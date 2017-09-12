أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 12/9/2017.. توقعات برفع سعر الدواجن فى مصر 25%

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 12/9/2017 فى مصر، نعرض لكم من خلال هذا المقال المتجدد يوميا ما ورد بشأن احدث اسعار قد جاءت بالأسواق عن كيلو الدواجن واللحوم داخل الأسواق المصرية، حيث ترتفع أسعار اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء علي حد سواء داخل كافة المحافظات نتيجة لعدد من القرارات التي قد أعلنت عنها الحكومة وترتب عليها رفع الأسعار والتي من ضمنها أسعار اللحوم والدواجن.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 12/9/2017: تراجع حجم استيراد اللحوم فى مصر إلى أكثر من 20%

جاء أنه بالنسبة إلى الواردات جمهورية مصر العربية من اللحوم قد بلغت خلال هذا الشهر بحوالي نسبة 20.3% وذلك مقارنة بما ورد في نفس الفترة من العام الماضى، حيث بلغ إجمالي ما ورد من سلع من إجمالي حجم واردات اللحوم عن شهر مايو لعام 2017 حوالي 113.2 مليون دولار أمريكي، وذلك مقابل مبلغ قيمته 142 مليون دولار أمريكي فى شهر مايو 2016.

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وردت بعض الأنباء من قبل التجارة الخارجية والتي قد صدرت عن طريق النشرات الدورية الخاصة بها والتي تصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنه بالنسبة إلى تعاملات شهر مايو 2017 وتحديدًا عملية استيراد اللحوم من الخارج قد تراجعت في الفترة الماضية بشكل كبير.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 12/9/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز الكبير: وصل سعره اليوم إلى 180 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 175 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 198 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 160 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 12/9/2017.. توقعات برفع سعر الدواجن 25%

خرجت بعض التصريحات من داخل الأسواق المصرية المعلنة عن وجود ارتفاعات جديدة وكبيرة في أسعار الدواجن حيث أعلن السيد رئيس الشعبة والتجارة في أخر تصريحاته أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الدواجن وخاصة في شهر أكتوبر القادم على غرار ارتفاع أسعار العلف والطاقة والتكلفة الإنتاجية في الأسواق بالإضافة إلى ارتفاع سعر الكتكوت ايضًا مما يترتب علي هذا ارتفاع أسعار الدواجن وخاصة في الدورة الجديدة والتي قد تم الإعلان عنها في شهر أكتوبر القادم وأنها سوف تتأثر بشكل كبير عن غيرها بالزيادة الجديدة والتي من المتوقع أن تصل إلى 25%.

أحدث أسعار الدجاج الثلاثاء 12/9/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت فى مصادرها الرئيسية:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 45 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 48 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 48 جنيه.

اسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء 12/9/2017: ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المصرية

بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك وعودة العديد من الأسواق من جديد إلى فتح أبوابها من أجل عودة الحياة بين عمليات البيع والشراء كان هناك توقعات سوقية بارتفاع أسعار الدواجن على كافة الأصعدة بعد موجة من الانخفاضات قد واجهتها خلال موسم العيد والتي كان السبب وراءها إقبال المواطنين علي شراء اللحوم الحمراء كما اعتادوا في مثل هذا الموسم وترك شراء اللحوم البيضاء والتى تتمثل فى الدواجن.