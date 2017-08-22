أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 22/8/2017: ارتفاع جديد فى أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

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أحدث أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 22/8/2017 بالأسواق، نعرض لكم من خلال هذا المقال المتجدد يوميا احدث اسعار قد جاءت بالأسواق عن كيلو الدواجن واللحوم داخل الأسواق المصرية، حيث ترتفع أسعار اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء علي حد سواء داخل كافة المحافظات نتيجة لعدد من القرارات التي قد أعلنت عنها الحكومة وترتب عليها رفع الأسعار والتي من ضمنها أسعار اللحوم والدواجن.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 22/8/2017: تراجع حجم استيراد اللحوم فى مصر إلى أكثر من 20%

جاء أنه بالنسبة إلى الواردات جمهورية مصر العربية من اللحوم قد بلغت خلال هذا الشهر بحوالي نسبة 20.3% وذلك مقارنة بما ورد في نفس الفترة من العام الماضى، حيث بلغ إجمالي ما ورد من سلع من إجمالي حجم واردات اللحوم عن شهر مايو لعام 2017 حوالي 113.2 مليون دولار أمريكي، وذلك مقابل مبلغ قيمته 142 مليون دولار أمريكي فى شهر مايو 2016.

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وردت بعض الأنباء من قبل التجارة الخارجية والتي قد صدرت عن طريق النشرات الدورية الخاصة بها والتي تصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنه بالنسبة إلى تعاملات شهر مايو 2017 وتحديدًا عملية استيراد اللحوم من الخارج قد تراجعت في الفترة الماضية بشكل كبير.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 22/8/2017: ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق قبل عيد الأضحى

شهدت أسعار اللحوم بالأسواق المصرية ارتفاعًا جديدًا في بعض الأسواق بوجه عام بسبب زيادة الطلب المتوقعة قبل حلول عيد الأضحى، وقد ورد فى تصريحات الحاج أبو الغيط والذي يعد أحد الجزارين الموجودين حاليًا فى سوق الوفاء والأمل التابع إلى محافظة الجيزة إن أسعار اللحوم فى مصر مرتفعة بشكل كبير لكنها سوف ترتفع من جديد وربما تصل إلى 150 جنيها وذلك مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ليترتب علي ذلك انخفاض نسبة الإقبال عليها وزيادة حالة الركود الشديد المتوقعة بخلاف العام الماضي وانخفاض حركة البيع والشراء.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 22/8/2017: ارتفاع جديد بأسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المصرية ارتفاع جديد خلال تعاملاتها الأخيرة حيث ارتفعت أسعار الدواجن بمقدار 3 جنيه وذلك بالنسبة إلى سعر الكيلو الواحد بالأسواق المحلية بجميع المحافظات المصرية ليكون بهذا قد ارتفع سعر الدواجن بعد أن قد أعلنت الحكومة المصرية وعدد من المسؤولين عن عدم وجود أي ارتفاع علي الدواجن بعد أن توجه المصريين إلى شراء اللحوم الحمراء وذلك مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وسط توقعات البعض بخفض أسعار الدواجن لتأتي تعاملات السوق مخالفة لما جرى وما توقعه الخبراء والمسؤولين، كما أعلن رئيس الشعبة ارتفاع سعر كيلو الدواجن في مصر بمقدار 3 جنيه للمستهلك في آخر تعاملاته بالأسواق.

أسعار الدجاج الثلاثاء 22/8/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 45 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 48 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 22/8/2017: التموين تؤكد على ذبح 45% من الماشية خارج المجازر

جاءت تصريحات الدكتور إبراهيم الأخرس، الخبير الاقتصادي، عضو المكتب الفني الذي يتبع وزير التموين والتجارة الداخلية، فيما يخص الطريقة التي يتم التعامل بها في ذبح ونقل وتداول وحتى يتم عرض اللحوم في أماكن البيع المخصصة تتم أغلبها بطريقة تقليدية وذلك يرجع إلى تعدد كميات الذبح التي تتم بشكل دائم من قبل البعض خارج المجازر الحكومية وأنه يترتب علي ذلك تأثير سلبي علي الصحة العامة بالنسبة للمواطنين وقد أوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحاته الأخيرة أن هناك أعداد كبيرة تقوم بهذه الأفعال حيث اكد على انها تبلغ حوالي 45% من إجمالي كميات اللحوم بالبلاد يتم ذبحها خارج المجازر الحكومية خاصة في الدلتا والصعيد.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 22/8/2017: ارتفاع سعر كرتونة البيض بالأسواق

صرح رئيس شعبة الثروة الداجنة التابعة إلى غرفة القاهرة التجارية، الدكتور عبد العزيز السيد، إنه قد سجلت الأسواق المصرية ارتفاع جديد في سعر كرتونة البيض بالأسواق بعد ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء حيث سجلت تعاملات السوق المصرية زيادة جديدة على كل كرتونة في حين وصل سعر كيلو الدواجن داخل المزارع اليوم إلى أسعار مختلفة ومرتفعة عن الأسبوع الماضي، وقد أكد عبدالعزيز في تصريحاته بخصوص سعر كرتونة البيض بالأسواق أن الزيادة الجديدة المقررة على سعر الكرتونة غير مبررة وأنه من جهة أخرى قد ارتفعت التعاملات بشكل كبير بين أسعار الأسبوع الأخير وبين الأسبوع السابق بالمزارع.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 22/8/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز الكبير: وصل سعره اليوم إلى 145 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 175 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 155 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.