اسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 22/10/2018 في مصر

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أسعار الدواجن اليوم، يقدم موقع مصر 365 تحديث دائم ومستمر لأسعار الدواجن في المزارع المصرية و في الأسواق التجارية، وتعد أسعار الدواجن من أهم اهتمام العديد من المستهلكين داخل الأسواق المصرية، تعتمد أسعار الدواجن على سياسة العرض والطلبات، وتعتمد شريحة كبيرة من المجتمع المصري على استهلاك الدواجن البيضاء بشكل دائم وأساسي حيث أن الدواجن تعد من أرخص أنواع البروتين مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء.

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 22/10/2018

شهدت أسعار الدواجن اليوم داخل الأسواق التجارية المصرية والمزارع استقرار في الأسعار في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية للدواجن على اختلاف أنواعها سواء الدواجن البلدي أو الدواجن البيضاء، وكذلك استقرت أسعار الدواجن المبردة والمجمدة، وتعد من أعلى المحافظات في سعر بيع الدواجن هي محافظة جنوب سيناء.

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرار وزاري بحظر بيع الدواجن الحية داخل عدد من المحافظات تبعاً للتكليفات الرئاسة، وتطبيقاً للمادة 70 من قانون عام 2009، والذي نص على حظر بيع الدواجن الحية.

أعلنت منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والدواجن أنه قد صدر تكليفات من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بالعمل على تفعيل مادة القانون الصادر تحت رقم 70 لعام 2009 والخاصة بتنظيم عملية بيع الدواجن الحية.

وأضافت منى محرز قائلة “إن تفعيل قانون حظر بيع الدواجن الحية يأتي في إطار حماية المواطنين وحماية صحتهم إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث، وحماية صناعة الدواجن التي تعد من أهم الركائز الاقتصادية داخل الدولة المصرية إلى جانب دعم الأمن الغذائي المصري”.

أسعار الدواجن اليوم

موقع «مصر 365» يقدم في تقريره التالي ، جدولا بأحدث أسعار الدجاج اليوم «البلدي ، الأبيض ، الكتاكيت ، البط المسكوفي ، المولار ، الساسو ، البيض الأبيض، البيض الأحمر ، البيض البلدي» ، وأحدث الأسعار والمتغيرات الخاصة بالدواجن المحلية والكتاكيت والبيض البلدي والأحمر والبط المسكوفي ، بناء على تصريحات رئيس بورصة الدواجن اليوم ، بناء على ما توصل إليه ، وحسب متغيرات الأسواق الاقتصادية محليا وعالمية في البورصة العمومية والمزارع والتجار الموزعين داخل أنحاء الجمهورية كافة.

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النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 25.00 جنية 25.50 جنية كتكوت أبيض فرخ 07.25 جنية 07.50 جنيه لحم ساسو كيلو 28.00 جنية 29.00 جنية كتكوت ساسو فرخ 03.75 جنية 04.00 جنية لحم بلدي كيلو 29.00 جنية 29.50 جنية كتكوت بلدي فرخ 3.35 جنية 4.00 جنية بط مسكوفي كيلو 14.00 جنية 14.50 جنية بط مولارد كيلو 15.00 جنية 15.50 جنية بيض أحمر كرتونه 35.00 جنية 35.50 جنية بيض أبيض كرتونه 34.00 جنية 34.50 جنية بيض بلدي كرتونه 35.00 جنية 35.30 جنية

أخبار الدواجن:

خبير: يجب تغيير ثقافة المستهلك المصري

وأكد الخبير أيضا من آليات تنفيذ القانون يجب أن يتم تقنين أوضاع محلات بيع الدواجن الحية، ودعوتهم إلى تغيير أنشطتهم التجارية من بيع الدواجن الحية إلى بيع الدواجن المجمدة والمبردة، وتسهيل حصول المجازر وكذلك أصحاب المحلات وعربات نقل الدواجن الحية على تسهيلات بنكية لتغيير نشاطهم من الدواجن الحية إلى الدواجن المبردة والمجمدة.

