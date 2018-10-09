اسعار الدواجن اليوم الاربعاء 10/10/2018: اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 10/10/2018، تختلف أسعار الدواجن يوما عن الآخر ، باختلاف أنواعها ، سواء كانت «بلدي ، بيضاء ، فراخ صغيرة ، وكتاكيت» ، فضلا عن أسعار البيض الأحمر ، والبيض الأبيض ، والبيض البلدي ، إضافة إلى أسعار البط والأوز والحمام والطيور بمختلف أنواعها.
المهتمون بالدواجن يحرصون على متابعة أخبار بورصة الدواجن أولا بأول ، والمناقصات الموجودة بها ، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق المصرية ، ومزارع الدواجن ، والمحلات التجارية.
موقع «مصر 365» يقدم في تقريره التالي ، جدولا بأهم أسعار الدجاج اليوم «البلدي ، الأبيض ، الكتاكيت ، البط المسكوفي ، المولار ، الساسو ، البيض الأبيض، البيض الأحمر ، البيض البلدي» ، وأحدث الأسعار والمتغيرات الخاصة بالدواجن المحلية والكتاكيت والبيض البلدي والأحمر والبط المسكوفي ، بناء على تصريحات رئيس بورصة الدواجن اليوم ، بناء على ما توصل إليه ، وحسب متغيرات الأسواق الاقتصادية محليا وعالمية في البورصة العمومية والمزارع والتجار الموزعين داخل أنحاء الجمهورية كافة.
أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الدواجن ، هو تفاوت سعر الدولار الأمريكي ، والذي يأتي في المرتبة الأولى بشأن تغيير أسعار الدواجن ، وجميع السلع المحلية والعالمية ، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ، إلى ارتفاع أسعار العلف وأسعار الأدوية والتطعيمات الخاصة بتربية الدواجن ، والتي يجب أن تكون صحية وبعيدة عن التلاعب أو الحقن الهرموني ، الذي قد يؤدي إلى حدوث أضرار صحية للمواطن ، ما يتسبب في زيادة العبء على المزارع أو التاجر ، ويدفعه لزيادة سعر التكلفة ، بهدف اعويض الزيادة المضافة على أسعار العلف والأدوية الخاصة بالدواجن ، ما يؤدي بدوره وبالتالي يرتفع السعر على المواطن المستهلك ، فضلا عن أن الدواجن من أكثر الأطعمة التي يحبها المصريون ، والأكثر طلبا بين الأفراد ، حيث تتميز بكثرة الطلب والسحب عليها ، كما أنها من بين السلع المتاحة والأقل تكلفة عن اللحوم الحمراء الأخرى.
وتتأثر أسعار الدواجن بصفة دورية ، استنادا إلى مجموعة من العوامل والأسباب ، التي من شأنها رفع أو خفض السعر بين يوم ويوم آخر ، أو ربما بين ساعة وساعة أخرى ، لذا نسعى دائما إلى توفير وتجديد المعلومات الخاصة بأسعار الدواجن ، والتي يتم جمعها من عدة مصادر موثوق منها ، عن طريق ضم قاعدة المعلومات الخاصة بأسعار الدواجن اليوم ، بأنواعها «الدجاج الأبيض، الدجاج الأحمر، والدجاج البلدي» ، فضلا عن البيض والبط ، وذلك لعرضهم على المهتمين بمعرفة آخر أسعار الدواجن يوميا ، سواء كان المتابع مشترٍ أو صاحب مزرعة ، فضلا عن توفير المعرفة والإطلاع لدى المواطن المصري ، بهدف تعريفه بأسعار الشراء ، تفاديا لتعرضه لأي عملية تلاعب في الأسواق ، والتزام البائع بالتسعيرة المطروحة.
أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 10/10/2018
|النوع
|الفئة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|لحم أبيض
|كيلو
|26.00 جنية
|26.50 جنية
|كتكوت أبيض
|فرخ
|07.25 جنية
|07.50 جنيه
|لحم ساسو
|كيلو
|30.00 جنية
|30.50 جنية
|كتكوت ساسو
|فرخ
|03.50 جنية
|03.75 جنية
|لحم بلدي
|كيلو
|29.00 جنية
|29.50 جنية
|كتكوت بلدي
|فرخ
|1.85 جنية
|2.35 جنية
|بط مسكوفي
|كيلو
|11.00 جنية
|11.50 جنية
|بط مولارد
|كيلو
|13.00 جنية
|13.50 جنية
|بيض أحمر
|كرتونه
|33.00 جنية
|33.50 جنية
|بيض أبيض
|كرتونه
|33.00 جنية
|33.50 جنية
|بيض بلدي
|كرتونه
|37.50 جنية
|37.00 جنية
ويساهم ارتفاع أسعار الدجاج ، في رفع أسعار مشتقاته كافة ، حيث إنه من الملاحظ ارتفاع أسعار الكتاكيت ، وبالتالي ارتفاع أسعار البيض ، سواء كان البيض الأبيض أو البيض الأحمر باختلاف المزارع ، رغم أن البيض يعتبر وجبة بديلة لتعويض عنصر البروتين ، حال ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن ، فهو في متناول اليد ، ومن الممكن تناوله في الوجبات المختلفة ، سواء كانت في وجبة الإفطار أو الغذاء أو العشاء ، ما يؤثر بدوره على ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة ، التي تعتمد على وجود الدجاج والبيض والبط ، أو الأكلات التي تدخل ضمن تصنيعها كذلك.
زيادة الأسعار تتناسب طرديا مع زيادة الطلب عليها ، ما يعني أنه إذا زاد الطلب على السلعة ، سواء كانت دواجن أو بيض أو بط ، يرتفع السعر بهدف تعويض أي خسائر قد تحدث ، وفي حالة انخفاض الطلب عليها أو انخفاض سعرها من يوم إلى آخر.
ويجب الاعتناء بالدجاج بشكل دوري ، وعدم التقصير في تطعيماتها ، وتوفير احتياجاتها كافة ، بهدف إنتاج أفضل وأكثر صحة ، وأيضا عدم التقصير في تربيتها ، كي لا تكون عرضة للأمراض التي تصيب الطيور بشكل خاص ، أو تتعرض للموت ، ما قد يتسبب في حدوث خسائر لأصحاب المزارع.
توجد مجموعة من العوامل والأسباب المعروفة ، التي تؤثر سواء إيجابا أو سلبا على تغيير أسعار السلع عموما ، ومن بين هذه السلع وأهمها ، أسعار الطيور والدواجن ، وسعر البيض والكتاكيت أيضا.
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