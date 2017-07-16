أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 16/7/2017 بالأسواق المصرية

Advertisements

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 16/7/2017 بالأسواق، تم الأعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فى الفترة الأخيرة عن ارتفاع معدلات التضخم التي حدثت خلال شهر أبريل الماضي، حدثت بنسبة 7.2% ، وذلك في كلاً من سوق اللحوم والدواجن، حيث توقع الجهاز المركزي، أن ترتفع أسعار الدواجن بنسبة 15% ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك نتيجة لارتفاع معدل الاستهلاك فيه.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 16/7/2017: ارتفاع سعر كرتونة البيض بالأسواق

صرح رئيس شعبة الثروة الداجنة التابعة إلى غرفة القاهرة التجارية، الدكتور عبد العزيز السيد، إنه قد سجلت الأسواق المصرية ارتفاع جديد في سعر كرتونة البيض بالأسواق بعد ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء حيث سجلت تعاملات السوق المصرية اليوم الخميس زيادة 1 جنيه على كل كرتونة في حين وصل سعر كيلو الدواجن داخل المزارع اليوم إلى 21 جنيهًا للكيلو.

Advertisements

وقد أكد عبدالعزيز في تصريحاته بخصوص سعر كرتونة البيض بالأسواق المصرية قد ارتفع سعره بمعدل جنيه واحد في فقط وذلك على سعر الكرتونة الواحدة ليسجل 27 جنيها بالمزارع اليوم بينما بلغ سعر الكرتونة للمستهلك حوالى 30 جنيهًا.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 16/7/2017: استقرار أسعار اللحوم بالأسواق

خرجت تصريحات نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، محمد شرف، مؤكدة على أن الأسواق المصرية قد شهدت حالة من الاستقرار في الأسعار في أسعار اللحوم الحمراء البلدية أثناء تعاملاتها داخل الأسواق خلال الأسبوع الحالي.

أكد نائب رئيس شعبة القصابين في تصريحات الصحفية على أن الإقبال في هذه الفترة على شراء اللحوم الحمراء اصبح أقل من نظيره في الأعوام الماضية نظرا لارتفاع الأسعار بشكل مستمر في الأسواق المصرية من جهة، وسعي المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات من جهة أخرى.

وقد نفى الاستاذ محمد شرف في حواره ما طرأ من أخبار بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم في مصر في تلك الفترة وخاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، وقد توقع شرف أن تستقر أسعار اللحوم في مصر خلال الاحتفال بعيد الأضحى لأن السوق المصري لم تعد تحتمل مزيدا من الارتفاعات.

احدث اسعار الدجاج الاحد 16/7/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.

اقرأ المزيد:

أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية بعد الزيادة الجديدة.

ننشر أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الاحد 16/7/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 135 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

أحدث أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 16/7/2017: ارتفاع أسعار اللحوم بعد رفع أسعار الوقود

صرح نقيب الجزارين، السيد يوسف الباسومى، بعد بدء تفعيل قرارات الحكومة الصادرة بشأن رفع قيمة عدد من السلع الهامة، إن هناك زيادة جديدة سوف تطرأ على أسعار اللحوم بالأسواق المصرية، حيث أكد على أنه سوف تصل إلى 10% مقارنة بأسعارها في الفترة السابقة.

جاء قرار نقيب الجزارين بعد أن أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الطاقة والتي تتمثل في الوقود و البترول و المحروقات بأنواعها، حيث أكد على أن هذه الزيادة سوف تؤثر بشكل كبير على أسعار اللحوم وترفع من تكلفة النقل والمواصلات بسبب نقل اللحوم والماشية الحية إلى محال الجزارة، كما أكدت تصريحات النقيب على أن الزيادة المتوقعة من شأنها أن تزيد نسبة العازفين عن شراء اللحوم الحمراء بسبب زيادة عبء التكلفة التي لابد وأن يتحملها المواطنون في مصر بعد تطبيق هذه الزيادة رسميًا خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى، أكد “الباسمي”، في تصريحاته على أن سعر كيلو اللحوم البلدية يتراوح في الفترة الحالية بعد من الأسواق والمناطق بحوالي بين 130 إلى 140 جنيهًا، كما أن البديل عنها هو اللحوم التي تطرحها المجمعات الاستهلاكية والتي تخضع للعمل بالاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لا يمكنها حتى الآن بأن تغطي احتياجات المواطنين بشكل كامل، كما أنها تقتصر على مناطق معينة، بالإضافة إلى وجود عدة طرق تدخل في بند المجاملات لكي يتمكن المواطنين من الحصول علي هذه اللحوم من داخل المنافذ التموينية، بينما وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 160 جنيه.