اسعار الدواجن اليوم: اسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30/10/2018 في مصر

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أسعار الدواجن اليوم، يقدم موقع مصر 365 تحديث دائم ومستمر لأسعار الدواجن في المزارع المصرية و في الأسواق التجارية، وتعد أسعار الدواجن من أهم اهتمام العديد من المستهلكين داخل الأسواق المصرية، تعتمد أسعار الدواجن على سياسة العرض والطلبات، وتعتمد شريحة كبيرة من المجتمع المصري على استهلاك الدواجن البيضاء بشكل دائم وأساسي حيث أن الدواجن تعد من أرخص أنواع البروتين مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30/10/2018

شهدت أسعار الدواجن اليوم داخل الأسواق التجارية المصرية والمزارع استقرار في الأسعار في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية للدواجن على اختلاف أنواعها سواء الدواجن البلدي أو الدواجن البيضاء، وكذلك استقرت أسعار الدواجن المبردة والمجمدة، وتعد من أعلى المحافظات في سعر بيع الدواجن هي محافظة جنوب سيناء.

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرار وزاري بحظر بيع الدواجن الحية داخل عدد من المحافظات تبعاً للتكليفات الرئاسة، وتطبيقاً للمادة 70 من قانون عام 2009، والذي نص على حظر بيع الدواجن الحية.

أعلنت منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والدواجن أنه قد صدر تكليفات من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بالعمل على تفعيل مادة القانون الصادر تحت رقم 70 لعام 2009 والخاصة بتنظيم عملية بيع الدواجن الحية.

وأضافت منى محرز قائلة “إن تفعيل قانون حظر بيع الدواجن الحية يأتي في إطار حماية المواطنين وحماية صحتهم إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث، وحماية صناعة الدواجن التي تعد من أهم الركائز الاقتصادية داخل الدولة المصرية إلى جانب دعم الأمن الغذائي المصري”.

أسعار الدواجن اليوم

موقع «مصر 365» يقدم في تقريره التالي ، جدولا بأحدث أسعار الدجاج اليوم «البلدي ، الأبيض ، الكتاكيت ، البط المسكوفي ، المولار ، الساسو ، البيض الأبيض، البيض الأحمر ، البيض البلدي» ، وأحدث الأسعار والمتغيرات الخاصة بالدواجن المحلية والكتاكيت والبيض البلدي والأحمر والبط المسكوفي ، بناء على تصريحات رئيس بورصة الدواجن اليوم ، بناء على ما توصل إليه ، وحسب متغيرات الأسواق الاقتصادية محليا وعالمية في البورصة العمومية والمزارع والتجار الموزعين داخل أنحاء الجمهورية كافة.

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النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 23.00 جنية 23.50 جنية كتكوت أبيض فرخ 07.25 جنية 07.50 جنيه لحم ساسو كيلو 27.00 جنية 27.50 جنية كتكوت ساسو فرخ 03.50 جنية 04.00 جنية لحم بلدي كيلو 29.00 جنية 29.50 جنية كتكوت بلدي فرخ 3.35 جنية 4.00 جنية بط مسكوفي كيلو 14.50 جنية 15.00 جنية بط مولارد كيلو 16.25 جنية 16.50 جنية بيض أحمر كرتونه 35.00 جنية 35.50 جنية بيض أبيض كرتونه 34.00 جنية 34.50 جنية بيض بلدي كرتونه 35.00 جنية 35.30 جنية

أخبار الدواجن:

الحكومة توافق على استيراد 100 ألف طن من الدواجن المجمدة بدون جمارك

أعلن مجلس الوزراء المصري على السماح إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات من أجل الحصول على إعفاء كمية من الدواجن تصل إلى مائة ألف طن من الدواجن المجمدة من الضرائب الجمركية.

ومن المتعين أن يكون المسؤول عن استيراد تلك الصفقة هي “الشركة القابضة للصناعات الغذائية”، سوف يتم استيراد تلك الكمية من الدواجن خلال عامي 2019/ 2020.

وسوف يتم طرح تلك الدواجن المجمدة في الجمعيات الاستهلاكية التابعة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك منافذ بيع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وشدد مجلس الوزراء إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن، وعرض كافة التفاصيل على المجلس قبل أن يتم تفعيل استيراد تلك الكمية من الدواجن المجمدة.

نقابة البيطريين تعلن 3 عوامل للحفاظ على صناعة الدواجن الوطنية

صرح رئيس لجنة الأدوية والشركات بنقابة البيطريين يوسف العبد حيث أوضح أن هناك ثلاثة محاور أساسية يجب أن يتم الحفاظ عليها في مجال صناعة الدواجن الوطنية من “الدواجن المجمدة المستوردة”.

