أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاربعاء 12/7/2017 بالأسواق المصرية

Advertisements

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاربعاء 12/7/2017 بالأسواق، تم الأعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فى الفترة الأخيرة عن ارتفاع معدلات التضخم التي حدثت خلال شهر أبريل الماضي، حدثت بنسبة 7.2% ، وذلك في كلاً من سوق اللحوم والدواجن، حيث توقع الجهاز المركزي، أن ترتفع أسعار الدواجن بنسبة 15% ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك نتيجة لارتفاع معدل الاستهلاك فيه.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاربعاء 12/7/2017: استقرار أسعار اللحوم بالأسواق

خرجت تصريحات نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، محمد شرف، مؤكدة على أن الأسواق المصرية قد شهدت حالة من الاستقرار في الأسعار في أسعار اللحوم الحمراء البلدية أثناء تعاملاتها داخل الأسواق خلال الأسبوع الحالي.

Advertisements

أكد نائب رئيس شعبة القصابين في تصريحات الصحفية على أن الإقبال في هذه الفترة على شراء اللحوم الحمراء اصبح أقل من نظيره في الأعوام الماضية نظرا لارتفاع الأسعار بشكل مستمر في الأسواق المصرية من جهة، وسعي المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات من جهة أخرى.

وقد نفى الاستاذ محمد شرف في حواره ما طرأ من أخبار بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم في مصر في تلك الفترة وخاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، وقد توقع شرف أن تستقر أسعار اللحوم في مصر خلال الاحتفال بعيد الأضحى لأن السوق المصري لم تعد تحتمل مزيدا من الارتفاعات.

أحدث أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاربعاء 12/7/2017: تعرف على أسعار اللحوم بعد رفع أسعار الوقود

جاء قرار نقيب الجزارين بعد أن أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الطاقة والتي تتمثل في الوقود و البترول و المحروقات بأنواعها، حيث أكد على أن هذه الزيادة سوف تؤثر بشكل كبير على أسعار اللحوم وترفع من تكلفة النقل والمواصلات بسبب نقل اللحوم والماشية الحية إلى محال الجزارة، كما أكدت تصريحات النقيب على أن الزيادة المتوقعة من شأنها أن تزيد نسبة العازفين عن شراء اللحوم الحمراء بسبب زيادة عبء التكلفة التي لابد وأن يتحملها المواطنون في مصر بعد تطبيق هذه الزيادة رسميًا خلال الأيام المقبلة.

صرح نقيب الجزارين، السيد يوسف الباسومى، بعد بدء تفعيل قرارات الحكومة الصادرة بشأن رفع قيمة عدد من السلع الهامة، إن هناك زيادة جديدة سوف تطرأ على أسعار اللحوم بالأسواق المصرية، حيث أكد على أنه سوف تصل إلى 10% مقارنة بأسعارها في الفترة السابقة.

من جهة أخرى، أكد “الباسمي”، في تصريحاته على أن سعر كيلو اللحوم البلدية يتراوح في الفترة الحالية بعد من الأسواق والمناطق بحوالي بين 130 إلى 140 جنيهًا، كما أن البديل عنها هو اللحوم التي تطرحها المجمعات الاستهلاكية والتي تخضع للعمل بالاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لا يمكنها حتى الآن بأن تغطي احتياجات المواطنين بشكل كامل، كما أنها تقتصر على مناطق معينة، بالإضافة إلى وجود عدة طرق تدخل في بند المجاملات لكي يتمكن المواطنين من الحصول علي هذه اللحوم من داخل المنافذ التموينية، بينما وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 160 جنيه.

ننشر أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الاربعاء 12/7/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 135 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

احدث اسعار الدجاج الاربعاء 12/7/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.

اقرأ المزيد:

أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية بعد الزيادة الجديدة.