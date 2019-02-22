اسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 22 فبراير 2019: أسعار الدواجن في مصر

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 22 فبراير 2019 في مصر، تعد أسعار الدواجن أهم أحد الموضوعات التي يهتم بها جميع المستهلكين داخل الدولة المصرية إلى جانب اهتمام التجار والقائمين على مزارع التربية الداجنة داخل السوق المصري، ويقدم موقع مصر 365 تحدث دائم لأسعار الدواجن داخل المزارع أو داخل الأسواق التجارية، وتعتمد أسعار الدواجن على سياسة العرض والطلب فكلما كان هناك حالة من التوازن بين الكمية المعروضة وبين الطلب عليها كان هناك استقرار في الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم

موقع «مصر 365» يقدم في تقريره التالي ، جدولا بأحدث أسعار الدجاج اليوم «البلدي ، الأبيض ، الكتاكيت ، البط المسكوفي ، المولار ، الساسو ، البيض الأبيض، البيض الأحمر ، البيض البلدي» ، وأحدث الأسعار والمتغيرات الخاصة بالدواجن المحلية والكتاكيت والبيض البلدي والأحمر والبط المسكوفي ، بناء على تصريحات رئيس بورصة الدواجن اليوم ، بناء على ما توصل إليه ، وحسب متغيرات الأسواق الاقتصادية محليا وعالمية في البورصة العمومية والمزارع والتجار الموزعين داخل أنحاء الجمهورية كافة.

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النوع الكمية السعر بالجنية المصري لحم أبيض كيلو 29 الأمهات كيلو 25 لحم ساسو كيلو 38 لحم بلدي كيلو 36 لحم رومي برونزي كيلو 40 لحم رومي أبيض كيلو 43 لحم بط مسكوفي كيلو 34 لحم بط مولار كيلو 33 بيض أبيض كرتونه 37.5 بيض أحمر كرتونه 38 بيض بلدي كرتونه 41.25 كتكوت أبيض عمر يوم من 6 إلى 9.25 جنيه كتكوت أحمر (ساسو) عمر يوم من 6 إلى 6.5 جنيه كتكوت بلدي عمر يوم 2.7 إلى 3

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 22 فبراير 2019

تقوم صناعة الدواجن على العديد من المقومات داخل السوق المصري، ومنها تكلفة الإنتاج، وأسعار الأعلاف، فضلاً عن حاجة الدواجن إلى الرعاية البيطرية، وتوفير الجو الدافئ فكلما كان الجو بارد كان هناك حاجة الى استهلاك الطاقة لتوفير التدفئة اللازم لمزارع الدواجن مما يؤدي إلى زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج وينعكس هذا بشكل أساسي على تكلفة المنتج الرئيسية، تعد الدواجن مصادر من مصادر البروتين الهامة للمستهلك المصري لرخص ثمنها مقارنة بأنواع البروتينات الأخرى وعلى قائمتها اللحوم الحمراء.

يعتمد المستهلك المصري على الدواجن بشكل رئيسي في غذائه اليومي، وخصوصاً الدواجن البيضاء حيث أن الدواجن البيضاء تعد من أرخص أنواع الدواجن مقارنة بأسعار الدواجن البلدي، و الدواجن الساسو وغيرها من أنواع الدواجن الأخرى.