اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر الأحد 14/10/2018: اسعار الدواجن اليوم

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أسعار الدواجن اليوم الأحد 14/10/2018، تختلف أسعار الدواجن يوما عن الآخر ، باختلاف أنواعها ، سواء كانت «بلدي ، بيضاء ، فراخ صغيرة ، وكتاكيت» ، فضلا عن أسعار البيض الأحمر ، والبيض الأبيض ، والبيض البلدي ، إضافة إلى أسعار البط والأوز والحمام والطيور بمختلف أنواعها، حيث ان المهتمون بالدواجن يحرصون على متابعة أخبار بورصة الدواجن أولا بأول ، والمناقصات الموجودة بها ، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق المصرية ، ومزارع الدواجن ، والمحلات التجارية.

وتتأثر أسعار الدواجن بصفة دورية ، استنادا إلى مجموعة من العوامل والأسباب ، التي من شأنها رفع أو خفض السعر بين يوم ويوم آخر ، أو ربما بين ساعة وساعة أخرى ، لذا نسعى دائما إلى توفير وتجديد المعلومات الخاصة بأسعار الدواجن ، والتي يتم جمعها من عدة مصادر موثوق منها ، عن طريق ضم قاعدة المعلومات الخاصة بأسعار الدواجن اليوم ، بأنواعها «الدجاج الأبيض، الدجاج الأحمر، والدجاج البلدي» ، فضلا عن البيض والبط ، وذلك لعرضهم على المهتمين بمعرفة آخر أسعار الدواجن يوميا ، سواء كان المتابع مشترٍ أو صاحب مزرعة ، فضلا عن توفير المعرفة والإطلاع لدى المواطن المصري ، بهدف تعريفه بأسعار الشراء ، تفاديا لتعرضه لأي عملية تلاعب في الأسواق ، والتزام البائع بالتسعيرة المطروحة.

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أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الدواجن ، هو تفاوت سعر الدولار الأمريكي ، والذي يأتي في المرتبة الأولى بشأن تغيير أسعار الدواجن ، وجميع السلع المحلية والعالمية ، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ، إلى ارتفاع أسعار العلف وأسعار الأدوية والتطعيمات الخاصة بتربية الدواجن ، والتي يجب أن تكون صحية وبعيدة عن التلاعب أو الحقن الهرموني ، الذي قد يؤدي إلى حدوث أضرار صحية للمواطن ، ما يتسبب في زيادة العبء على المزارع أو التاجر ، ويدفعه لزيادة سعر التكلفة ، بهدف اعويض الزيادة المضافة على أسعار العلف والأدوية الخاصة بالدواجن ، ما يؤدي بدوره وبالتالي يرتفع السعر على المواطن المستهلك ، فضلا عن أن الدواجن من أكثر الأطعمة التي يحبها المصريون ، والأكثر طلبا بين الأفراد ، حيث تتميز بكثرة الطلب والسحب عليها ، كما أنها من بين السلع المتاحة والأقل تكلفة عن اللحوم الحمراء الأخرى.

موقع «مصر 365» يقدم في تقريره التالي ، جدولا بأهم أسعار الدجاج اليوم «البلدي ، الأبيض ، الكتاكيت ، البط المسكوفي ، المولار ، الساسو ، البيض الأبيض، البيض الأحمر ، البيض البلدي» ، وأحدث الأسعار والمتغيرات الخاصة بالدواجن المحلية والكتاكيت والبيض البلدي والأحمر والبط المسكوفي ، بناء على تصريحات رئيس بورصة الدواجن اليوم ، بناء على ما توصل إليه ، وحسب متغيرات الأسواق الاقتصادية محليا وعالمية في البورصة العمومية والمزارع والتجار الموزعين داخل أنحاء الجمهورية كافة.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14/10/2018

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النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 25.00 جنية 25.50 جنية كتكوت أبيض فرخ 07.75 جنية 08.00 جنيه لحم ساسو كيلو 29.00 جنية 30.00 جنية كتكوت ساسو فرخ 03.50 جنية 03.75 جنية لحم بلدي كيلو 29.00 جنية 29.50 جنية كتكوت بلدي فرخ 1.85 جنية 2.35 جنية بط مسكوفي كيلو 13.50 جنية 14.00 جنية بط مولارد كيلو 15.00 جنية 15.50 جنية بيض أحمر كرتونه 35.00 جنية 35.50 جنية بيض أبيض كرتونه 34.00 جنية 34.50 جنية بيض بلدي كرتونه 37.50 جنية 38.00 جنية

برلماني يهاجم تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية

أعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعضو البرلمان المصري النائب إيهاب غطاطي عن هجومه على قرار تفعيل قانون منع تداول الطيور والدواجن الحية.

