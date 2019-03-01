اسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مارس 2019: أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مارس 2019 في مصر، تعد أسعار الدواجن أهم أحد الموضوعات التي يهتم بها جميع المستهلكين داخل الدولة المصرية إلى جانب اهتمام التجار والقائمين على مزارع التربية الداجنة داخل السوق المصري، ويقدم موقع مصر 365 تحدث دائم لأسعار الدواجن داخل المزارع أو داخل الأسواق التجارية، وتعتمد أسعار الدواجن على سياسة العرض والطلب فكلما كان هناك حالة من التوازن بين الكمية المعروضة وبين الطلب عليها كان هناك استقرار في الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم

موقع «مصر 365» يقدم في تقريره التالي ، جدولا بأحدث أسعار الدجاج اليوم «البلدي ، الأبيض ، الكتاكيت ، البط المسكوفي ، المولار ، الساسو ، البيض الأبيض، البيض الأحمر ، البيض البلدي» ، وأحدث الأسعار والمتغيرات الخاصة بالدواجن المحلية والكتاكيت والبيض البلدي والأحمر والبط المسكوفي ، بناء على تصريحات رئيس بورصة الدواجن اليوم ، بناء على ما توصل إليه ، وحسب متغيرات الأسواق الاقتصادية محليا وعالمية في البورصة العمومية والمزارع والتجار الموزعين داخل أنحاء الجمهورية كافة.

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اسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 29 جنيه 29.5 جنيه لحم بلدي كيلو 29.5 جنيه 29.5 جنيه لحم ساسو كيلو 40 جنيه 40.5

اسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر لحم بكيني عمر يوم 6 جنيه 7 جنيه لحم مكسوفي عمر يوم 15.5 جنيه 17 جنيه لحم مولارد عمر يوم 17.5 جنيه 18 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض بلدي كرتونة 44 جنيه 44.5 جنيه بيض أبيض كرتونة 36 جنيه 36.5 جنيه بيض أحمر كرتونة 37 جنيه 37.5 جنيه

اسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر اقل سعر أعلى سعر كتكوت بلدي عمر يوم 3.75 جنيه 4 جنيه كتكوت ساسو عمر يوم 6.25 جنيه 6.5 جنيه كتكوت أبيض عمر يوم 6.75 جنيه 7 جنيه

تقوم صناعة الدواجن على العديد من المقومات داخل السوق المصري، ومنها تكلفة الإنتاج، وأسعار الأعلاف، فضلاً عن حاجة الدواجن إلى الرعاية البيطرية، وتوفير الجو الدافئ فكلما كان الجو بارد كان هناك حاجة الى استهلاك الطاقة لتوفير التدفئة اللازم لمزارع الدواجن مما يؤدي إلى زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج وينعكس هذا بشكل أساسي على تكلفة المنتج الرئيسية، تعد الدواجن مصادر من مصادر البروتين الهامة للمستهلك المصري لرخص ثمنها مقارنة بأنواع البروتينات الأخرى وعلى قائمتها اللحوم الحمراء.

يعتمد المستهلك المصري على الدواجن بشكل رئيسي في غذائه اليومي، وخصوصاً الدواجن البيضاء حيث أن الدواجن البيضاء تعد من أرخص أنواع الدواجن مقارنة بأسعار الدواجن البلدي، و الدواجن الساسو وغيرها من أنواع الدواجن الأخرى.