أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 17/9/2018: أسعار الدواجن اليوم في مصر

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أسعار الدواجن اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018 بالأسواق المصرية، حيث شهدت أسعار الدواجن داخل الأسواق التجارية المصرية اليوم حالة من الاستقرار في الأسعار سواء بالنسبة إلى المستهلك أو في المزارع، وأيضا شهدت أسعار البيض بالأسواق والمزارع التجارية حالة من الاستقرار خلال المعاملات التجارية اليوم.

أسعار الدواجن اليوم، وتعد أسعار الدواجن محل اهتمام سوق الاستهلاك المصري حيث أن العديد من فئات الشعب المصري تعتمد اعتماد رئيسي على الدواجن في التغذية اليومية بسبب أنها بروتين رخيص الثمن إذا ما قورنت بأسعار اللحوم الأخرى داخل الأسواق المصرية.

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يقدم موقع مصر 365 عرض يومي مبسط وكامل لكل من يهتم بمتابعة المناقصات وأخبار وأسعار الدواجن داخل جمهورية مصر العربية، ويقدم عرض أسعار “بورصة الدواجن العمومية”، كما يقدم عرض لأخر الأسعار داخل الأسواق المصرية التجارية وأسعار الدواجن داخل المزارع سواء أسعار الدواجن البلدي، والدواجن البيضاء، وأسعار الكتاكيت و الأفراخ الصغيرة، وأسعار البيض بمختلف أنواعه سواء “البيض البلدي، والبيض الأحمر، والبيض الأبيض”.

تتضارب أسعار الدواجن من يوم إلى أخر بسبب سياسة العرض والطلب، إلى جانب اعتماد صناعة الدواجن على العديد من العوامل الأخرى التي تحدد سعر المنتج النهائي إلى السوق المصري بشكل عام، ومنها سعر الدولار، وأسعار الأعلاف وحالة الطقس حيث أن الدواجن تحتاج إلى طقس دافئ وعناية بيطرية عالية بسبب الأوبئة والأمراض التي تصيب الطيور، وخصوصاً في فصل الشتاء.

أسعار الدواجن اليوم: مركز المعلومات يعلن استقرار أسعار الدواجن بالأسواق

وقد صرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع إلى مجلس الوزراء المصري عن استقرار أسعار الدواجن اليوم في الأسواق التجارية المصرية في جميع المحافظات، باستثناء محافظة الوادي الجديد التي سجلت اليوم أعلى سعر للدواجن، وكذلك محافظة جنوب سيناء سواء سعر الدواجن الطازجة أو الدواجن المبردة.

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أسعار الدواجن اليوم الاثنين 17-9-2018

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 22.00 جنية 22.50 جنية كتكوت أبيض فرخ 06.50 جنية 06.75 جنيه لحم ساسو كيلو 32.00 جنية 32.50 جنية كتكوت ساسو فرخ 03.00 جنية 03.25 جنية لحم بلدي كيلو 29.00 جنية 29.50 جنية كتكوت بلدي فرخ 1.85 جنية 2.35 جنية بط مسكوفي كيلو 11.00 جنية 11.50 جنية بط مولارد كيلو 13.00 جنية 13.50 جنية بيض أحمر كرتونه 35.00 جنية 35.50 جنية بيض أبيض كرتونه 31.00 جنية 31.50 جنية بيض بلدي كرتونه 35.50 جنية 36.00 جنية

أسعار الدواجن اليوم: شعبة الدواجن تطالب بضرورة عمل بورصة دواجن حقيقة

وشدد “إن سوق الدواجن بحاجة إلى عمل بورصة دواجن حقيقية”، وأكد “إن آليات تنفيذ بورصة الدواجن الحقيقية موجود لدى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وليس لدي المنتجين من أصحاب مزارع تربية الدواجن”.

