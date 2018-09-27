اسعار الدواجن اليوم الخميس 27/9/2018: اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

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أسعار الدواجن اليوم الخميس 27 سبتمبر 2018 بالأسواق المصرية، حيث شهدت أسعار الدواجن داخل الأسواق التجارية المصرية اليوم حالة من الاستقرار في الأسعار سواء بالنسبة إلى المستهلك أو في المزارع، وأيضا شهدت أسعار البيض بالأسواق والمزارع التجارية حالة من الاستقرار خلال المعاملات التجارية اليوم.

أسعار الدواجن اليوم، وتعد أسعار الدواجن محل اهتمام سوق الاستهلاك المصري حيث أن العديد من فئات الشعب المصري تعتمد اعتماد رئيسي على الدواجن في التغذية اليومية بسبب أنها بروتين رخيص الثمن إذا ما قورنت بأسعار اللحوم الأخرى داخل الأسواق المصرية.

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يقدم موقع مصر 365 عرض يومي مبسط وكامل لكل من يهتم بمتابعة المناقصات وأخبار وأسعار الدواجن داخل جمهورية مصر العربية، ويقدم عرض أسعار “بورصة الدواجن العمومية”، كما يقدم عرض لأخر الأسعار داخل الأسواق المصرية التجارية وأسعار الدواجن داخل المزارع سواء أسعار الدواجن البلدي، والدواجن البيضاء، وأسعار الكتاكيت و الأفراخ الصغيرة، وأسعار البيض بمختلف أنواعه سواء “البيض البلدي، والبيض الأحمر، والبيض الأبيض”.

تتضارب أسعار الدواجن من يوم إلى أخر بسبب سياسة العرض والطلب، إلى جانب اعتماد صناعة الدواجن على العديد من العوامل الأخرى التي تحدد سعر المنتج النهائي إلى السوق المصري بشكل عام، ومنها سعر الدولار، وأسعار الأعلاف وحالة الطقس حيث أن الدواجن تحتاج إلى طقس دافئ وعناية بيطرية عالية بسبب الأوبئة والأمراض التي تصيب الطيور، وخصوصاً في فصل الشتاء.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 27-9-2018

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النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 23.00 جنية 23.50 جنية كتكوت أبيض فرخ 06.00 جنية 06.25 جنيه لحم ساسو كيلو 31.00 جنية 31.50 جنية كتكوت ساسو فرخ 03.50 جنية 03.75 جنية لحم بلدي كيلو 29.00 جنية 29.50 جنية كتكوت بلدي فرخ 1.85 جنية 2.35 جنية بط مسكوفي كيلو 11.00 جنية 11.50 جنية بط مولارد كيلو 13.00 جنية 13.50 جنية بيض أحمر كرتونه 35.00 جنية 35.50 جنية بيض أبيض كرتونه 31.00 جنية 31.50 جنية بيض بلدي كرتونه 35.50 جنية 36.00 جنية

أسعار الدواجن اليوم، يهتم المستهلكين في السوق المصري بأسعار الدواجن حيث أن الدواجن تمثل مصدر البروتين رخيص الثمن الذي يستطيع العديد من المواطنين المصريين الاعتماد عليه في غذائه إذا ما قورنت بأسعار اللحوم الأخرى، وخصوصاً الدواجن البيضاء نظراً لرخص ثمنها.

تعتمد أسعار الدواجن داخل السوق المصري على سياسة العرض والطلب، وكذلك تؤثر أسعار الأعلاف على أسعار الدواجن، ومع دخول فصل الشتاء ترتفع أسعار الدواجن نظراً لحاجة المزارع إلى تدفئة بسبب برودة الطقس، وخصوصاً إن تربية الدواجن تحتاج إلى جو دافئ، إلى جانب انتشار الأوبئة والأمراض بين الطيور بصفة عامة مما يؤدي إلى قلة الإنتاج مع زيادة الطلب فترتفع أسعار الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 27 سبتمبر في جمهورية مصر العربية، يقدم موقع مصر 365 تحديث عن أسعار الدواجن حيث أن أسعار الدواجن تختلف من يوم إلى أخر حيث إن أسعار الدواجن داخل السوق المصري تعتمد على العديد من العوامل في مقدمتها سياسة العرض والطلب التي تعتمد على قوة وحجم الإنتاج.

