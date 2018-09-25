اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 25/9/2018: اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 بالأسواق المصرية، حيث شهدت أسعار الدواجن داخل الأسواق التجارية المصرية اليوم حالة من الاستقرار في الأسعار سواء بالنسبة إلى المستهلك أو في المزارع، وأيضا شهدت أسعار البيض بالأسواق والمزارع التجارية حالة من الاستقرار خلال المعاملات التجارية اليوم.

أسعار الدواجن اليوم، وتعد أسعار الدواجن محل اهتمام سوق الاستهلاك المصري حيث أن العديد من فئات الشعب المصري تعتمد اعتماد رئيسي على الدواجن في التغذية اليومية بسبب أنها بروتين رخيص الثمن إذا ما قورنت بأسعار اللحوم الأخرى داخل الأسواق المصرية.

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يقدم موقع مصر 365 عرض يومي مبسط وكامل لكل من يهتم بمتابعة المناقصات وأخبار وأسعار الدواجن داخل جمهورية مصر العربية، ويقدم عرض أسعار “بورصة الدواجن العمومية”، كما يقدم عرض لأخر الأسعار داخل الأسواق المصرية التجارية وأسعار الدواجن داخل المزارع سواء أسعار الدواجن البلدي، والدواجن البيضاء، وأسعار الكتاكيت و الأفراخ الصغيرة، وأسعار البيض بمختلف أنواعه سواء “البيض البلدي، والبيض الأحمر، والبيض الأبيض”.

تتضارب أسعار الدواجن من يوم إلى أخر بسبب سياسة العرض والطلب، إلى جانب اعتماد صناعة الدواجن على العديد من العوامل الأخرى التي تحدد سعر المنتج النهائي إلى السوق المصري بشكل عام، ومنها سعر الدولار، وأسعار الأعلاف وحالة الطقس حيث أن الدواجن تحتاج إلى طقس دافئ وعناية بيطرية عالية بسبب الأوبئة والأمراض التي تصيب الطيور، وخصوصاً في فصل الشتاء.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 25-9-2018

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النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 22.00 جنية 22.50 جنية كتكوت أبيض فرخ 06.50 جنية 06.75 جنيه لحم ساسو كيلو 32.00 جنية 32.50 جنية كتكوت ساسو فرخ 03.00 جنية 03.25 جنية لحم بلدي كيلو 29.00 جنية 29.50 جنية كتكوت بلدي فرخ 1.85 جنية 2.35 جنية بط مسكوفي كيلو 11.00 جنية 11.50 جنية بط مولارد كيلو 13.00 جنية 13.50 جنية بيض أحمر كرتونه 35.00 جنية 35.50 جنية بيض أبيض كرتونه 31.00 جنية 31.50 جنية بيض بلدي كرتونه 35.50 جنية 36.00 جنية

أسعار الدواجن اليوم، يهتم المستهلكين في السوق المصري بأسعار الدواجن حيث أن الدواجن تمثل مصدر البروتين رخيص الثمن الذي يستطيع العديد من المواطنين المصريين الاعتماد عليه في غذائه إذا ما قورنت بأسعار اللحوم الأخرى، وخصوصاً الدواجن البيضاء نظراً لرخص ثمنها.

تعتمد أسعار الدواجن داخل السوق المصري على سياسة العرض والطلب، وكذلك تؤثر أسعار الأعلاف على أسعار الدواجن، ومع دخول فصل الشتاء ترتفع أسعار الدواجن نظراً لحاجة المزارع إلى تدفئة بسبب برودة الطقس، وخصوصاً إن تربية الدواجن تحتاج إلى جو دافئ، إلى جانب انتشار الأوبئة والأمراض بين الطيور بصفة عامة مما يؤدي إلى قلة الإنتاج مع زيادة الطلب فترتفع أسعار الدواجن.

خطة الزراعة لزيادة الثروة القومية من الطيور

تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على وضع خطة كاملة من أجل زيادة الثروة القومية من الطيور، وتفعيل دور بورصة أسعار الدواجن من خلال تحديد أسعار الدواجن، وتحديد هامش الربح للتاجر والمربي على حد سواء، إلى جانب العمل على تفعيل “قانون حظر تداول الطيور الحية”.

تنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بتنظيم “تداول وبيع الطيور، والدواجن الحية، وعرضها للبيع”، وقد تم تطبيقه من الثالث من شهر مايو لعام 2010 على مستوى جمهورية مصر العربية.

نصت اللائحة التنفيذية للقرار الوزاري رقم تسعمائة واحد وأربعين لعام 2009 الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي “بعدم السماح بنقل الطيور والدواجن الحية، بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم، من المزارع إلى أي مكان آخر إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص المعملي القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، وثبوت خلوها من مرض انفلونزا الطيور”.

وتبعاً للائحة الجديدة سوف يتم منع بيع وتداول الطيور والدواجن الحية في مدن الجيزة، والقاهرة، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة الشيخ زايد وحلوان، والمعادي، وشبرا الخيمة، ومحافظة الإسكندرية”، منعاً باتاً من يوم الثالث من شهر مايو على أن يسمح بفترة انتقالية لا تزيد عن سنة، وتبداً من التاريخ السابق لباقي مدن الجمهورية لتتحول عملية البيع والتداول للطيور الحية إلى تداول وبيع الطيور والدواجن المجهزة المذبوحة بالمجازر المرخصة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على أن يتم المنع البات بقرارات لاحقة خلال الفترة الانتقالية بالنسبة للمدن التي يتم توفيق أوضاعهم خلال المهلة، وبانتهاء الفترة الانتقالية يمنع التداول والبيع للطيور والدواجن الحية في جميع مدن جمهورية مصر العربية بصفة نهائية”.

أسعار الدواجن اليوم: أنواع أعلاف تربية الدواجن

تختلف أعلاف الدواجن على حسب سلالات الدواجن حيث يوجد مجموعة من الأعلاف التي تستخدم في تربية الدواجن وهي كالتالي “بادي بياض، نامي بياض، بياض تطوير، اعلاف قبل إنتاج البيض، اعلاف بياض 14%، أعلاف بادي بط، أعلاف ناي بط، أعلاف بياض بط 17%، أعلاف بياض بط 16%، وأعلاف ناهي تسمين إلى جانب عدد آخر من الأعلاف”.

أعلى المحافظات سعراً لبيع الدواجن

سجلت محافظة الوادي الجديد أعلى سعر بيع الدواجن إلى المستهلكين داخل السوق المصري، وكذلك محافظة أسوان سواء سعر بيع الدواجن الطازجة والمبردة، إلى جانب ارتفاع أسعار بيع الدواجن في محافظة جنوب سيناء.

أسعار الكتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت حالة من الاستقرار سواء في أسعار الكتاكيت الساسو، والأبيض، وهناك العديد من الشركات التي تقوم بيع الكتاكيت منها الشركة الوطنية، وشركة الوادي، وشركة القاهرة، وشركة الدسوقي، وشركة العناني، وشركة امات بحري/ قبلي، شركة نيوجين، شركة المنصورة، الشركة الذهبية، شركة مصر جروب، شركة الفيروز، شركة الإيمان، شركة الاصيل، شركة السلطان.

أسعار الدواجن اليوم: استقرار أسعار الدواجن اليوم داخل الأسواق المصرية

شهدت أسعار الدواجن اليوم حالة من استقرار الأسعار سواء في أسعار الدواجن البيضاء داخل المزارع، أو بالنسبة إلى أسعار الدواجن المطروحة داخل الأسواق التجارية إلى المستهلك، وكذلك شهدت أسعار البلدي استقرار في أسعار اليوم.

يعتمد العديد من المستهلكين في السوق المصري على الدواجن في التغذية حيث أنها تعد من أرخص أنواع البروتين داخل السوق التجاري المصري إذا ما تم مقارنتها مع أسعار البروتين الأخرى، وخصوصاً اللحوم الحمراء المرتفعة في السعر.