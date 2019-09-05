اسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019: أسعار الدواجن الآن في مصر

5 سبتمبر، 2019
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بورصة الدواجن
بورصة الدواجن
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أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019 في مصر، احدث اسعار الدواجن اليوم من خلال متابعة موقع «مصر 365» المستمرة لأسعار الدواجن بجميع انواعها ، «البلدي ، الأبيض ، الساسو ، البيض الأبيض، البيض الأحمر ، البيض البلدي» الكتاكيت» واسعار البط اليوم بأنواعه “المسكوفي ، المولار البيكيني» ، وأحدث الأسعار والمتغيرات الخاصة بالدواجن المحلية والكتاكيت والبيض البلدي والأحمر والبط المسكوفي ، بناء على تصريحات رئيس بورصة الدواجن اليوم ، بناء على ما توصل إليه ، وحسب متغيرات الأسواق الاقتصادية محليا وعالميا في البورصة العمومية والمزارع والتجار الموزعين داخل أنحاء الجمهورية كافة.

وتعد أسعار الدواجن أهم أحد الموضوعات التي يهتم بها جميع المستهلكين داخل الدولة المصرية إلى جانب اهتمام التجار والقائمين على مزارع الدواجن داخل السوق المصري، ويقدم موقع مصر 365 تحدث دائم لأسعار الدواجن داخل المزارع أو داخل الأسواق التجارية، وتعتمد أسعار الدواجن على سياسة العرض والطلب فكلما كان هناك حالة من التوازن بين الكمية المعروضة وبين الطلب عليها كان هناك استقرار في الأسعار.

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أسعار الدواجن اليوم

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النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو21.00 جنيه21.50 جنيه
لحم ساسوكيلو33.00 جنيه33.50 جنيه
لحم بلديكيلو35.00 جنيه35.50 جنيه

اسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم04.00 جنيه04.50 جنيه
بط مسكوفييوم13.50 جنيه14.00 جنيه
بط مولارديوم14.00 جنيه14.50 جنيه

اسعار الكتاكيت اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم05.25 جنيه05.50 جنيه
كتكوت ساسويوم04.00 جنيه04.25 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه31.00 جنيه31.50 جنيه
بيض أبيضكرتونه30.00 جنيه30.50 جنيه
بيض بلديكرتونه42.00 جنيه42.50 جنيه

اسعار بورصة الدواجن اليوم

يعتمد المستهلك المصري على الدواجن بشكل رئيسي في غذائه اليومي، وخصوصاً الدواجن البيضاء حيث أن الدواجن البيضاء تعد من أرخص أنواع الدواجن مقارنة بأسعار الدواجن البلدي، و الدواجن الساسو وغيرها من أنواع الدواجن الأخرى. وتعد الدواجن في مصر محط إهتمام العديد من المستهلكين حيث يحتاج إليها المستهلك بشكل أساسي في غذائه خاصةً مع إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء وكذلك إرتفاع أسعار السمك، وفي الفترة الأخيرة شهدت أسعار الدواجن في مصر إرتفاعاً من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو الواحد مع توقعات بمزيد من الارتفاع خاصةً بعد شهر رمضان.

وتقوم صناعة الدواجن على العديد من المقومات داخل السوق المصري، ومنها تكلفة الإنتاج، وأسعار الأعلاف، فضلاً عن حاجة الدواجن إلى الرعاية البيطرية، وتوفير الجو الدافئ فكلما كان الجو بارد كان هناك حاجة إلى استهلاك الطاقة لتوفير التدفئة اللازم لمزارع الدواجن مما يؤدي إلى زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج وينعكس هذا بشكل أساسي على تكلفة المنتج الرئيسية، تعد الدواجن مصادر من مصادر البروتين الهامة للمستهلك المصري لرخص ثمنها مقارنة بأنواع البروتينات الأخرى وعلى قائمتها اللحوم الحمراء.

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