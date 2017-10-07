سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 7/10/2017: أسعار الحديد والأسمنت فى مصر

آخر تحديث: أخبار الإقتصاد 13
سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 7/10/2017: أسعار الحديد والأسمنت فى مصر
أسعار الحديد والاسمنت في مصر

سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 7/10/2017 فى مصر، استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم خلال تعاملاتهم داخل سوق البناء بعد حالة من التراجع الملحوظ التي شهدتها الأسواق يوم أمس، حيث شهد سعر الحديد داخل سوق البناء تراجع كبير على الرغم من أن سعره مازال مرتفع إلى حد كبير مقارنة بما ورد فى نفس الفترة في الأعوام السابقة واتخذ نفس مساره سعر الأسمنت حيث انخفضت أسعار أغلب شركات الاسمنت داخل سوق البناء بالأمس وخاصة الاسمنت البورتلاندي منها، لتأتي اليوم وتستقر كافة الأسعار بوجه عام على كافة الشركات المنتجة.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم السبت 7/10/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح788 جنيه
أسمنت النصرالنصر735 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس815 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير730 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك745 جنيه
أسمنت حورسحورس735 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة750 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري735 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص750 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري738 جنيه
أسمنت سيناءسيناء728 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر743 جنيه
السويس للأسمنتالسويس733 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة733 جنيه
أسمنت تكنو تكنو720 جنيه
أسمنت حلوانحلوان733 جنيه
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف753 جنيه
السويديالسويدي773 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي733 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله733 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل655 جنية
الشركة القومية للأسمنت655 جنية
أسمنت حلوان648 جنيه

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم815 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر808 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار808 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر788 جنيه
السويديالسويدي المقاوم790 جنيه
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اسعار الحديد اليوم السبت 7/10/2017.. تراجع أسعار الحديد في مصر

عودة جديدة في أسعار الحديد فى مصر، حيث ورد أن سعر الحديد قد انخفض بشكل كبير في تعاملاته الأخيرة مقارنة بأسعارها في الأيام السابقة، حيث مازالت شركات الحديد تشهد تذبذبا ملحوظ ومستمر في قراراتها بسبب تغير العديد من القرارات بوجه عام ولكن مع استقرار سعر الدولار الجمركي بعد قرار وزير المالية والذي قرر خفض سعره وتثبيته على مدار هذا الشهر بالإضافة إلى استقرار تعاملات الدولار الأمريكي في البنوك وبداية استقرار ملحوظ على عدد من الأسعار داخل الأسواق المصرية ورد أن سعر الحديد بدأ يشهد استقرارا في تعاملاته وبدأت الشركات في خفض سعر الطن لمواجهة الركود الذي شهدته الأسواق وتراجع الطلب على الحديد والصلب على الرغم من ارتفاع سعر الطن فيها.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12300 12100 جنيه
حديد بشاي12000 جنيه12000 جنيه
حديد العتال12000 جنيه12000 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12000 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11900 جنيه11900 جنيه
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أسعار الأسمنت في مصر اليوم السبت 7/10/2017: تراجع الأسمنت في الأسواق

تستقر أسعار مواد البناء فى مصر بشكل كبير فى خلال تعاملات اليوم والايام الاخيرة بوجه عام بعد أن شهدت أسعار الحديد قفزة قوية على سعر طن الحديد بعد أن أعلن أصحاب الشركات المنتجة ارتفاعه مرة أخرى بعد ارتفاع المواد الخام العالمية المصنعة بينما من جهة أخرى وع تراجع سعر الدولار في مصر خلال الأيام الأخيرة شهدت عدد من السلع انخفاض جديد على سعرها حيث شركة الأسمنت في مصر تراجع ملحوظًا علي أسعارها في الآونة الأخيرة.

وذلك بالنسبة إلى أسعارها السابقة في ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي وتوجد حالة من التراجع في عملية البناء في البناء بشكل ملحوظ وخاصة من قبل الشباب المقبلين على الزواج والراغبين فى تشطيب الشقق السكنية من أجل استقرار جديد على حياتهم وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل عام إلى ارتفاعات لم تصلها من قبل وخاصة ارتفاع أسعار الحديد بجميع الشركات والتي ترتب عليها تراجع حجم المبيعات في مصر.

اسعار الحديد اليوم السبت 7/10/2017.. خبير إقتصادي ينفي استفادة أسعار الحديد من مد تطبيق رسوم الإغراق

خرجت بعض التصريحات الإقتصادية من قبل الخبير المثمن العقارى السيد إبراهيم عارف والذي يعد بدوره شريك رسمى في الفترة الحالية في مجموعة عارف المتخصصة من الإستثمارات العقارية، أنه بالنسبة إلى القرار الذي أعلن عنه السيد  وزير الصناعة والذي يخص مد الفترة المقررة من أجل تطبيق الرسوم الخاصة بعملية مكافحة الإغراق والتي قد أعلنها على واردات الحديد فى الفترة الاخيرة والتي من المقرر لها أن تتمكن من حماية الصناعة المحلية الخاصة بالحديد والصلب وأن تصبح في صالح السادة ملاك وأصحاب مصانع الحديد والصلب، لايعد أحد الإجراءات التي من المفترض لها أن تؤثر على أسعار الحديد المحلي.

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