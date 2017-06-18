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ننشر أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 18/6/2017 بالأسواق المصرية، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فى الفترة الأخيرة عن ارتفاع معدلات التضخم التي حدثت خلال شهر أبريل الماضي، حدثت بنسبة 7.2% ، وذلك في كلاً من سوق اللحوم والدواجن، حيث توقع الجهاز المركزي، أن ترتفع أسعار الدواجن بنسبة 15% ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك نتيجة لارتفاع معدل الاستهلاك فيه.

ننشر أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 18/6/2017: زيادة أسعار اللحوم بعد زيادة الطلب فى شهر رمضان

شهدت أسعار اللحوم فى الأسواق المصرية، زيادة جديدة خلال الفترة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، نظرًا لزيادة الطلب عليها مع حلول الشهر الكريم، كما هو معتاد لدى المصريين، وقد صرح السيد نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، محمد شرف، إن الطلب على اللحوم فى الأسواق المصرية قد ارتفع بشكل كبير مع دخول شهر رمضان، وقد سعت الحكومة على زيادة الكميات المعروضة، ولكن نظرًا لزيادة الطلب بشكل كبير بالإضافة إلى زيادة سحب الكميات الموجودة في السوق المصرية مع بداية شهر رمضان، ليترتب على ذلك خفض الكميات المعروضة وارتفاع الأسعار.

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أكد رئيس الشعبة على أن “حجم المعروض من اللحوم حاليا تراجع”، وعن السبب وراء ذلك قال: “بسبب سحب كميات كبيرة منها في بداية رمضان، كما أن تكلفة تربية الماشية ترتفع بشكل مستمر وتؤثر على الأسعار”.

جدير بالذكر أن سعر كيلو اللحوم فى الأسواق قد ارتفع بنحو 10 جنيهات في نهاية شهر مايو الماضي، وتحديدًا مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، وزيادة الطلب عليه، حيث كان لذلك أثر إيجابي على سوق اللحوم، حيث أنعش حركة البيع والشراء بالسوق بنسبة كبيرة، بعد التراجع الذى شهدته جميع أسواق محافظات مصر في شهر أبريل الماضي.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 18/6/2017: التموين تؤكد على زيادة الكميات المعروضة من اللحوم والدواجن والسلع بالوجه البحري الفترة المقبلة

خرجت تصريحات وزارة التموين والتجارة الخاصة برفع الكميات المعروضة من كلاً من اللحوم والدواجن بالإضافة إلى السلع الأساسية والمنتجات في محافظات الوجه البحري، خلال الأيام المتبقية في شهر رمضان المبارك، حيث أكدت الوزارة على رفع الكميات المعتادة في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بشكل يومي خلال الشهر الكريم، تلبية لاحتياجات المواطنين في كل مكان، وخاصة إلى الأفراد الذين يحملون بطاقة التموين الذكية، ومقيدين داخل الوزارة.

وفي سياق أخر، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع حلول شهر رمضان المبارك، على أنها قد تعاقدت على زيادة الكميات المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية من أجل توفير كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المصريين الذين تم إضافتهم على البطاقات التموينية الذكية، حيث تقرر أن يتم زيادة كلاً من منتجات اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء “الدواجن”، بما يتناسب مع زيادة الاستهلاك في هذه الأيام المباركة.

احدث اسعار الدجاج الاحد 18/6/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الاحد 18/6/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 135 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

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أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية بعد الزيادة الجديدة.

ننشر أحدث أسعار اللحوم والدواجن الاحد 18/6/2017: مجمعات الأهرام تؤكد على زيادة الكميات المعروضة من اللحوم والدواجن المجمدة يوميًا

أكد رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، العميد إيهاب الليثي، والتي تعد إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية في مصر والتي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة قد قامت بزيادة الكميات التي يتم طرحها في الأسواق المصرية من اللحوم والدواجن المجمدة، وسوف تستمر هذه الزيادة على مدار طوال شهر رمضان المبارك، من أجل تلبية احتياجات المواطنين بجميع المحافظات.

صرح رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، أنه قد تم طرح كميات جيدة من كل من الدواجن واللحوم في المجمعات، حيث يتم اضافة يوميًا من 25 إلى 30 طن من اللحوم الحمراء، كما يتم إضافة من 35 إلى 40 طن يوميًا من لحوم الدواجن، كما قررت الشركة أن يتم زيادة الكميات المعروضة ايضًا من اللحوم الطازجة بالإضافة إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين في مثل هذه الأيام بأسعار لا تقل عن مثيلاتها فى الفترة الحالية من الأسواق الأخرى.