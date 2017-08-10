سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 10/8/2017.. تباين في أسعار الأسمنت البورتلاندي

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 10/8/2017.. ننشر لكم الآن أحدث أسعار وتعاملات الحديد و الأسمنت بالأسواق، حيث يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 10/8/2017: قفزة جديدة على أسعار طن الحديد في الشهر الجاري

قفزة قوية شهدتها سوق الحديد فى تعاملاتها اليوم خلال شهر يوليو الجاري، حيث بدأ شهر أغسطس بقرار الحكومة المصرية الذي فرضت من خلاله رفع أسعار العديد من السلع الأساسية والضرورية بالاسواق المصرية والتي ترتب عليه رفع أسعار التكاليف والتي تؤثر بشكل مباشر علي السعر النهائي الذي يحصل عليه المستهلك، ومن قبلها قامت بفرض رسوم الإغراق على واردات عدد من الشركات، ليترتب علي تلك القرارات ارتفاع سعر طن الحديد في الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي بفارق كبير في الأسعار، وقبل انتصاف شهر أغسطس وتحديدًا بعد مرور عدة أيام منه ارتفع البيلت عالميًا بشكل كبير وهو المنتج الذي يعد الأهم والأبرز في صناعة الحديد يؤثر على الأسعار المحلية حيث شهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاع كبير على معظم أنواع الحديد فى السوق المحلية في هذه الفترة.

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إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 10900 جنيه 10900 جنيه حديد بشاي 10650 جنيه 10650 جنيه حديد العتال 10600 جنيه 10600 جنيه حديد عطيه 10600 جنيه 10600 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 10600 جنيه 10600 جنيه حديد المصريين 10700 جنيه 10700 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي غير متاح غير متاح حديد العشري 10500 جنيه 10500 جنيه حديد الجيوشي 10500 جنيه 10500 جنيه حديد مصر ستيل 10500 جنيه 10500 جنيه

سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 10/8/2017.. تباين في أسعار الأسمنت البورتلاندي

شهدت أسعار شركات الأسمنت خلال تعاملاتها اليوم داخل الأسواق المصرية حالة من الاختلاف والتغيرات مقارنة بإجمالي تعاملاتها التي وقعت يوم أمس والأيام الماضية، حيث غابت بعض الشركات عن الساحة في الفترة الأخيرة لتجاور غيرها من الشركات التي اختفت فى بداية مطلع الشهر الجاري بينما استقرت أسعار عدد من شركات الأسمنت الأخري بشكل عام على مدار عدة أيام ماضية وخفض عدد قليل من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي خلال تعاملاتها اليوم بالاسواق اسعار طن الاسمنت وذلك مقارنة بالأسعار التي قد تم الإعلان عنها في الشهور الماضية والتي تم عرضها أثناء عملية التداول، من جهة أخرى شهدت اسعار طن الاسمنت الأبيض بجميع الشركات المصرية حالة من الاستقرار اليوم لتستمر حالة الاستقرار التي تشهدها مقارنة بأسعارها بالايام الماضية كما شهد سعر طن الاسمنت الخاص بـ أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” حالة من الاستقرار بعد أن حذا حذو الباقين في عاملاتهم اليوم وذلك بعد أن تذبذبت تحركات طن أسمنت المقاوم خلال الأيام الماضية، وبالنسبة إلى الأسمنت المخلوط فقد شهدت تعاملاته في اسواق البناء بعد عودة باقي الشركات إلى السوق بالاستقرار.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 10/8/2017: حديد عز تعلن عن إجمالي خسائر الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري

ورد أن مجلس إدارة شركة حديد عز، قد قامت بالإعلان عن نتائج الأعمال المجمعة الخاصة بالميزانية العامة لها عن تعاملاتها السوقية داخل مصر في الربع الأول من عام 2017، وقد أكدت حساباتها على أنه قد بلغ صافى قيمة المبيعات التي قد قامت بها الشركة هذه الفترة حوالي 8.11 مليار جنيه وذلك مقارنة بـ4.97 مليار جنيه التي كانت إجمالي مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، من جهة أخرى قد حققت الشركة ارتفاع فيها حوالي 63%.

جدير بالذكر أن مبيعات شركة حديد التسليح، والتى قد أعلنت عنها الشركة قد بلغت حوالي 5.3 مليار جنيه مصري حيث أكدت على أنها تمثل نحو 65% من إجمالي المبيعات المقررة، كما أن مبيعات الصلب المسطح التابعة للشركة قد بلغت حوالي 34% من إجمالي المبيعات حيث ورد أنها قد حققت حوالي 2.8 مليار جنيه، أما عن إجمالي صادرات الصلب المسطح قد أكدت الشركة على أنها تمثل حوالي 64% وذلك من إجمالي مبيعات الصلب.

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أسعار الأسمنت في مصر اليوم الخميس 10/8/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح غير متاح أسمنت النصر النصر غير متاح أسمنت اسيوط المهندس 820 جنيه الفهد الفهد 743 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 733 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 745 جنيه أسمنت حورس حورس 733 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 730 جنيه أسمنت وادي النيل المصري غير متاح لافارج للأسمنت المخصوص 748 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 730 جنيه أسمنت العريش العسكري 740 جنيه أسمنت سيناء سيناء 738 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 750 جنيه السويس للأسمنت السويس 768 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 768 جنيه أسمنت تكنو تكنو 723 جنيه أسمنت حلوان حلوان 768 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 768 جنيه السويدي السويدي غير متاح جنوب الوادي جنوب الوادي 740 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 738 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1680 جنية سوبر سيناء سيناء 1640 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1550 جنية رويال العادة رويال 1620 جنية أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1620 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 700 جنية الشركة القومية للأسمنت 705 جنية أسمنت حلوان 703 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 820 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 805 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار 815 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 800 جنيه السويدي السويدي المقاوم 805 جنيه