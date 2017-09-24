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أسعار اللحوم والدواجن اليوم في مصر، سعر الدواجن واللحوم اليوم الاثنين 25/9/2017 فى مصر، قد شهد تراجع في سعر كيلو الدواجن بينما استقر سعر كيلو اللحوم الحمراء، وعلى هذا نعرض لكم من خلال هذا المقال المتجدد يوميا ما ورد بشأن احدث اسعار قد جاءت بالأسواق المحلية عن كيلو الدواجن واللحوم داخل الأسواق المصرية، حيث ترتفع أسعار اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء علي حد سواء داخل كافة المحافظات نتيجة لعدد من القرارات التي قد أعلنت عنها الحكومة وترتب عليها رفع الأسعار والتي من ضمنها أسعار اللحوم والدواجن.

اسعار الدواجن واللحوم اليوم الاثنين 25/9/2017: ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المصرية

بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك وعودة العديد من الأسواق من جديد إلى فتح أبوابها من أجل عودة الحياة بين عمليات البيع والشراء كان هناك توقعات سوقية بارتفاع أسعار الدواجن على كافة الأصعدة بعد موجة من الانخفاضات قد واجهتها خلال موسم العيد والتي كان السبب وراءها إقبال المواطنين علي شراء اللحوم الحمراء كما اعتادوا في مثل هذا الموسم وترك شراء اللحوم البيضاء والتى تتمثل فى الدواجن.

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 25/9/2017: استمرار تراجع أسعار الدواجن في السوق المصرية

ورد أن الدكتور عبد العزيز السيد، والذي يعمل في منصب رئيس شعبة الدواجن التابعة إلى غرفة القاهرة، قد أكد على أن أسعار الدواجن فى مصر تشهد انخفاض مستمر على سعر الكيلو بها داخل السوق المحلية ويستمر الانخفاض على سعر اللحوم البيضاء بوجه عام في مصر، من جهة أخرى أعلن رئيس شعبة الدواجن أن الشعبة من المقرر لها أن تعقد يوم غدا مؤتمر جديد حول الثروة الداجنة لكي يتم مناقشة إمكانية إقامة بورصة جديدة وتكون متخصصة فقط في جنوب الصعيد من أجل تربية الدواجن ومن المقرر أن يتم حضور هذه المناقشة عدد كبير من المتخصصين بالإضافة إلى أعضاء الغرفة ايضًا.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 25/9/2017: تراجع جديد في أسعار كرتونة البيض

حيث طرأ فى أحدث تصريحات قد صدرت من قبل السيد رئيس الشعبة المؤكدة على وجود انخفاض ملحوظ على سعر كرتونة البيض في مصر مقارنة بالأسعار التي قد شهدت ارتفاع فى الفترة الماضية وقد أتي هذا التراجع مخالفًا لتوقعات الخبراء الذين أشاروا إلى وجود ارتفاع كبير كان متوقع أن تشهدها الأسواق بداية من هذه الفترة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف من جهة ورفع سعر الطاقة التي يحتاج إليها المنتجون بالإضافة إلى الزيادة التي قد طرأت على سعر الكتكوت الواحد وخاصة مع دخول الطلاب للمدارس.

خرجت بعض التصريحات من قبل المسؤولين من خبراء التربية الداجنة بالإضافة إلى الدكتور عبدالعزيز السيد، والذي يشغل منصب رئيس شعبة الثروة الداجنة التابع إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، المشيرة إلي وجود تراجع جديد قد طرأ على أسعار البيض بشكل عام مع قرب دخول الطلاب إلى المدارس والبدء في العام الدراسي الجديد.

أحدث أسعار الدجاج الاثنين 25/9/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت فى مصادرها الرئيسية:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 37 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 48 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 45 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الاثنين 25/9/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز الكبير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 198 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 180 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 175 جنيه.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الاثنين 25/9/2017: انخفاض أسعار الدواجن في مصر

خرجت بعض التصريحات من خلال العاملين في الأسواق المصرية المشيرة إلى انخفاض أسعار الدواجن البيضاء فى أخر تعاملاتها بالنسبة إلى المستهلك وذلك في إطار تعاملات البيع والشراء داخل الأسواق المختلفة حيث ورد أن سعر كيلو الدواجن البيضاء قد انخفض من جديد بسبب عزوف الناس عنه في بعض المناطق على الرغم من انتهاء موسم عيد الأضحى كما كان متوقع في الآونة السابقة.

اسعار الدواجن واللحوم اليوم الاثنين 25/9/2017: “الغرف التجارية” تعلن عن توقعاتها بانخفاض أسعار اللحوم فى مصر قريبًا

ورد أن السيد محمد شرف، والذي يعمل في منصب نائب رئيس شعبة القصابين والتي تتبع الغرف التجارية فى مصر، أنه بالنسبة إلى مبيعات اللحوم الحمراء بشكل عام والتي انخفضت بنسبة كبيرة داخل الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة وخاصة مع دخول أيام الدراسة الأولى واتجاه الجميع إلى شراء الأدوات المدرسية ومستلزمات الدراسة بشكل عام تراجعت أسعار اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ مما ترتب عليه أن السوق المصري قد لحق به حالة من الركود في المبيعات وانخفاض الكميات المباعة بجميع الأسواق مما يترتب عليها انخفاض قادم في أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة حيث يلحق بها حالة من الاستقرار بالأسواق.