تقوم تربية الدواجن على العديد من العوامل الهامة ومن أهمها عوامل الطقس حيث أن تربية الدواجن تحتاج إلى طقس رطب ودافئ، كما تعتمد على نوعية الأعلاف المقدمة إلى الدواجن، وتختلف الأعلاف عن اختلاف نوعية الدواجن وعلى الهدف المخصص من تربيتها فهناك أعلاف تسمين الدواجن، وهناك أعلاف لدواجن البياضة.

أسعار الدواجن اليوم يقدم موقع مصر 365 عرض يومي مبسط وكامل لكل من يهتم بمتابعة أخبار، وأسعار، ومناقصات الدواجن بمختلف أنواعها داخل الدولة المصرية، ويقدم الموقع عرض للأسعار تبعاً لما جاء في بورصة الدواجن العمومية، ويقدم أيضا عرض لأخر الأسعار داخل السوق المصرية للمستهلك، بأسعار الدواجن داخل المزارع بمختلف أنواعها سواء أسعار الدواجن البلدي، و اسعار الدواجن البيضاء، و اسعار البط، و اسعار الكتاكيت و الأفراخ الصغيرة، وأسعار البيض بمختلف أنواعه سواء البيض البلدي، والبيض الأبيض، والبيض الأحمر”.

تختلف أسعار الدواجن من يوم إلى أخر، حيث أن تجارة الدواجن تعتمد على العديد من الأسباب في مقدمتها سياسة العرض والطلب، وكلما كانت كمية المعروض تكفي الطلب تستقر الأسعار، وكلما كانت نسبة المعروض أكبر من الطلب أدى ذلك إلى تخفيض الأسعار، وكلما شحت الكمية مع زيادة الطلب على السلعة كلما ارتفعت الأسعار.

تربية الدواجن تعد من المشروعات المربحة، ولكنها في نفس الوقت من المشروعات التي تحتاج إلى عناية فائقة، وخصوصاً عناية طبية حيث أن الدواجن من السهل وخصوصاً مع برودة الطقس أن تصاب بالعديد من الأمراض والأوبئة، وهو ما يتطلب عناية فائقة بها مع توفير جو رطب ودافئ وجيد التهوية، ومع دخول موسم الشتاء ترتفع أسعار الدواجن بسبب حاجة المزارع إلى استخدام الوقود في التدفئة، وبعد ارتفاع أسعار الوقود داخل الدولة المصرية سوف يشهد موسم الشتاء القادم ارتفاع في أسعار الدواجن بشكل أكبر عن الشتاء الماضي.

أسعار الدواجن اليوم: أسماء أهم الشركات المنتجة للأعلاف داخل السوق المصري

وهناك العديد من الشركات التي تعمل في مجال صناعة الأعلاف المصري ومنها “شركة أعلاف نماء، وشركة الوادي للدواجن بمصر، وشركة الوادي لتصنيع الأعلاف، وشركة هيرمان، وشركة أعلاف المجد، وشركة أعلاف البركة”، وشركة الفجر للأعلاف، وشركة مكة هاى فيد للأعلاف، و شركة الإيمان للأعلاف، وشركة علاف الحرمين اديبكو، شركة المرشد، شركة الصلاح للأعلاف”.

أسعار الدواجن اليوم: تأثير أسعار الأعلاف على أسعار الدواجن داخل السوق مصري

ارتفعت أسعار الأعلاف داخل السوق المصري خلال شهر مارس السابق 2018، حيث ارتفع سعر طن العلف من سعر 6.8 ألف جنيه للطن ليسجل سعر 7.3 ألف جنيه للطن مما أدى إلى ارتفاع أسعار تكاليف تربية الدواجن، وزيادة سعر الدواجن الحية داخل الأسواق التجارية المصرية.

