اسعار الدواجن اليوم في مصر: اسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 30/9/2018

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أسعار الدواجن اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018 بالأسواق المصرية، أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن والمستهلك داخل الأسواق التجارية، يقدم موقع مصر 365 متابعة لأسعار الدواجن سواء في بورصة الدواجن داخل المزارع أو في الأسواق المصري، تشهد خلال الفترة الحالية أسعار الدواجن داخل الأسواق المصرية حالة من الاستقرار.

أسعار الدواجن اليوم، وتعد أسعار الدواجن محل اهتمام سوق الاستهلاك المصري حيث أن العديد من فئات الشعب المصري تعتمد اعتماد رئيسي على الدواجن في التغذية اليومية بسبب أنها بروتين رخيص الثمن إذا ما قورنت بأسعار اللحوم الأخرى داخل الأسواق المصرية.

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يقدم موقع مصر 365 عرض يومي مبسط وكامل لكل من يهتم بمتابعة المناقصات وأخبار وأسعار الدواجن داخل جمهورية مصر العربية، ويقدم عرض أسعار “بورصة الدواجن العمومية”، كما يقدم عرض لأخر الأسعار داخل الأسواق المصرية التجارية وأسعار الدواجن داخل المزارع سواء أسعار الدواجن البلدي، والدواجن البيضاء، وأسعار الكتاكيت و الأفراخ الصغيرة، وأسعار البيض بمختلف أنواعه سواء “البيض البلدي، والبيض الأحمر، والبيض الأبيض”.

تتضارب أسعار الدواجن من يوم إلى أخر بسبب سياسة العرض والطلب، إلى جانب اعتماد صناعة الدواجن على العديد من العوامل الأخرى التي تحدد سعر المنتج النهائي إلى السوق المصري بشكل عام، ومنها سعر الدولار، وأسعار الأعلاف وحالة الطقس حيث أن الدواجن تحتاج إلى طقس دافئ وعناية بيطرية عالية بسبب الأوبئة والأمراض التي تصيب الطيور، وخصوصاً في فصل الشتاء.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 30 -9-2018

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النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 23.00 جنية 23.50 جنية كتكوت أبيض فرخ 06.00 جنية 06.25 جنيه لحم ساسو كيلو 31.00 جنية 31.50 جنية كتكوت ساسو فرخ 03.50 جنية 03.75 جنية لحم بلدي كيلو 29.00 جنية 29.50 جنية كتكوت بلدي فرخ 1.85 جنية 2.35 جنية بط مسكوفي كيلو 11.00 جنية 11.50 جنية بط مولارد كيلو 13.00 جنية 13.50 جنية بيض أحمر كرتونه 35.00 جنية 35.50 جنية بيض أبيض كرتونه 31.00 جنية 31.50 جنية بيض بلدي كرتونه 35.50 جنية 36.00 جنية

أسعار الدواجن اليوم، يهتم المستهلكين في السوق المصري بأسعار الدواجن حيث أن الدواجن تمثل مصدر البروتين رخيص الثمن الذي يستطيع العديد من المواطنين المصريين الاعتماد عليه في غذائه إذا ما قورنت بأسعار اللحوم الأخرى، وخصوصاً الدواجن البيضاء نظراً لرخص ثمنها.

تعتمد أسعار الدواجن داخل السوق المصري على سياسة العرض والطلب، وكذلك تؤثر أسعار الأعلاف على أسعار الدواجن، ومع دخول فصل الشتاء ترتفع أسعار الدواجن نظراً لحاجة المزارع إلى تدفئة بسبب برودة الطقس، وخصوصاً إن تربية الدواجن تحتاج إلى جو دافئ، إلى جانب انتشار الأوبئة والأمراض بين الطيور بصفة عامة مما يؤدي إلى قلة الإنتاج مع زيادة الطلب فترتفع أسعار الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم: شعبة الدواجن تعلن عن ثبات أسعار الدواجن

أعلن عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية ماريو البرديسي قائلاً “شهدت أسعار الدواجن اليوم ثبات في الأسعار عند أخر ارتفاع لها اليوم” وأضاف “استقرت أسعار الدواجن البيضاء، وأسعار الساسو، وكذلك استقرت أسعار الكتكوت الأبيض، والكتكوت الساسو”.