وأوضح أن المحور الأول يتمثل في إعفاء الإعلاف، وإضافاتها من قيمة الضريبة المضافة بقيمة أربعة عشر في المئة، وأوضح أن هذا الأمر سوف يتم إرسال مذكرة إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط به من أجل المطالبة من إعفاء الأعلاف ومشتقاتها من قيمة الضريبة المضافة.

وأوضح أن المحور الثالث والأخير هو تأجيل تطبيق قانون حظر تداول وبيع الدواجن الحية إلى حين وجود آليات مناسبة لتنفيذ هذا القانون، وتهيئة المستهلك المصري لهذا القرار وتغيير ثقافته عن طريق طرح حملة إعلانية توعوية عن تناول الدواجن المبردة والمجمدة.

إلى جانب العمل على توفير المجازر الآلية والنصف آلية والعمل على زيادة أعداد المجازر بشكل كلي وتطوير المجازر الحالية، إلى أن هذا القرار يتطلب أيضا توفير أسطول نقل مبرد لنقل تلك الكميات من الدواجن من المجازر إلى المحلات التجارية المختلفة.

وأكد أن تلك الثلاثة المحاور الرئيسية في العمل على المحافظة على قطاع الصناعة الداجنة الوطنية، والعمل على تطويرها ومن ثم يعود بالنفع على اقتصاد الدولة المصرية بشكل رئيسي ومباشر.

وشدد أنه في حالة تطبيق قيمة الضريبة المضافة على الأعلاف ومشتقاتها سوف يؤدي هذا إلى ارتفاع مكونات الأعلاف وبالتالي سوف يتأثر قطاع الدواجن وصناعته بشكل سلبي جراء هذا القرار، وأكد أن مكونات الأعلاف معفاة من الضرائب بموجب القانون المصري.

وأكد يوسف العبد قائلاً “سوف يتم إرسال مذكرة توضيحية إلى وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، من أجل مطالبته بإعفاء الأعلاف ومشتقاتها من قيمة الضريبة المضافة حيث أن هذا البند يعد خاطئ، وغير دستوري أن يتم تنفيذه”.

وأشار أن المحور الثاني من خطة المحافظة على صناعة الدواجن المحلية هو إعفاء المزارع من الضريبية العقارية، حيث أن مزارع الدواجن يطبق عليها ضريبة عقارية تصل إلى عشرة آلاف جنيه سنوياً.

شعبة الدواجن تطالب باتباع خطوات فعالة للقضاء على جشع التجار

وشدد رئيس شعبة الثروة الداجنة على ضرورة أن يتم القضاء على “جشع تجار الدواجن”، وذلك من خلال خطوات فعالة في هذا المجال ومنها العمل على تنظيم بورصة الدواجن التي سوف تؤدي إلى انتظام الأسعار اليومية مع إلزام التجار بسعر الدواجن الصادر عن البورصة.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن خلال الفترة السابقة قد شهدت ارتفاع بشكل كبير ليصل سعر الكيلو إلى المستهلك داخل السوق المصري حوالي اثنين وثلاثين جنيهاً للكيلو الواحد وتعد هذه زيادة كبيرة في أسعار الدواجن التي تعد من أرخص أنواع البروتينات داخل السوق المصري.

كما أوضحت الدكتور عبدالعزيز السيد “إن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة يعود إلى نقص كمية المعروض من الدواجن بسبب دخول عدد أقل من المربين خلال الدورة الإنتاجية السابقة في ظل ارتفاع أسعار الكتاكيت مما أدى إلى إحجام بعض من المربين عن الدخول بكميات كبيرة”.

وقد أطلقت شعبة الثروة الداجنة تحذير من خطورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تصل نسبتها إلى أربعة عشر في المئة على إضافات الأعلاف، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التكلفة الخاصة بإنتاج الدواجن.

شعبة الدواجن تكشف عن أسباب ارتفاع الأسعار

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة قائلاً “إن السبب في زيادة أسعار الدواجن بصورة مستمرة يرجع إلى عدم تحديد سعر موحد يلتزم به جميع التجار داخل السوق المصري، إلى جانب عدم انضباط بورصة الدواجن المصرية”.

وأوضح “إن أسعار الكتاكيت سوف تشهد خلال الفترة القادمة مع دخول موسم الشتاء ارتفاع كبير في الأسعار”، وأشار إلى أن أسعار الأعلاف المستخدمة في تربية الدواجن تعد في انخفاض مستمر.

وأضاف “إن هناك حركة من التوازن ما بين أسعار الأعلاف وأسعار الكتاكيت”، وشدد على أن جشع التجار يعد هو المحرك الرئيسي والسبب الأساسي في ارتفاع أسعار الدواجن داخل السوق المصري، وأشار إلى الزيادة اليومية في أسعار الدواجن تتم بصورة عشوائية يقوم التجار على اختلافها دون أي سبب واضح لتلك الزيادة.