع الأول من عام 2017، وقد أكدت حساباتها على أنه قد بلغ صافى قيمة المبيعات التي قد قامت بها الشركة هذه الفترة حوالي 8.11 مليار جنيه وذلك مقارنة بـ4.97 مليار جنيه التي كانت إجمالي مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، من جهة أخرى قد حققت الشركة ارتفاع فيها حوالي 63%.

جدير بالذكر أن مبيعات شركة حديد التسليح، والتى قد أعلنت عنها الشركة قد بلغت حوالي 5.3 مليار جنيه مصري حيث أكدت على أنها تمثل نحو 65% من إجمالي المبيعات المقررة، كما أن مبيعات الصلب المسطح التابعة للشركة قد بلغت حوالي 34% من إجمالي المبيعات حيث ورد أنها قد حققت حوالي 2.8 مليار جنيه، أما عن إجمالي  صادرات الصلب المسطح قد أكدت الشركة على أنها تمثل حوالي 64% وذلك من إجمالي مبيعات الصلب.

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أسعار الأسمنت في مصر اليوم الخميس 10/8/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلحغير متاح
أسمنت النصرالنصرغير متاح
أسمنت اسيوطالمهندس820 جنيه
الفهدالفهد 743 جنيه
شركة صناعات مواد البناءالتعمير733 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك745 جنيه
أسمنت حورسحورس733 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة730 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصريغير متاح
لافارج للأسمنتالمخصوص748 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان730 جنيه
أسمنت العريشالعسكري740 جنيه
أسمنت سيناءسيناء738 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر750 جنيه
السويس للأسمنتالسويس768 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة768 جنيه
أسمنت تكنو تكنو723 جنيه
أسمنت حلوانحلوان768 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف768 جنيه
السويديالسويديغير متاح
جنوب الواديجنوب الوادي740 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله738 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1680 جنية
سوبر سيناءسيناء1640 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1550 جنية
رويال العادةرويال1620 جنية
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1620 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل700 جنية
الشركة القومية للأسمنت705 جنية
أسمنت حلوان703 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم820 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر805 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار815 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر800 جنيه
السويديالسويدي المقاوم805 جنيه
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