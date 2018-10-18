اسعار الدواجن اليوم الخميس 18/10/2018: اسعار بورصة الدواجن اليوم

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أسعار الدواجن اليوم، يقدم موقع مصر 365 تحديث دوري لأسعار الدواجن سواء للتجار من داخل مزارع الدواجن أو بالنسبة إلى السعر للمستهلك داخل السوق المصري، وتعتمد أسعار الدواجن على سياسة العرض والطلب وتتوقف أسعار الدواجن داخل الأسواق المصرية على حسب الكميات المعروضة والطلب عليها كلما ارتفع الطلب وقل المعروض من الدواجن ارتفع السعر وكلما انخفض سعر الطلب وزادت كميات الدواجن المعروضة قل السعر.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 18/10/2018

شهدت أسعار الدواجن اليوم داخل الأسواق التجارية المصرية والمزارع استقرار في الأسعار في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية للدواجن على اختلاف أنواعها سواء الدواجن البلدي أو الدواجن البيضاء، وكذلك استقرت أسعار الدواجن المبردة والمجمدة، وتعد من أعلى المحافظات في سعر بيع الدواجن هي محافظة جنوب سيناء.

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرار وزاري بحظر بيع الدواجن الحية داخل عدد من المحافظات تبعاً للتكليفات الرئاسة، وتطبيقاً للمادة 70 من قانون عام 2009، والذي نص على حظر بيع الدواجن الحية.

أعلنت منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والدواجن أنه قد صدر تكليفات من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بالعمل على تفعيل مادة القانون الصادر تحت رقم 70 لعام 2009 والخاصة بتنظيم عملية بيع الدواجن الحية.

وأضافت منى محرز قائلة “إن تفعيل قانون حظر بيع الدواجن الحية يأتي في إطار حماية المواطنين وحماية صحتهم إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث، وحماية صناعة الدواجن التي تعد من أهم الركائز الاقتصادية داخل الدولة المصرية إلى جانب دعم الأمن الغذائي المصري”.

أسعار الدواجن اليوم

موقع «مصر 365» يقدم في تقريره التالي ، جدولا بأحدث أسعار الدجاج اليوم «البلدي ، الأبيض ، الكتاكيت ، البط المسكوفي ، المولار ، الساسو ، البيض الأبيض، البيض الأحمر ، البيض البلدي» ، وأحدث الأسعار والمتغيرات الخاصة بالدواجن المحلية والكتاكيت والبيض البلدي والأحمر والبط المسكوفي ، بناء على تصريحات رئيس بورصة الدواجن اليوم ، بناء على ما توصل إليه ، وحسب متغيرات الأسواق الاقتصادية محليا وعالمية في البورصة العمومية والمزارع والتجار الموزعين داخل أنحاء الجمهورية كافة.

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النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 24.00 جنية 24.50 جنية كتكوت أبيض فرخ 07.75 جنية 08.00 جنيه لحم ساسو كيلو 29.00 جنية 30.00 جنية كتكوت ساسو فرخ 03.50 جنية 03.75 جنية لحم بلدي كيلو 29.00 جنية 29.50 جنية كتكوت بلدي فرخ 3.35 جنية 4.00 جنية بط مسكوفي كيلو 13.50 جنية 14.00 جنية بط مولارد كيلو 15.00 جنية 15.50 جنية بيض أحمر كرتونه 35.00 جنية 35.50 جنية بيض أبيض كرتونه 34.00 جنية 34.50 جنية بيض بلدي كرتونه 37.50 جنية 38.00 جنية

أخبار الدواجن: شعبة الدواجن تكشف عن أسباب ارتفاع الأسعار

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة قائلاً “إن السبب في زيادة أسعار الدواجن بصورة مستمرة يرجع إلى عدم تحديد سعر موحد يلتزم به جميع التجار داخل السوق المصري، إلى جانب عدم انضباط بورصة الدواجن المصرية”.

وأوضح “إن أسعار الكتاكيت سوف تشهد خلال الفترة القادمة مع دخول موسم الشتاء ارتفاع كبير في الأسعار”، وأشار إلى أن أسعار الأعلاف المستخدمة في تربية الدواجن تعد في انخفاض مستمر.

وأضاف “إن هناك حركة من التوازن ما بين أسعار الأعلاف وأسعار الكتاكيت”، وشدد على أن جشع التجار يعد هو المحرك الرئيسي والسبب الأساسي في ارتفاع أسعار الدواجن داخل السوق المصري، وأشار إلى الزيادة اليومية في أسعار الدواجن تتم بصورة عشوائية يقوم التجار على اختلافها دون أي سبب واضح لتلك الزيادة.

