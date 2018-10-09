اسعار الدواجن اليوم الاربعاء 10/10/2018: اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

Advertisements

أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 10/10/2018، تختلف أسعار الدواجن يوما عن الآخر ، باختلاف أنواعها ، سواء كانت «بلدي ، بيضاء ، فراخ صغيرة ، وكتاكيت» ، فضلا عن أسعار البيض الأحمر ، والبيض الأبيض ، والبيض البلدي ، إضافة إلى أسعار البط والأوز والحمام والطيور بمختلف أنواعها.

المهتمون بالدواجن يحرصون على متابعة أخبار بورصة الدواجن أولا بأول ، والمناقصات الموجودة بها ، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق المصرية ، ومزارع الدواجن ، والمحلات التجارية.

موقع «مصر 365» يقدم في تقريره التالي ، جدولا بأهم أسعار الدجاج اليوم «البلدي ، الأبيض ، الكتاكيت ، البط المسكوفي ، المولار ، الساسو ، البيض الأبيض، البيض الأحمر ، البيض البلدي» ، وأحدث الأسعار والمتغيرات الخاصة بالدواجن المحلية والكتاكيت والبيض البلدي والأحمر والبط المسكوفي ، بناء على تصريحات رئيس بورصة الدواجن اليوم ، بناء على ما توصل إليه ، وحسب متغيرات الأسواق الاقتصادية محليا وعالمية في البورصة العمومية والمزارع والتجار الموزعين داخل أنحاء الجمهورية كافة.

Advertisements

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الدواجن ، هو تفاوت سعر الدولار الأمريكي ، والذي يأتي في المرتبة الأولى بشأن تغيير أسعار الدواجن ، وجميع السلع المحلية والعالمية ، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ، إلى ارتفاع أسعار العلف وأسعار الأدوية والتطعيمات الخاصة بتربية الدواجن ، والتي يجب أن تكون صحية وبعيدة عن التلاعب أو الحقن الهرموني ، الذي قد يؤدي إلى حدوث أضرار صحية للمواطن ، ما يتسبب في زيادة العبء على المزارع أو التاجر ، ويدفعه لزيادة سعر التكلفة ، بهدف اعويض الزيادة المضافة على أسعار العلف والأدوية الخاصة بالدواجن ، ما يؤدي بدوره وبالتالي يرتفع السعر على المواطن المستهلك ، فضلا عن أن الدواجن من أكثر الأطعمة التي يحبها المصريون ، والأكثر طلبا بين الأفراد ، حيث تتميز بكثرة الطلب والسحب عليها ، كما أنها من بين السلع المتاحة والأقل تكلفة عن اللحوم الحمراء الأخرى.

وتتأثر أسعار الدواجن بصفة دورية ، استنادا إلى مجموعة من العوامل والأسباب ، التي من شأنها رفع أو خفض السعر بين يوم ويوم آخر ، أو ربما بين ساعة وساعة أخرى ، لذا نسعى دائما إلى توفير وتجديد المعلومات الخاصة بأسعار الدواجن ، والتي يتم جمعها من عدة مصادر موثوق منها ، عن طريق ضم قاعدة المعلومات الخاصة بأسعار الدواجن اليوم ، بأنواعها «الدجاج الأبيض، الدجاج الأحمر، والدجاج البلدي» ، فضلا عن البيض والبط ، وذلك لعرضهم على المهتمين بمعرفة آخر أسعار الدواجن يوميا ، سواء كان المتابع مشترٍ أو صاحب مزرعة ، فضلا عن توفير المعرفة والإطلاع لدى المواطن المصري ، بهدف تعريفه بأسعار الشراء ، تفاديا لتعرضه لأي عملية تلاعب في الأسواق ، والتزام البائع بالتسعيرة المطروحة.

أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 10/10/2018

Advertisements

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 26.00 جنية 26.50 جنية كتكوت أبيض فرخ 07.25 جنية 07.50 جنيه لحم ساسو كيلو 30.00 جنية 30.50 جنية كتكوت ساسو فرخ 03.50 جنية 03.75 جنية لحم بلدي كيلو 29.00 جنية 29.50 جنية كتكوت بلدي فرخ 1.85 جنية 2.35 جنية بط مسكوفي كيلو 11.00 جنية 11.50 جنية بط مولارد كيلو 13.00 جنية 13.50 جنية بيض أحمر كرتونه 33.00 جنية 33.50 جنية بيض أبيض كرتونه 33.00 جنية 33.50 جنية بيض بلدي كرتونه 37.50 جنية 37.00 جنية

ويساهم ارتفاع أسعار الدجاج ، في رفع أسعار مشتقاته كافة ، حيث إنه من الملاحظ ارتفاع أسعار الكتاكيت ، وبالتالي ارتفاع أسعار البيض ، سواء كان البيض الأبيض أو البيض الأحمر باختلاف المزارع ، رغم أن البيض يعتبر وجبة بديلة لتعويض عنصر البروتين ، حال ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن ، فهو في متناول اليد ، ومن الممكن تناوله في الوجبات المختلفة ، سواء كانت في وجبة الإفطار أو الغذاء أو العشاء ، ما يؤثر بدوره على ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة ، التي تعتمد على وجود الدجاج والبيض والبط ، أو الأكلات التي تدخل ضمن تصنيعها كذلك.

زيادة الأسعار تتناسب طرديا مع زيادة الطلب عليها ، ما يعني أنه إذا زاد الطلب على السلعة ، سواء كانت دواجن أو بيض أو بط ، يرتفع السعر بهدف تعويض أي خسائر قد تحدث ، وفي حالة انخفاض الطلب عليها أو انخفاض سعرها من يوم إلى آخر.

ويجب الاعتناء بالدجاج بشكل دوري ، وعدم التقصير في تطعيماتها ، وتوفير احتياجاتها كافة ، بهدف إنتاج أفضل وأكثر صحة ، وأيضا عدم التقصير في تربيتها ، كي لا تكون عرضة للأمراض التي تصيب الطيور بشكل خاص ، أو تتعرض للموت ، ما قد يتسبب في حدوث خسائر لأصحاب المزارع.

توجد مجموعة من العوامل والأسباب المعروفة ، التي تؤثر سواء إيجابا أو سلبا على تغيير أسعار السلع عموما ، ومن بين هذه السلع وأهمها ، أسعار الطيور والدواجن ، وسعر البيض والكتاكيت أيضا.