تعد أسعار الدواجن اليومية محط اهتمام جميع المستهلكين داخل السوق المصري، حيث أن الدواجن البيضاء خصوصاً تعد مصدر بروتين رخيص بالثمن إذا ما قورنت باللحوم الحمراء أو بالنسبة إلى أسعار أنواع البروتين الأخرى، إلى جانب تنوع المنتجات الغذائية المصنعة من الدواجن، والتي تعد مصدر دائم ومتجدد للعديد من الوصفات الغذائية داخل المنازل المصرية حيث أن محلات الدواجن تقدم العديد من منتجات الدواجن مثل الدواجن الصحيحة أو الدواجن المقطعة أو الوراك أو البانية، وكذلك تقدم محلات الدواجن الشيش طاووق، ودواجن مخلية والعديد من المنتجات الغذائية المتنوعة.

أسعار الدواجن اليوم: مركز المعلومات يعلن عن استقرار أسعار الدواجن اليوم بالأسواق التجارية

صرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع إلى مجلس الوزراء المصري عن استقرار أسعار الدواجن داخل الأسواق التجارية على مستوى المحافظات اليوم، سواء في أسعار المستهلك العادي أو أسعار الدواجن داخل المزارع.

سجلت محافظة الوادي الجديد أعلى سعراً، وكذلك محافظة أسوان سواء بالنسبة إلى أسعار الدواجن البلدي أو أسعار الدواجن المبردة، وكذلك سجلت محافظة جنوب سيناء أعلى سعراً مع المحافظتين السابقتين.

يواجه قطاع تربية الدواجن داخل الدولة المصرية العديد من المشكلات، والصعوبات تعوق تقدم تلك الصناعة، ومنها ارتفاع أسعار الأعلاف التي تتنوع على حسب الغرض المخصص منه تربية الدواجن، حيث أن هناك أعلاف مخصصة لتسمين الدواجن، وهناك أعلاف متخصصة لتربية الدواجن التي تبيض، وهناك أنواع عديد من الدواجن.

أعلن العديد من الاقتصاديين عن ضرورة إقامة بورصة حقيقة للدواجن لتحديد أسعار الدواجن داخل السوق المصري دون تحقيق مصالح خاصة لأحد.

أسعار الدواجن اليوم: معلومات هامة عن تطهير مزارع الدواجن

تحتاج تربية الدواجن إلى العديد من الاهتمام من قبل القائم على المشروع سواء من الناحية الطبية أو من ناحية اختيار المناخ المناسب للدواجن، ومن أهم الأمور التي تؤدي إلى نجاح دورة التسمين داخل مزارع تربية الدواجن هي الغسيل الجيد للمزرعة من مخلفات الدورات السابقة، حيث يجب إن يتم غسل جميع معدلات المزرعة من الأعلاف وأطباق التحضين داخل المزرعة عن طريق نقعها في براميل مياه وغسيل جميع الأرضيات، والأسقف، وحوائط المزرعة بالماء فقط بشكل جيد، أما بالنسبة إلى غسل باقي معدات المزرعة فتتم عن طريق نقعها في ماء وصابون، ثم غسلها بالماء فقط، ثم غسلها مرة ثالثة في مطهر يحتوي على “الفيركون إس، أو اليود”.

تحتاج أيضا مزارع الدواجن بعد كل دورة للتسمين إلى تطهر المزرعة باستخدام الكلور والماء في الرش على الأسقف والحوائط وتركها لتجف تمام، ويستحب أن يتم التطهير باستخدام مطهر رباعي النواة أو الفيركوت ثم تغلق المزرعة لمدة لا تقل عن ستة وثلاثين ساعة.

وفي اليوم التالي بعد تطهير المزرعة يتم استخدام “سائل الفورمالين” في تجهيزة الدفايات أو “الهيتر” على التشغيل بعد رش المزرعة بمطهر “الفورمالين” ويجب التأكد إن درجة الحرارة داخل المزرعة قد سجلت خمسة وثلاثين درجة مئوية كحد أدنى لتبخر سائل الفورمالين، و ظهوره على صورة غاز، ويتم استقبال الصيصان على درجة حرارة ثلاثة وثلاثين إلى أربعة وثلاثين.