سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 12/8/2017: استقرار هادئ فى تعاملات سوق البناء

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سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 12/8/2017.. احدث اسعار وتعاملات الحديد و الأسمنت بالأسواق، حيث يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 12/8/2017: قفزة كبيرة في أسعار الحديد

شهدت أسعار الحديد خلال الفترة الخالية وتحديدًا خلال شهر أغسطس الجاري قفزة كبيرة علي إجمالي سعر الطن من الحديد في السوق المحلي، بعد أن ارتفعت أسعار المواد الخام العالمية حيث وصلت قيمة الزيادة في أسعار طن الحديد فى تلك الفترة بعد ارتفاع البيلت عالميًا على نحو 600 جنيه بشكل عام في أغلب المصانع المصرية المنتجة، وقد جاء في تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، السيد جمال الجارحي، أن أسعار طن الحديد سوف تتراوح في هذه الفترة عند تسليم أرض المصنع بعد الزيادة الجديدة ما بين 10700 جنيه إلى 11 ألف جنيه للطن الواحد وذلك طبقًا لما تقرره المصانع علي حسب اختلاف تكلفتها وإنتاجها والمصاريف المقررة عليها.

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جدير بالذكر أن الجارحي قد أكد خلال تصريحاته الأخيرة على أن: “أسعار الخامات في الخارج تزيد بشكل جنوني”، وأضاف: “سعر البيلت يساوي حاليا سعر المنتج النهائي من الصلب في مصر”، وبناءًا على هذا فإنه بخصوص ارتفاع الأسعار في مصر قال: “محكمين وليس لدينا خيار إلا رفع الأسعار”.

من جهة أخرى ورد فى تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، بخصوص أسعار الحديد حاليا وخاصة بعد ارتفع سعر طن البيلت إلى 425 دولار “مش هنفضل العمر كله نبيع بسعر التكلفة”، بينما أكد من جهة أخرى علي عدم تأثر ارتفاع الأسعار علي إجمالي قيمة المبيعات حيث قال: “احنا في فترة تنمية التي تحتاج إلى كل المنتج الموجود في السوق”، بالإضافة إلى نمو عملية التصدير خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لطن الحديد.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 10900 جنيه 10900 جنيه حديد بشاي 10650 جنيه 10650 جنيه حديد العتال 10600 جنيه 10600 جنيه حديد عطيه 10600 جنيه 10600 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 10600 جنيه 10600 جنيه حديد المصريين 10700 جنيه 10700 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي غير متاح غير متاح حديد العشري 10500 جنيه 10500 جنيه حديد الجيوشي 10500 جنيه 10500 جنيه حديد مصر ستيل 10500 جنيه 10500 جنيه

سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 12/8/2017: استقرار هادئ فى تعاملات سوق البناء

شهدت أسعار شركات الأسمنت خلال تعاملاتها اليوم داخل الأسواق المصرية حالة من الاستقرار الهادئ الذي شمل جميع شركات الأسمنت والحديد علي حد سواء مقارنة بإجمالي تعاملاتهم التي وقعت يوم أمس والأيام الماضية، حيث غابت بعض الشركات القليلة عن الساحة في الفترة الأخيرة بينما عادت أخرى بارتفاع طفيف علي سعر الطن لتستقر أخيرًا في تعاملاتها اليوم كما استمرت أسعار عدد من شركات الأسمنت الأخرى بشكل عام على مدار عدة أيام ماضية وانخفضت أسعار عدد قليل من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي خلال تعاملاتها لتعود اليوم وتستقر وذلك مقارنة بالأسعار التي قد تم الإعلان عنها في الشهور الماضية والتي تم عرضها أثناء عملية التداول، من جهة أخرى شهدت اسعار طن الاسمنت الأبيض بجميع الشركات المصرية حالة من الاستقرار اليوم لتستمر حالة الاستقرار التي تشهدها مقارنة بأسعارها بالأيام الماضية.

كما شهد سعر طن الاسمنت الخاص بـ أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” حالة من الاستقرار على جميع الشركات بعكس تعاملاتها في الأيام الماضية بعد أن تغيرت أسعار أغلب شركاته بعد أن تذبذبت تحركات طن أسمنت المقاوم خلال الأيام الماضية، وبالنسبة إلى الأسمنت المخلوط فقد شهدت تعاملاته في اسواق البناء بعد عودة باقي الشركات إلى السوق بالاستقرار.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم السبت 12/8/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 803 جنيه أسمنت النصر النصر 743 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 820 جنيه الفهد الفهد 743 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 733 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 758 جنيه أسمنت حورس حورس 745 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 730 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 755 لافارج للأسمنت المخصوص 750 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 738 جنيه أسمنت سيناء سيناء 738 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 768 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 768 جنيه أسمنت تكنو تكنو 715 جنيه أسمنت حلوان حلوان 768 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 770 جنيه السويدي السويدي 780 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 740 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 735 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1680 جنية سوبر سيناء سيناء 1640 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1550 جنية رويال العادة رويال 1620 جنية أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1620 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 798 جنية الشركة القومية للأسمنت 703 جنية أسمنت حلوان 698 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 820 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 800 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار 805 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 800 جنيه السويدي السويدي المقاوم 800 جنيه