كما انتقد البرلماني التوقيت الصادر فيه هذا القرار بالعمل على تفعيل القانون، وأشار قائلاً “نحن نحاب الإرهاب ونقوم بالعملية الشاملة في سيناء، هل الشرطة الباسلة فاضية إنها تجري وراء عربية فراخ وتشوف مين معاه تصريح ومين مش معاه”.

وأضاف “إننا في جمهورية مصر العربية نشتكي من عدم تطبيق القوانين، مع ذلك نطلق قوانين جديدة ونطلق العنان للقوانين دون دراسة تنفيذها”، وأكد “إن تغيير ذوق وثقافة المستهلك المصري لن تكون عن طريق الشرطة ولا القوانين”.

وشدد البرلماني أن تدول الطيور والدواجن الحية لا ينقل مرض انفلونزا الطيور، ولكن ما يقوم بنقل المرض هو تداول الدواجن النافقة المصابة بمرض انفلونزا الطيور.

نص خطاب الزراعة لمحافظة القاهرة لتفعيل قانون منع تداول الطيور الحية

وقد جاء في خطاب الدكتور منى محرز إلى محافظة القاهرة التالي “بتكليفات الرئاسية بتفعيل قانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009، والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، وحفاظاً على صحة المواطنين، وحفاظاً على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كأحد ركائز الاقتصاد الوطني، ودعائم الأمن الغذائي”.

وأضاف الخطاب “نرجو من سيادتكم التكرم بإصدار التوجيهات للأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة المتوفرة بضرورة التنسيق والبدء في تفعيل القانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع مع ما يتضمنه ذلك من تفعيل للكمائن بالمحافظة بضرورة تواجد الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطري بالكمائن للتأكد من مصاحبة سيارات نقل الطيور ومنتجاتها ومخلفاتها تصريح رسمي بخلوها من انفلونزا الطيور صادر عن مديريات الطب البيطري، وذلك بعد توقيع الفحص المعملي البيطري بالمعامل المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة”.

وجاء أيضاً في خطاب الزراعة الموجه إلى محافظة القاهرة “كما يرجى من سيادتكم توفير الأماكن المناسبة لاستغلالها كمنافذ لبيع الدواجن المبردة والمجمدة بالمحافظة لتوفير المنتجات المشار إليها بأسعار تنافسية مناسبة للمواطنين تشجيعاً لاستهلاك الدواجن المبردة والمجمدة استكمالاً لمنظومة تفعيل القانون المشار إليه”.

بتكليف من الرئاسة تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية

أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد قائلاً “إن الحكومة المصرية قد بدأت بشكل فعلي العمل على تفعيل تطبيق قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي قد صدر قبل تسعة سنوات”.

وأوضح “إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد بدأت بشكل فعلي خلال الأسابيع السابقة مخاطبة جميع المحافظات من أجل العمل على تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية بهدف مكافحة انتشار مرض انفلونزا الطيور، والتأكد من سلامة الدواجن والحد من بيع الدواجن الحية وتشجيع استهلاك الدواجن المجمدة بدلاً منها”.

وأضاف “إن القانون قد بدأت تطبيقه بشكل فعلي لمدة سنتين قبل تجميده بعد ثورة يناير”، وأكد أنه قد تم عقد العديد من الاجتماعات سواء مع أعضاء مجلس النواب المصري أو محلات بيع الطيور أو أصحاب مزارع الدواجن من أجل العمل على تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية للعمل على مواجهة مرض “انفلونزا الطيور”.

وأوضح رئيس الشعبة الداجنة “إن جمهورية مصر العربية تعد واحدة من ثلاثة دول فقط في العالم التي بها مرض انفلونزا الطيور، ولابد من العمل على تفعيل قانون مرض انفلونزا الطيور لمواجهة هذا المرض، والحفاظ على قطاع الثروة الداجنة”.

وأضاف “سوف يتم العمل على حل جميع المشكلات التي تواجه العمل على تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية بشكل تدريجي”، وقد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتوجيه خطاب إلى محافظة القاهرة، والذي طالبت فيه نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتورة منى محرز من المحافظة على تنفيذ تكليفات رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بالعمل على تفعيل القانون رقم سبعين لعام 2009، ولوائحه التنفيذية الخاصة بتنظيم بيع وتداول الطيور والدواجن الحية وطرق عرضها للبيع.