أسعار الدواجن اليوم: ارتفاع ملحوظ بأسعار البيض

ارتفعت بشكل كبير وملحوظ أسعار البيض اليوم داخل الأسواق التجارية، وخصوصاً سعر البيض الأبيض، والبيض الأحمر، شهدت محافظة الإسماعيلية خلال تعاملات اليوم استقراراً في أسعار البيض بمختلف أنواع “الأبيض، والأحمر، والبلدي”.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 27 سبتمبر: مركز المعلومات يعلن عن استقرار أسعار الدواجن داخل الأسواق المصرية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع إلى مجلس الوزراء المصري عن استقرار أسعار الدواجن داخل الأسواق المصري، على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية سواء في أسعار الدواجن داخل المزارع، أو أسعار الدواجن للمستهلك المصري.

تعد محافظة أسوان من أعلى محافظات الدولة المصرية سعراً للدواجن الطازجة والمبردة، وكذلك محافظة جنوب سيناء يعدون أعلى محافظات في أسعار الدواجن، وتختلف أسعار الدواجن بين المحافظات المصرية على اختلاف العرض والطلب في كل محافظات فتختلف سياسة العرض والطلب في المناطق الساحلية عن مناطق الوجه القبلي، والوجه البحري.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 27 سبتمبر : الزراعة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أو ستيت عن أشادته بالجهود العظيمة التي يقوم بها الأطباء البيطريين من أجل الحفاظ على الثروة السمكية، والثروة الداجنة والثروة الحيوانية، وذلك من خلال حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي قد بدأت في بداية الأسبوع السابق ومستمرة لمدة شهر في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

ناشدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة جميع المربين إلى الاشتراك في حملة تحصين الماشية من أجل الوقاية من حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية خلال هذا التوقيت من العام، وقبل بداية موسم الشتاء حيث ينشط “فيروس الحمى القلاعية”.

وأضافت “أنه قد تم الدفع بالعديد من حملات التحصين خلال الوقت الراهن في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وكذلك لجان المتابعة من الإدارات، والمديريات، والخدمات البيطرية”.

صرح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللواء إبراهيم محروس قائلاً “إن حصيلة الأعداد المحصنة لكل من لقاحي الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع قد سجلت 774442 حيوان من أغنام، و أبقار، وجاموس، ومنهم عدد 722500 أبقار وجاموس قد تم تحصينهم خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية الثانية لعام 2018”.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 27 سبتمبر : القابضة للصناعات الغذائية تقرر زيادة سعر الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار زيادة أسعار الدواجن المجمدة التي يتم بيعها في المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة إليها بسعر أربعين جنيهاً بدل من ثلاثة وثلاثين جنيها، كما تقرر أيضا زيادة أسعار اللحوم الطازجة السودانية التي كان سعر الكيلو يسجل حوالي خمسة وثمانون جنيهاً ليسجل سعر تسعين جنيهاً.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 27 سبتمبر : تصريحات مثيرة من شعبة الدواجن حول البورصة

صرح رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية الدكتور عبدالعزيز السيد “إن بورصة الدواجن في بنها تحتاج إلى تشكيل مجلس إدارة حقيقي، حيث أن البورصة بوضعها الحالي عبارة عن مجموعة من السماسرة، ولا يوجد بورصة حقيقة تحدد الأسعار تبعاً لتكاليف الإنتاج”.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن معلقاً على حديث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول إن بورصة الدواجن تدار عن طريق التليفون، وتحكمها شبكة مصالح، وأضاف أن تحديد الأسعار في تلك البورصة يكون تبعاً لمصالح معينة لبعض من القائمين على إدارتها، وأضاف قائلاً “ما نحتاجه بشكل فعلي من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو تكوين مجلس إدارة محترم يحدد سعر الدواجن تبعاً لتكاليف الإنتاج، وليس تبعاً لمصالح خاصة بالأعضاء”.

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