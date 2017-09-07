أسعار الدواجن واللحوم اليوم الخميس 7/9/2017 في الأسواق المصرية

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 7/9/2017 بالأسواق، نعرض لكم من خلال هذا المقال المتجدد يوميا ما ورد بشأن احدث اسعار قد جاءت بالأسواق عن كيلو الدواجن واللحوم داخل الأسواق المصرية، حيث ترتفع أسعار اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء علي حد سواء داخل كافة المحافظات نتيجة لعدد من القرارات التي قد أعلنت عنها الحكومة وترتب عليها رفع الأسعار والتي من ضمنها أسعار اللحوم والدواجن.

أسعار الدجاج الخميس 7/9/2017: لأول مرة منذ 10 أشهر.. إنخفاض أسعار الدواجن في مصر إلى 19جنيهاً

انخفضت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية مع دخول عيد الأضحى المبارك حيث وصلت إلى مستوى كبيرة من الانخفاض لم تشهده البلاد منذ 10 أشهر، فقد ورد أنه قد وصل سعر الدواجن عند التسليم من المزارع على اعتبار أنها جملة إلى 19 جنيه بينما وصلت بالأسواق وبالنسبة لتسليم المستهلك إلى 27 جنيه ويأتي هذا مخالفًا لما شهدته الأسواق المصرية من ارتفاعات على سعر كيلو اللحوم الحمراء حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير مع دخول العيد بالإضافة إلى زيادة الطلب علي كلاً من اللحوم الحمراء سواء الجية منها أو الطازجة أو المجمدة، وقد أعلن بعض الخبراء أنه من المتوقع أن تعاود الدواجن للارتفاع من جديد ولكن بعد انتهاء موسم الحج.

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 7/9/2017: تراجع حجم استيراد اللحوم فى مصر إلى أكثر من 20%

جاء أنه بالنسبة إلى الواردات جمهورية مصر العربية من اللحوم قد بلغت خلال هذا الشهر بحوالي نسبة 20.3% وذلك مقارنة بما ورد في نفس الفترة من العام الماضى، حيث بلغ إجمالي ما ورد من سلع من إجمالي حجم واردات اللحوم عن شهر مايو لعام 2017 حوالي 113.2 مليون دولار أمريكي، وذلك مقابل مبلغ قيمته 142 مليون دولار أمريكي فى شهر مايو 2016.

وردت بعض الأنباء من قبل التجارة الخارجية والتي قد صدرت عن طريق النشرات الدورية الخاصة بها والتي تصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنه بالنسبة إلى تعاملات شهر مايو 2017 وتحديدًا عملية استيراد اللحوم من الخارج قد تراجعت في الفترة الماضية بشكل كبير.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الخميس 7/9/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز الكبير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 175 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 155 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

أسعار الدواجن الخميس 7/9/2017: إنخفاض أسعار الدجاج في الأسواق

ورد أنه قد انخفضت أسعار الدواجن فى مصر وداخل الأسواق المصرية بشكل كبير مقارنة بما جاءت عليه في الفترات الماضية كما ورد أنه من المتوقع أن تستمر في الانخفاض بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن العمومية حوالي 21.5 جنيه وهذا بسعر الجملة بالنسبة إلى الدواجن الحية وتحديدًا الدواجن تسليم مزرعة، كما ورد أنه قد أكدت شعبة الدواجن التابعة إلى اتحاد الغرف التجارية، في هذا الصدد علي أن اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك جعل الأسعار المقررة علي الدواجن تنخفض بسبب عزوف المواطنين علي شراء اللحوم البيضاء وتركيزها علي اللحوم الحمراء نتيجة ضعف الإقبال عليها كما جاء أنه قد ارتفع سعر شراء اللحوم لنفس الأسباب، كما تم التأكيد علي أن الأسعار سوف تعاود من جديد الارتفاع وذلك عقب الإنتهاء من موسم عيد الأضحى المبارك.

أحدث أسعار الدجاج الخميس 7/9/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت فى مصادرها الرئيسية:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 45 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 48 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.