شعبة الدواجن تطالب باتباع خطوات فعالة للقضاء على جشع التجار

وشدد رئيس شعبة الثروة الداجنة على ضرورة أن يتم القضاء على “جشع تجار الدواجن”، وذلك من خلال خطوات فعالة في هذا المجال ومنها العمل على تنظيم بورصة الدواجن التي سوف تؤدي إلى انتظام الأسعار اليومية مع إلزام التجار بسعر الدواجن الصادر عن البورصة.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن خلال الفترة السابقة قد شهدت ارتفاع بشكل كبير ليصل سعر الكيلو إلى المستهلك داخل السوق المصري حوالي اثنين وثلاثين جنيهاً للكيلو الواحد وتعد هذه زيادة كبيرة في أسعار الدواجن التي تعد من أرخص أنواع البروتينات داخل السوق المصري.

كما أوضحت الدكتور عبدالعزيز السيد “إن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة يعود إلى نقص كمية المعروض من الدواجن بسبب دخول عدد أقل من المربين خلال الدورة الإنتاجية السابقة في ظل ارتفاع أسعار الكتاكيت مما أدى إلى إحجام بعض من المربين عن الدخول بكميات كبيرة”.

وقد أطلقت شعبة الثروة الداجنة تحذير من خطورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تصل نسبتها إلى أربعة عشر في المئة على إضافات الأعلاف، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التكلفة الخاصة بإنتاج الدواجن.

شعبة الدواجن تطبيق القيمة المضافة على الأعلاف يرفع الأسعار

أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية الدكتور عبدالعزيز السيد قائلاً “إن أسعار أعلاف الدواجن يتراوح سعرها ما بين ستة آلاف وأربعمائة خمسين إلى ستة آلاف وستمائة، وإن تطبيق قرار القيمة المضافة على الأعلاف سوف يؤدي في نهاية الأمر إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الدواجن بسبب زيادة أسعار الأعلاف”.

وأكد “إن القانون رقم سبعة وستين لسنة 2016 نص على أن الأعلاف لم يطبق عليها قرار القيمة المضافة، و تحصيل تلك الضريبة بأثر رجعي منذ عام 2017 يعد أمر غير منطقي في إطار تحرك الدولة المصرية إلى زيادة الإنتاج من السلع لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين”.

كما أشار رئيس شعبة الثروة الداجنة إلى أهمية أن يتم إعادة النظر في قرار القيمة المضافة على الأعلاف من أجل الحد من ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة بعد تطبيق قرار القيمة المضافة.

وأوضح قائلاً “إن القانون رقم سبعة وستين لسنة 2016 نص على إصدار قانون القيمة المضافة على إن الأغذية المعدة للحيوانات، والطيور، والأسماك تعد محضرات علفية معفاة من الضرائب إلا في حالة إذا استخدمت لتغذية القطط، والكلاب، وأسماك الزينة”.

نص قرار الزراعة بحظر بيع و تداول الدواجن الحية

أصدرت وزارة الزراعة استصلاح الأراضي خطاب موجه إلى محافظة القاهرة، والخاص بالعمل على تفعيل قانون 70 لعام 2009 الخاص بحظر بيع و تداول الدواجن الحية.

جاء في خطاب محافظة القاهرة التالي “السيد الأستاذ نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، تحية طيبة وبعد، أرسل لسيادتكم رفع صورة الكتاب الوارد من السيد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الخاص بتوجيهات تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية، وعرضها للبيع على النحو الوارد بالكتاب، وذلك بعد العرض على السيد المهندس محافظ القاهرة “.

شعبة الدواجن: مصر تحقق اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 95%

أعلن رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية عبدالعزيز السيد قائلاً “إن هناك قانون صدر تحت رقم 70 لعام 2009 ينص على منع تداول الدواجن الحية في المحلات والتجارية إلا من خلال الأماكن المرخص بها ذلك”.

وأضاف “أنه تم تطبيق هذا القانون خلال عامي 2009 و2010 حتى بداية ثورة الخامس والعشرين من شهر 2011، ثم حدث انفلات أمني ولم يطبق القانون”.

وأشار “إن قرار منع تداول الدواجن الحية يعمل على الحفاظ على الصحة العامة، ويعمل على تقليص الأمراض من الانتقال من مكان إلى مكان أخر”، وأكد “إننا لسنا ضد أحد، إننا نهدف إلى مصلحة الوطن والمواطنين”.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية “إن قرار منع تداول الدواجن الحية سوف يتم العمل على تنفيذه في المحافظات التالية، محافظة القاهرة، محافظة الإسكندرية، محافظة الجيزة، ومحافظة القليوبية”.

وأضاف “إن هذا القرار لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن”، وأضاف “لدنيا مجازر تجاوز عددها أكثر من ثلاثمائة مجزر منتشرة في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، وسوف يتم تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية بشكل تدريجي على حسب استعدادات الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار”.

وأعلن “إن جمهورية مصر العربية تنتج من الثروة الداجنة ما يقارب من 1.3 مليار كتكوت سنوياً، وتقوم على تسمين ما يقارب من تسعمائة مليون إلى مليار دجاجة، والدولة المصرية تحقق اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة بنسبة تصل إلى خمسة وتسعين في المئة من احتياجات السوق المصري”.