وأكد من آليات تنفيذ قانون حظر بيع الدواجن الحية أيضا تشجيع الاستثمار على إقامة مجازر متخصصة لذبح البط، وكذلك الدواجن بأنواعها المختلفة مع الزامات الجهات العاملة في مجال الطبي البيطري إلى تخصيص أطباء في المجازر من أجل الرقابة والإشراف على عمليات ذبح الدواجن والحصول على التصاريح الطبية البيطرية لمنع لوقوع أي تجاوزات.

وأوضح الخبير لابد من حصر عمل المجازر الموجودة داخل السوق المصري من أجل معرفة مدى كفاءتها للذبح اليومي للدواجن، مع مراعاة أن يتم التوزيع الجغرافي للمجازر بشكل مكافئ لاستهلاك المحافظات المصرية المختلفة منعاً لخروج الدواجن الحية من تلك المحافظات للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وقد طالب الخبير في مجال الثروة الدواجن بضرورة العمل على تفعيل آلية استيراد الدواجن المجمدة من خارج جمهورية مصر العربية، حفاظاً على المنتج الوطني المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة.

ويجدر هنا الإشارة على أن الحكومة المصرية قد أعلنت عن تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية في محافظتي الجيزة والقاهرة خلال الفترة القليلة القادمة، وتم اتخاذ بعض من الإجراءات من أجل تفعيل آليات القانون على أرض الواقع.

شعبة الثروة الداجنة: استقرار في أسعار الدواجن البيضاء

صرحت شعبة الثروة الداجنة التابعة لغرفة القاهرة التجارية أن استقرار أسعار بيع الدواجن البيضاء، والبيض خلال التعاملات اليوم، وأضاف رئيس الشعبة عبدالعزيز السيد قائلا هناك استقرار في أسعار الدواجن البيضاء داخل المزارع وداخل الأسواق التجارية، وكذلك هناك استقرار في متوسط سعر كرتونة البيض سواء البيض الأبيض أو البيض الأحمر.

وعزا ذلك الاستقرار إلى استقرار آليات العرض والطلب داخل أسواق الدواجن، حيث أنه كلما قل المعروض إلى جانب زيادة المطلوب ارتفع السعر، وكما قلة المطلوب عن كمية المعروض قلة السعر.

خبير بالثروة الداجنة: تفعيل منع الدواجن الحية يستوجب آليات لتنفيذه

أعلن الخبير في مجال الثروة الداجنة الدكتور جمال الكناني قائلاً أن تفعيل القانون رقم 70 الذي تضمن منع تداول الدواجن الحية داخل الأسواق يستوجب العمل على وضع آليات فعالة من أجل تنفيذه لتهيئة الأسواق، ومنعاً لحدوث بلبلة وتخبط أو وقوع أي خسائر بين العاملين في مجال صناعة الدواجن.

وأكد أن نجاح المنظومة سوف يعمل على تحقيق طفرة كبيرة لخفض أسعار الدواجن بشكل كبير داخل الأسواق التجارية، كما سيؤدي إلى انخفاض أيضا في أسعار اللحوم الحمراء خلال أشهر قليلة من تطبيق القانون.

وصرح أنه من آليات العمل على تنفيذ القانون 70 من منها قيام الحكومة المصرية بتوعية المواطنين، العمل على تغيير ثقافة المستهلك المصري من استهلاك الدواجن الحية إلى استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة، والعمل على منع انتشار الأمراض والأوبئة التي تنتقل بين المحافظات عن طريق نقل الدواجن الحية.

شعبة الدواجن تكشف عن أسباب ارتفاع الأسعار

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة قائلاً “إن السبب في زيادة أسعار الدواجن بصورة مستمرة يرجع إلى عدم تحديد سعر موحد يلتزم به جميع التجار داخل السوق المصري، إلى جانب عدم انضباط بورصة الدواجن المصرية”.