وأوضح “أنه لو تم تفعيل بورصة الطيور سوف يتم بشكل يومي نشر جميع المعلومات عن تكاليف الإنتاج، وتوفير شبكة معلوماتية، وحصر شامل لأمهات الطيور، والتسمين، والبياض، وكذلك تشمل البورصة بيان بأسعار الأعلاف، والبيض لنشر التكلفة الحقيقة على أرض الواقع لمواجهة ارتفاع أسعار الفراخ، إلى جانب أنها وسيلة لحصر المنتجين، ومواجهة الأمراض بصورة متوازنة وبتنسيق مع كافة الجهات، وليس بصورة منفردة من المنتجين”.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن جمهورية مصر العربية تنتج ما يقارب من 1.6 مليار طائر بشكل سنوي، وهذا الإنتاج يؤدي إلى تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة تصل إلى 95 في المئة، ولا تتعدى الفجوة الحالية في إنتاج الدواجن فيما بين الإنتاج والاستهلاك عن نسبة خمسة في المئة.

أسعار الدواجن اليوم في مصر، يعتمد تحديد سعر الدواجن في المزارع والأسواق التجارية على العديد من العوامل الرئيسية، ومن أهم تلك العوامل التي تحدد أسعار الدواجن داخل الأسواق التجارية هي سياسة العرض والطلب.

ويعتمد مشروع تربية الدواجن في المقام الأول على الصبر والمثابرة من أجل تحقيق الهدف المنشود، ولهذا يجب على منفذ مشروع تربية الدواجن أن يكون مقتنع بشكل جيد بالفكرة الخاصة بالمشروع، ويقتنع أيضا أن هذا المشروع يحتاج إلى الصبر والمتابعة بصفة يومية، إلى جانب توفير قدر كافية من المعلومات حول كيفية الوصول إلى أعلى طاقة إنتاجية من المشروع.

يعد مشروع تربية الدواجن من المشاريع المربحة جداَّ بسبب الطلب المستمر على الإنتاج سواء كان إنتاج الدواجن أو البيض، بسبب قلة السعر نظراً لأسعار اللحوم داخل الأسواق التجارية المصرية، ويعد لحم الدواجن وخصوصاُ الدواجن البيضاء من اللحوم الأقل ثمناً إذا ما قورنت بأنواع اللحوم الأخرى ولهذا بالدواجن البيضاء تحتل مكانة هامة داخل الأسواق التجارية المصرية وهو النوع الأول لطلبات المستهلكين.

شهدت أسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات “بورصة الدواجن الرئيسية” استقراراً في أسعار الدواجن، وكذلك أسعار الكتاكيت، وكما استقرت أيضا أسعار الدواجن الأمهات البيضاء.

وقد أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع إلى مجلس الوزراء المصري عن استقرار أسعار الدواجن المصرية داخل الأسواق المصرية التجارية، خلال اليوم الموافق الخميس الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام 2018، على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

كما شهد أسواق الدواجن البلدي حالة من استقرار الأسعار داخل الأسواق التجارية للمستهلك العادي، وقد سجلت محافظة الوادي الجديد خلال تعاملات اليوم أعلى سعر الدواجن بأنواعها المختلفة سعراً على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

وكذلك سجلت أسعار الدواجن اليوم سواء الدواجن الطازجة أو الدواجن المبردة في محافظة أسوان أعلى سعراً، كما سجلت محافظة جنوب سيناء أعلى سعر للدواجن أيضا خلال التعاملات التجارية اليوم.

أسعار الدواجن اليوم: شعبة الدواجن بالقاهرة تعلن ارتفاع أسعار الدواجن مقارنة بالأمس

وقد صرح رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد قائلاً “ارتفعت أسعار الدواجن اليوم مقارنة بأسعار أمس بقيمة جنيهاً زيادة في سعر كيلو الدواجن”.

وأضاف “إن الإقبال مازال ضعيف بعد عيد الأضحى المبارك، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين”، وأعلن رئيس شعبة الدواجن عن توقعه على زيادة الإقبال خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من تحضيرات موسم الدراسة الجديد.

وأضاف عبدالعزيز السيد “إن سعر كرتونة البيض سواء الأبيض والأحمر قد ارتفع بقيمة جنيهين في الكرتونة الواحدة داخل الأسواق التجارية، كما ارتفع أيضا سعر الكتكوت ليصل إلى سبعة جنيهات بسبب زيادة إقبال المربين بعد انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك على شراء الكتاكيت”.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن “إن سعر كيلو الدواجن داخل المزارع ارتفع بقيمة جنيهاً في الكيلو”، وأكد أن السوق التجاري بحاجة إلى مزيد من الانضباط خلال الفترة القادمة.