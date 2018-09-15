أسعار الدواجن اليوم السبت 15/9/2018: بورصة أسعار الدواجن العمومية اليوم في مصر

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أسعار الدواجن اليوم السبت 15 سبتمبر 2018 بالأسواق المصرية، حيث شهدت أسعار الدواجن داخل الأسواق التجارية المصرية اليوم حالة من الاستقرار في الأسعار سواء بالنسبة إلى المستهلك أو في المزارع، وأيضا شهدت أسعار البيض بالأسواق والمزارع التجارية حالة من الاستقرار خلال المعاملات التجارية اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في مصر، يعتمد تحديد سعر الدواجن في المزارع والأسواق التجارية على العديد من العوامل الرئيسية، ومن أهم تلك العوامل التي تحدد أسعار الدواجن داخل الأسواق التجارية هي سياسة العرض والطلب.

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ويعتمد مشروع تربية الدواجن في المقام الأول على الصبر والمثابرة من أجل تحقيق الهدف المنشود، ولهذا يجب على منفذ مشروع تربية الدواجن أن يكون مقتنع بشكل جيد بالفكرة الخاصة بالمشروع، ويقتنع أيضا أن هذا المشروع يحتاج إلى الصبر والمتابعة بصفة يومية، إلى جانب توفير قدر كافية من المعلومات حول كيفية الوصول إلى أعلى طاقة إنتاجية من المشروع.

يعد مشروع تربية الدواجن من المشاريع المربحة جداَّ بسبب الطلب المستمر على الإنتاج سواء كان إنتاج الدواجن أو البيض، بسبب قلة السعر نظراً لأسعار اللحوم داخل الأسواق التجارية المصرية، ويعد لحم الدواجن وخصوصاُ الدواجن البيضاء من اللحوم الأقل ثمناً إذا ما قورنت بأنواع اللحوم الأخرى ولهذا بالدواجن البيضاء تحتل مكانة هامة داخل الأسواق التجارية المصرية وهو النوع الأول لطلبات المستهلكين.

شهدت أسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات “بورصة الدواجن الرئيسية” استقراراً في أسعار الدواجن، وكذلك أسعار الكتاكيت، وكما استقرت أيضا أسعار الدواجن الأمهات البيضاء.

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أسعار الدواجن اليوم السبت 15-9-2018

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 23.00 جنية 23.50 جنية كتكوت أبيض فرخ 06.50 جنية 06.75 جنيه لحم ساسو كيلو 32.00 جنية 32.50 جنية كتكوت ساسو فرخ 03.00 جنية 03.25 جنية لحم بلدي كيلو 29.00 جنية 29.50 جنية كتكوت بلدي فرخ 1.85 جنية 2.35 جنية بط مسكوفي كيلو 11.00 جنية 11.50 جنية بط مولارد كيلو 13.00 جنية 13.50 جنية بيض أحمر كرتونه 35.00 جنية 35.50 جنية بيض أبيض كرتونه 31.00 جنية 31.50 جنية بيض بلدي كرتونه 35.50 جنية 36.00 جنية

وقد أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع إلى مجلس الوزراء المصري عن استقرار أسعار الدواجن المصرية داخل الأسواق المصرية التجارية، خلال اليوم الموافق الخميس الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام 2018، على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

كما شهد أسواق الدواجن البلدي حالة من استقرار الأسعار داخل الأسواق التجارية للمستهلك العادي، وقد سجلت محافظة الوادي الجديد خلال تعاملات اليوم أعلى سعر الدواجن بأنواعها المختلفة سعراً على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

وكذلك سجلت أسعار الدواجن اليوم سواء الدواجن الطازجة أو الدواجن المبردة في محافظة أسوان أعلى سعراً، كما سجلت محافظة جنوب سيناء أعلى سعر للدواجن أيضا خلال التعاملات التجارية اليوم.

أسعار البيض اليوم

كما استقرت خلال التعاملات التجارية اليوم أسعار البيض سواء البيض الأبيض أو البيض الأحمر أو البيض البلدي خلال تعاملات اليوم، وقد أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية الدكتور عبدالعزيز السيد عن استقرار أسعار الدواجن البيضاء، وأسعار البيض أيضا داخل الأسواق التجارية المصرية خلال تعاملات اليوم.

وأوضح عبدالعزيز السيد بالنسبة إلى توقعات أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة أكد أن الأسعار مرتبطة دائما بسياسة العرض والطلب داخل الأسواق التجارية، ولا يمكن توقعها في الفترة القادمة، وخصوصاً إن تلك الفترة ومع اقتراب حلول فصل الشتاء الذي يشهد العديد من الأمراض الوبائية للطيور، وكذلك الحاجة إلى التدفئة بشكل دائم بسبب برودة الطقس.

أسعار اللحوم اليوم

شهدت أسواق محافظة قنا خلال تعاملات اليوم استقرار في أسعار اللحوم سواء اللحم الضأن أو اللحم العجالي أو اللحم الكندوز، وكذلك شهد الأسواق المصرية استقرار في أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي، واللحوم السودانية الطازجة، كما شهدت الأسواق أيضا حالة من استقرار اللحم الضأن المستمر، وشهدت الأسواق التجارية اليوم حالة من الاستقرار في أسعار الكبد البلدي الطازجة، وأسعار الكبدة المجمدة “البرازيلي”.