Advertisements

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 10/7/2017 بالأسواق، تم الأعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فى الفترة الأخيرة عن ارتفاع معدلات التضخم التي حدثت خلال شهر أبريل الماضي، حدثت بنسبة 7.2% ، وذلك في كلاً من سوق اللحوم والدواجن، حيث توقع الجهاز المركزي، أن ترتفع أسعار الدواجن بنسبة 15% ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك نتيجة لارتفاع معدل الاستهلاك فيه.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 10/7/2017: تعرف على أسعار اللحوم بعد رفع أسعار الوقود

جاء قرار نقيب الجزارين بعد أن أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الطاقة والتي تتمثل في الوقود و البترول و المحروقات بأنواعها، حيث أكد على أن هذه الزيادة سوف تؤثر بشكل كبير على أسعار اللحوم وترفع من تكلفة النقل والمواصلات بسبب نقل اللحوم والماشية الحية إلى محال الجزارة، كما أكدت تصريحات النقيب على أن الزيادة المتوقعة من شأنها أن تزيد نسبة العازفين عن شراء اللحوم الحمراء بسبب زيادة عبء التكلفة التي لابد وأن يتحملها المواطنون في مصر بعد تطبيق هذه الزيادة رسميًا خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

صرح نقيب الجزارين، السيد يوسف الباسومى، بعد بدء تفعيل قرارات الحكومة الصادرة بشأن رفع قيمة عدد من السلع الهامة، إن هناك زيادة جديدة سوف تطرأ على أسعار اللحوم بالأسواق المصرية، حيث أكد على أنه سوف تصل إلى 10% مقارنة بأسعارها في الفترة السابقة.

من جهة أخرى، أكد “الباسمي”، في تصريحاته على أن سعر كيلو اللحوم البلدية يتراوح في الفترة الحالية بعد من الأسواق والمناطق بحوالي بين 130 إلى 140 جنيهًا، كما أن البديل عنها هو اللحوم التي تطرحها المجمعات الاستهلاكية والتي تخضع للعمل بالاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لا يمكنها حتى الآن بأن تغطي احتياجات المواطنين بشكل كامل، كما أنها تقتصر على مناطق معينة، بالإضافة إلى وجود عدة طرق تدخل في بند المجاملات لكي يتمكن المواطنين من الحصول علي هذه اللحوم من داخل المنافذ التموينية، بينما وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 160 جنيه.

ننشر أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الاثنين 10/7/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 135 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

احدث اسعار الدجاج الاثنين 10/7/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.

اقرأ المزيد:

أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية بعد الزيادة الجديدة.

ننشر احدث اسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 10/7/2017: مجمعات الأهرام تؤكد على زيادة الكميات المعروضة من اللحوم والدواجن المجمدة يوميًا

أكد رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، العميد إيهاب الليثي، والتي تعد إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية في مصر والتي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة قد قامت بزيادة الكميات التي يتم طرحها في الأسواق المصرية من اللحوم والدواجن المجمدة، وسوف تستمر هذه الزيادة من أجل تلبية احتياجات المواطنين بجميع المحافظات.

صرح رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، أنه قد تم طرح كميات جيدة من كل من الدواجن واللحوم في المجمعات، حيث يتم اضافة يوميًا من 25 إلى 30 طن من اللحوم الحمراء، كما يتم إضافة من 35 إلى 40 طن يوميًا من لحوم الدواجن، كما قررت الشركة أن يتم زيادة الكميات المعروضة ايضًا من اللحوم الطازجة بالإضافة إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين في مثل هذه الأيام بأسعار لا تقل عن مثيلاتها فى الفترة الحالية من الأسواق الأخرى.