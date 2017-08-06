أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 6/8/2017 بالأسواق المصرية

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 6/8/2017 بالأسواق، تم الأعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فى الفترة الأخيرة عن ارتفاع معدلات التضخم التي حدثت خلال شهر أبريل الماضي، حدثت بنسبة 7.2% ، وذلك في كلاً من سوق اللحوم والدواجن، حيث توقع الجهاز المركزي، أن ترتفع أسعار الدواجن بنسبة 15% ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك نتيجة لارتفاع معدل الاستهلاك فيه.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 6/8/2017: التموين تؤكد على ذبح 45% من الماشية خارج المجازر

جاءت تصريحات الدكتور إبراهيم الأخرس، الخبير الاقتصادي، عضو المكتب الفني الذي يتبع وزير التموين والتجارة الداخلية، فيما يخص الطريقة التي يتم التعامل بها في ذبح ونقل وتداول وحتي يتم عرض اللحوم في أماكن البيع المخصصة تتم أغلبها بطريقة تقليدية وذلك يرجع إلى تعدد كميات الذبح التي تتم بشكل دائم من قبل البعض خارج المجازر الحكومية وأنه يترتب علي ذلك تأثير سلبي علي الصحة العامة بالنسبة للمواطنين.

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من جهة أخرى، ورد في بعض التصريحات الصحفية أن هذه الطريقة التي يتم اتباعها بشكل تقليدي تحول دون خضوع الكثير من الكميات من اللحوم المذبوحة باعتبارها سلعة أساسية بالبلاد للذبح داخل المجازر الحكومية حتى يتمكن العاملين تبعًأ للوزارة من الكشف الطبى عليها سواء تم ذلك قبل الذبح أو بعده حيث تهدف إلى الحد من عملية الغش والتدليس التي ممكن تحدث بسبب هذه الطرق بالإضافة إلى حماية المستهلك بتوفير اللحوم الحمراء التي يحتاجها وتكون صالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى المطابقة للمواصفات القياسية المتبعة وذات الجودة العالية.

وقد أوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحاته الأخيرة أن هناك أعداد كبيرة تقوم بهذه الأفعال حيث اكد على انها تبلغ حوالي 45% من إجمالي كميات اللحوم بالبلاد يتم ذبحها خارج المجازر الحكومية خاصة في الدلتا والصعيد.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 6/8/2017: التموين تؤكد انخفاض أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى إلى 80 جنيهاً

وعن انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق المصرية أكد المتحدث الرسمي في تصريحاته الهاتفية التي أجراها من خلال مداخلة مع برنامج “صباح أون”، والذي قد تم إذاعته على شاشة قناة “اون تي في” الفضائية المصرية مؤخرًا، ان وزارة التموين والتجارة قد قامت بالتعاقد في الفترة الماضية على كميات كبيرة من اللحوم الحمراء بالإضافة إلى اللحوم البيضاء وتحديدًا الدواجن في إطار سعيها إلى سد العجز المتوقع خلال الفترة القادمة في السوق المصري.

صرح ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، فيما يخص أسعار اللحوم في مصر خلال الفترة القادمة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك والذي يزيد فيه إقبال المصريين على شراء اللحوم احتفالاً بهذه المناسبة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على أنه من المتوقع أن يتم طرح اللحوم في تلك الفترة بأسعار مخفضة بحيث لا تتعدى الـ80 جنيهاً مصريًا، مقارنة بأسعار المحلات التي قد وصلت إلى 120 جنيهاً.

ننشر أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الاحد 6/8/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز: وصل سعره اليوم إلى 180 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 170 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 198 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 160 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 6/8/2017: ارتفاع سعر كرتونة البيض بالأسواق

صرح رئيس شعبة الثروة الداجنة التابعة إلى غرفة القاهرة التجارية، الدكتور عبد العزيز السيد، إنه قد سجلت الأسواق المصرية ارتفاع جديد في سعر كرتونة البيض بالأسواق بعد ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء حيث سجلت تعاملات السوق المصرية زيادة جديدة على كل كرتونة في حين وصل سعر كيلو الدواجن داخل المزارع اليوم إلى أسعار مختلفة ومرتفعة عن الأسبوع الماضي، وقد أكد عبدالعزيز في تصريحاته بخصوص سعر كرتونة البيض بالأسواق أن الزيادة الجديدة المقررة على سعر الكرتونة غير مبررة وأنه من جهة أخرى قد ارتفعت التعاملات بشكل كبير بين أسعار الأسبوع الأخير وبين الأسبوع السابق بالمزارع.

احدث اسعار الدجاج الاحد 6/8/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 45 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 48 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 37 جنيه.