وأوضح “إن أسعار الكتاكيت سوف تشهد خلال الفترة القادمة مع دخول موسم الشتاء ارتفاع كبير في الأسعار”، وأشار إلى أن أسعار الأعلاف المستخدمة في تربية الدواجن تعد في انخفاض مستمر.

وأضاف “إن هناك حركة من التوازن ما بين أسعار الأعلاف وأسعار الكتاكيت”، وشدد على أن جشع التجار يعد هو المحرك الرئيسي والسبب الأساسي في ارتفاع أسعار الدواجن داخل السوق المصري، وأشار إلى الزيادة اليومية في أسعار الدواجن تتم بصورة عشوائية يقوم التجار على اختلافها دون أي سبب واضح لتلك الزيادة.

شعبة الدواجن تطالب باتباع خطوات فعالة للقضاء على جشع التجار

وشدد رئيس شعبة الثروة الداجنة على ضرورة أن يتم القضاء على “جشع تجار الدواجن”، وذلك من خلال خطوات فعالة في هذا المجال ومنها العمل على تنظيم بورصة الدواجن التي سوف تؤدي إلى انتظام الأسعار اليومية مع إلزام التجار بسعر الدواجن الصادر عن البورصة.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن خلال الفترة السابقة قد شهدت ارتفاع بشكل كبير ليصل سعر الكيلو إلى المستهلك داخل السوق المصري حوالي اثنين وثلاثين جنيهاً للكيلو الواحد وتعد هذه زيادة كبيرة في أسعار الدواجن التي تعد من أرخص أنواع البروتينات داخل السوق المصري.

كما أوضحت الدكتور عبدالعزيز السيد “إن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة يعود إلى نقص كمية المعروض من الدواجن بسبب دخول عدد أقل من المربين خلال الدورة الإنتاجية السابقة في ظل ارتفاع أسعار الكتاكيت مما أدى إلى إحجام بعض من المربين عن الدخول بكميات كبيرة”.

وقد أطلقت شعبة الثروة الداجنة تحذير من خطورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تصل نسبتها إلى أربعة عشر في المئة على إضافات الأعلاف، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التكلفة الخاصة بإنتاج الدواجن.

شعبة الدواجن: مصر تحقق اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 95%

أعلن رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية عبدالعزيز السيد قائلاً “إن هناك قانون صدر تحت رقم 70 لعام 2009 ينص على منع تداول الدواجن الحية في المحلات والتجارية إلا من خلال الأماكن المرخص بها ذلك”.

وأضاف “أنه تم تطبيق هذا القانون خلال عامي 2009 و2010 حتى بداية ثورة الخامس والعشرين من شهر 2011، ثم حدث انفلات أمني ولم يطبق القانون”.

وأشار “إن قرار منع تداول الدواجن الحية يعمل على الحفاظ على الصحة العامة، ويعمل على تقليص الأمراض من الانتقال من مكان إلى مكان أخر”، وأكد “إننا لسنا ضد أحد، إننا نهدف إلى مصلحة الوطن والمواطنين”.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية “إن قرار منع تداول الدواجن الحية سوف يتم العمل على تنفيذه في المحافظات التالية، محافظة القاهرة، محافظة الإسكندرية، محافظة الجيزة، ومحافظة القليوبية”.

وأضاف “إن هذا القرار لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن”، وأضاف “لدنيا مجازر تجاوز عددها أكثر من ثلاثمائة مجزر منتشرة في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، وسوف يتم تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية بشكل تدريجي على حسب استعدادات الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار”.

وأعلن “إن جمهورية مصر العربية تنتج من الثروة الداجنة ما يقارب من 1.3 مليار كتكوت سنوياً، وتقوم على تسمين ما يقارب من تسعمائة مليون إلى مليار دجاجة، والدولة المصرية تحقق اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة بنسبة تصل إلى خمسة وتسعين في المئة من احتياجات السوق المصري”.