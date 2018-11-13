أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 في مصر: اسعار بورصة الدواجن اليوم

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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 في مصر، تعد أسعار الدواجن أهم أحد الموضوعات التي يهتم بها جميع المستهلكين داخل الدولة المصرية إلى جانب اهتمام التجار والقائمين على مزارع التربية الداجنة داخل السوق المصري، ويقدم موقع مصر 365 تحدث دائم لأسعار الدواجن داخل المزارع أو داخل الأسواق التجارية، وتعتمد أسعار الدواجن على سياسة العرض والطلب فكلما كان هناك حالة من التوازن بين الكمية المعروضة وبين الطلب عليها كان هناك استقرار في الأسعار.

تقوم صناعة الدواجن على العديد من المقومات داخل السوق المصري، ومنها تكلفة الإنتاج، وأسعار الأعلاف، فضلاً عن حاجة الدواجن إلى الرعاية البيطرية، وتوفير الجو الدافئ فكلما كان الجو بارد كان هناك حاجة الى استهلاك الطاقة لتوفير التدفئة اللازم لمزارع الدواجن مما يؤدي إلى زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج وينعكس هذا بشكل أساسي على تكلفة المنتج الرئيسية، تعد الدواجن مصادر من مصادر البروتين الهامة للمستهلك المصري لرخص ثمنها مقارنة بأنواع البروتينات الأخرى وعلى قائمتها اللحوم الحمراء.

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يعتمد المستهلك المصري على الدواجن بشكل رئيسي في غذائه اليومي، وخصوصاً الدواجن البيضاء حيث أن الدواجن البيضاء تعد من أرخص أنواع الدواجن مقارنة بأسعار الدواجن البلدي، و الدواجن الساسو وغيرها من أنواع الدواجن الأخرى.

أسعار الدواجن اليوم

موقع «مصر 365» يقدم في تقريره التالي ، جدولا بأحدث أسعار الدجاج اليوم «البلدي ، الأبيض ، الكتاكيت ، البط المسكوفي ، المولار ، الساسو ، البيض الأبيض، البيض الأحمر ، البيض البلدي» ، وأحدث الأسعار والمتغيرات الخاصة بالدواجن المحلية والكتاكيت والبيض البلدي والأحمر والبط المسكوفي ، بناء على تصريحات رئيس بورصة الدواجن اليوم ، بناء على ما توصل إليه ، وحسب متغيرات الأسواق الاقتصادية محليا وعالمية في البورصة العمومية والمزارع والتجار الموزعين داخل أنحاء الجمهورية كافة.

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النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 25.00 جنية 25.50 جنية كتكوت أبيض فرخ 07.50 جنية 07.75 جنيه لحم ساسو كيلو 27.00 جنية 27.50 جنية كتكوت ساسو فرخ 03.00 جنية 03.25 جنية لحم بلدي كيلو 29.00 جنية 29.50 جنية كتكوت بلدي فرخ 3.35 جنية 4.00 جنية بط مسكوفي كيلو 14.50 جنية 15.00 جنية بط مولارد كيلو 15.00 جنية 15.25 جنية بيض أحمر كرتونه 36.50 جنية 37.00 جنية بيض أبيض كرتونه 35.00 جنية 35.50 جنية بيض بلدي كرتونه 36.00 جنية 36.50 جنية

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018

شهدت أسعار الدواجن اليوم داخل الأسواق التجارية المصرية والمزارع استقرار في الأسعار في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية للدواجن على اختلاف أنواعها سواء الدواجن البلدي أو الدواجن البيضاء، وكذلك استقرت أسعار الدواجن المبردة والمجمدة، وتعد من أعلى المحافظات في سعر بيع الدواجن هي محافظة جنوب سيناء.

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرار وزاري بحظر بيع الدواجن الحية داخل عدد من المحافظات تبعاً للتكليفات الرئاسة، وتطبيقاً للمادة 70 من قانون عام 2009، والذي نص على حظر بيع الدواجن الحية.

أعلنت منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والدواجن أنه قد صدر تكليفات من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بالعمل على تفعيل مادة القانون الصادر تحت رقم 70 لعام 2009 والخاصة بتنظيم عملية بيع الدواجن الحية.

وأضافت منى محرز قائلة “إن تفعيل قانون حظر بيع الدواجن الحية يأتي في إطار حماية المواطنين وحماية صحتهم إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث، وحماية صناعة الدواجن التي تعد من أهم الركائز الاقتصادية داخل الدولة المصرية إلى جانب دعم الأمن الغذائي المصري”.

أسعار الدواجن اليوم: استقرار في أسعار البيض

استقرت أسعار البيض داخل المزارع وداخل السوق المصري المحلي، حيث شهدت أسعار البيض على مختلف أنواعه البيض البلدي، والبيض الأبيض، والبيض الأحمر حالة من الاستقرار بسبب تناسب كمية المعروض مع الطلب عليه داخل السوق المصري خلال الفترة الراهنة.

شعبة الدواجن تكشف عن أسباب ارتفاع الأسعار

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة قائلاً “إن السبب في زيادة أسعار الدواجن بصورة مستمرة يرجع إلى عدم تحديد سعر موحد يلتزم به جميع التجار داخل السوق المصري، إلى جانب عدم انضباط بورصة الدواجن المصرية”.

وأوضح “إن أسعار الكتاكيت سوف تشهد خلال الفترة القادمة مع دخول موسم الشتاء ارتفاع كبير في الأسعار”، وأشار إلى أن أسعار الأعلاف المستخدمة في تربية الدواجن تعد في انخفاض مستمر.

وأضاف “إن هناك حركة من التوازن ما بين أسعار الأعلاف وأسعار الكتاكيت”، وشدد على أن جشع التجار يعد هو المحرك الرئيسي والسبب الأساسي في ارتفاع أسعار الدواجن داخل السوق المصري، وأشار إلى الزيادة اليومية في أسعار الدواجن تتم بصورة عشوائية يقوم التجار على اختلافها دون أي سبب واضح لتلك الزيادة.

استقرار في أسعار الدواجن

أعلن رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة عبدالعزيز السيد أن أسواق الدواجن داخل السوق المحلي المصري تشهد حالة من الاستقرار بعد أن هبطت أسعار الدواجن بشكل ملحوظة مع بداية الأسبوع الجاري بقيمة تصل إلى 2 جنيهاً سبب زيادة المعروض من الدواجن إلى جانب قلة الطلب عليها، ويعاني سوق الدواجن في تلك الفترة من ضعف في القدرة الشرائية للمواطن المصري.