أحدث أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 28/8/2017: تراجع سعر الدواجن وارتفاع سعر اللحوم

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 28/8/2017 بالأسواق، نعرض لكم من خلال هذا المقال المتجدد يوميا ما ورد بشأن احدث اسعار قد جاءت بالأسواق عن كيلو الدواجن واللحوم داخل الأسواق المصرية، حيث ترتفع أسعار اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء علي حد سواء داخل كافة المحافظات نتيجة لعدد من القرارات التي قد أعلنت عنها الحكومة وترتب عليها رفع الأسعار والتي من ضمنها أسعار اللحوم والدواجن.

أسعار الدجاج الاثنين 28/8/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت فى مصادرها الرئيسية:

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وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 45 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 48 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الاثنين 28/8/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز الكبير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 175 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 155 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 28/8/2017: تراجع حجم استيراد اللحوم فى مصر إلى أكثر من 20%

جاء أنه بالنسبة إلى الواردات جمهورية مصر العربية من اللحوم قد بلغت خلال هذا الشهر بحوالي نسبة 20.3% وذلك مقارنة بما ورد في نفس الفترة من العام الماضى، حيث بلغ إجمالي ما ورد من سلع من إجمالي حجم واردات اللحوم عن شهر مايو لعام 2017 حوالي 113.2 مليون دولار أمريكي، وذلك مقابل مبلغ قيمته 142 مليون دولار أمريكي فى شهر مايو 2016.

وردت بعض الأنباء من قبل التجارة الخارجية والتي قد صدرت عن طريق النشرات الدورية الخاصة بها والتي تصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنه بالنسبة إلى تعاملات شهر مايو 2017 وتحديدًا عملية استيراد اللحوم من الخارج قد تراجعت في الفترة الماضية بشكل كبير.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 28/8/2017: حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم

قام السيد محمد شرف، والذي يشغل فى منصب نائب رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، بالتعليق علي عملية ارتفاع اسعار اللحوم التي كانت متوقعة مع قرب عيد الأضحى المبارك حيث أكد سيادته علي أن الشعبة من المقرر لها أن تقوم من خلال خطتها الحالية علي مساعدة كافة الجزارين والتجار فى الفترة الحالية استعدادًا لعيد الأضحى، كما أكد على أن الشعبة قد قامت ايضًا باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لكي تستطيع أن تسهم بشكل فعال في عملية التخلص فى هذه الفترة من كافة معوقات الجزارين المتوقعة.

وأضاف “شرف” في أحدث تصريحاته الصحفية أنه بالنسبة إلى أسعار اللحوم بجميع المحافظات تعد حتى الآن مستقرة داخل السوق المصري، كما أنه قد نفى الأنباء التي تؤكد ارتفاعها، وأن بعض الجزارين قد اعتادوا علي رفع الأسعار بشكل غير مقبول في العيد دون مراعاة ظروف المواطنين.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 28/8/2017: تراجع سعر الدواجن فى مصر

تراجعت أسعار الدواجن فى الأسواق المصرية بشكل تدريجي حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن العمومية حوالي 21.5 جنيه وهذا بسعر الجملة بالنسبة إلى الدواجن الحية وتحديدًا الدواجن تسليم مزرعة، كما ورد أنه قد أكدت شعبة الدواجن التابعة إلى اتحاد الغرف التجارية، في هذا الصدد علي أن اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك جعل الأسعار المقررة علي الدواجن تنخفض بسبب عزوف المواطنين علي شراء اللحوم البيضاء وتركيزها علي اللحوم الحمراء نتيجة ضعف الإقبال عليها كما جاء أنه قد ارتفع سعر شراء اللحوم لنفس الأسباب، كما تم التأكيد علي أن الأسعار سوف تعاود من جديد الارتفاع وذلك عقب الإنتهاء من موسم عيد الأضحى المبارك.

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