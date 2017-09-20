أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاربعاء 20/9/2017 بالأسواق المصرية

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم، أحدث أسعار الدواجن واللحوم فى السوق المصرية اليوم الاربعاء 20/9/2017 فى مصر، نعرض لكم من خلال هذا المقال المتجدد يوميا ما ورد بشأن احدث اسعار قد جاءت بالأسواق المحلية عن كيلو الدواجن واللحوم داخل الأسواق المصرية، حيث ترتفع أسعار اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء علي حد سواء داخل كافة المحافظات نتيجة لعدد من القرارات التي قد أعلنت عنها الحكومة وترتب عليها رفع الأسعار والتي من ضمنها أسعار اللحوم والدواجن.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الاربعاء 20/9/2017: انخفاض أسعار الدواجن في مصر

خرجت بعض التصريحات من خلال العاملين في الأسواق المصرية المشيرة إلى انخفاض أسعار الدواجن البيضاء فى أخر تعاملاتها بالنسبة إلى المستهلك وذلك في إطار تعاملات البيع والشراء داخل الأسواق المختلفة حيث ورد أن سعر كيلو الدواجن البيضاء قد انخفض من جديد بسبب عزوف الناس عنه في بعض المناطق على الرغم من انتهاء موسم عيد الأضحى كما كان متوقع في الآونة السابقة.

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أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الاربعاء 20/9/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز الكبير: وصل سعره اليوم إلى 180 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 198 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 160 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 175 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 175 جنيه.

اسعار الدواجن واللحوم اليوم الاربعاء 20/9/2017: ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المصرية

بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك وعودة العديد من الأسواق من جديد إلى فتح أبوابها من أجل عودة الحياة بين عمليات البيع والشراء كان هناك توقعات سوقية بارتفاع أسعار الدواجن على كافة الأصعدة بعد موجة من الانخفاضات قد واجهتها خلال موسم العيد والتي كان السبب وراءها إقبال المواطنين علي شراء اللحوم الحمراء كما اعتادوا في مثل هذا الموسم وترك شراء اللحوم البيضاء والتى تتمثل فى الدواجن.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاربعاء 20/9/2017: تراجع حجم استيراد اللحوم فى مصر إلى أكثر من 20%

جاء أنه بالنسبة إلى الواردات جمهورية مصر العربية من اللحوم قد بلغت خلال هذا الشهر بحوالي نسبة 20.3% وذلك مقارنة بما ورد في نفس الفترة من العام الماضى، حيث بلغ إجمالي ما ورد من سلع من إجمالي حجم واردات اللحوم عن شهر مايو لعام 2017 حوالي 113.2 مليون دولار أمريكي، وذلك مقابل مبلغ قيمته 142 مليون دولار أمريكي فى شهر مايو 2016.

وردت بعض الأنباء من قبل التجارة الخارجية والتي قد صدرت عن طريق النشرات الدورية الخاصة بها والتي تصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنه بالنسبة إلى تعاملات شهر مايو 2017 وتحديدًا عملية استيراد اللحوم من الخارج قد تراجعت في الفترة الماضية بشكل كبير.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاربعاء 20/9/2017.. توقعات برفع سعر الدواجن 25%

خرجت بعض التصريحات من داخل الأسواق المصرية المعلنة عن وجود ارتفاعات جديدة وكبيرة في أسعار الدواجن حيث أعلن السيد رئيس الشعبة والتجارة في أخر تصريحاته أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الدواجن وخاصة في شهر أكتوبر القادم على غرار ارتفاع أسعار العلف والطاقة والتكلفة الإنتاجية في الأسواق بالإضافة إلى ارتفاع سعر الكتكوت ايضًا مما يترتب علي هذا ارتفاع أسعار الدواجن وخاصة في الدورة الجديدة والتي قد تم الإعلان عنها في شهر أكتوبر القادم وأنها سوف تتأثر بشكل كبير عن غيرها بالزيادة الجديدة والتي من المتوقع أن تصل إلى 25%.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الاربعاء 20/9/2017: طرح اللحوم بأسعار مخفضة فى منافذ “أمان”

ورد أن وزارة الداخلية تطرح اللحوم الحمراء فى منافذ “أمان” والتي تعد منافذ تابعة إلى الوزارة بأسعار مخفضة، حيث وصل أن سعر كيلو اللحم الموجودة داخل المنافذ سوف تكون فى الفترة الحالية حوالي 88 جنيهًا، جيث تسعي وزارة الداخلية إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين فى إطار حرصها على محاربة الغلاء وجشع التجار، كما وجه اللواء وزير الداخلية أوامره من أجل توفير السلع الأساسية لهذه المنافذ حتي يتم عرضها على المواطنين بأسعار مناسبة، وجدير بالذكر أن منظومة “أمان للمواد الغذائية”، تعمل على توفير المواد والسلع الغذائية بأسعار مخفضة سواء كان في المنافذ المتحركة أو الثابتة التابعة إلى الوزارة على مستوى الجمهورية.

أحدث أسعار الدجاج الاربعاء 20/9/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت فى مصادرها الرئيسية:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 48 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 45 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 48 جنيه.