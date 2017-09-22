أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 22/9/2017 بالأسواق المصرية

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة في مصر، احدث اسعار الدواجن واللحوم فى السوق المصرية اليوم الجمعة 22/9/2017 فى مصر، نعرض لكم من خلال هذا المقال المتجدد يوميا ما ورد بشأن احدث اسعار قد جاءت بالأسواق المحلية عن كيلو الدواجن واللحوم داخل الأسواق المصرية، حيث ترتفع أسعار اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء علي حد سواء داخل كافة المحافظات نتيجة لعدد من القرارات التي قد أعلنت عنها الحكومة وترتب عليها رفع الأسعار والتي من ضمنها أسعار اللحوم والدواجن.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 22/9/2017: طرح اللحوم بأسعار مخفضة فى منافذ “أمان”

ورد أن وزارة الداخلية تطرح اللحوم الحمراء فى منافذ “أمان” والتي تعد منافذ تابعة إلى الوزارة بأسعار مخفضة، حيث وصل أن سعر كيلو اللحم الموجودة داخل المنافذ سوف تكون فى الفترة الحالية حوالي 88 جنيهًا، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين فى إطار حرصها على محاربة الغلاء وجشع التجار، كما وجه اللواء وزير الداخلية أوامره من أجل توفير السلع الأساسية لهذه المنافذ حتى يتم عرضها على المواطنين بأسعار مناسبة، وجدير بالذكر أن منظومة “أمان للمواد الغذائية”، تعمل على توفير المواد والسلع الغذائية بأسعار مخفضة سواء كان في المنافذ المتحركة أو الثابتة التابعة إلى الوزارة على مستوى الجمهورية.

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أحدث أسعار الدجاج الجمعة 22/9/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت فى مصادرها الرئيسية:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 37 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 48 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 45 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 22/9/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز الكبير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 198 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 180 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 175 جنيه.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 22/9/2017: انخفاض أسعار الدواجن في مصر

خرجت بعض التصريحات من خلال العاملين في الأسواق المصرية المشيرة إلى انخفاض أسعار الدواجن البيضاء فى أخر تعاملاتها بالنسبة إلى المستهلك وذلك في إطار تعاملات البيع والشراء داخل الأسواق المختلفة حيث ورد أن سعر كيلو الدواجن البيضاء قد انخفض من جديد بسبب عزوف الناس عنه في بعض المناطق على الرغم من انتهاء موسم عيد الأضحى كما كان متوقع في الآونة السابقة.

اسعار الدواجن واللحوم اليوم الجمعة 22/9/2017: ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المصرية

بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك وعودة العديد من الأسواق من جديد إلى فتح أبوابها من أجل عودة الحياة بين عمليات البيع والشراء كان هناك توقعات سوقية بارتفاع أسعار الدواجن على كافة الأصعدة بعد موجة من الانخفاضات قد واجهتها خلال موسم العيد والتي كان السبب وراءها إقبال المواطنين علي شراء اللحوم الحمراء كما اعتادوا في مثل هذا الموسم وترك شراء اللحوم البيضاء والتى تتمثل فى الدواجن.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 22/9/2017: تراجع جديد في أسعار كرتونة البيض

خرجت بعض التصريحات من قبل المسؤولين من خبراء التربية الداجنة بالإضافة إلى الدكتور عبدالعزيز السيد، والذي يشغل منصب رئيس شعبة الثروة الداجنة التابع إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، المشيرة إلي وجود تراجع جديد قد طرأ على أسعار البيض بشكل عام مع قرب دخول الطلاب إلى المدارس والبدء في العام الدراسي الجديد حيث طرأ فى أحدث تصريحات قد صدرت من قبل السيد رئيس الشعبة المؤكدة على وجود انخفاض ملحوظ على سعر كرتونة البيض في مصر مقارنة بالأسعار التي قد شهدت ارتفاع فى الفترة الماضية وقد أتي هذا التراجع مخالفًا لتوقعات الخبراء الذين أشاروا إلى وجود ارتفاع كبير كان متوقع أن تشهدها الأسواق بداية من هذه الفترة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف من جهة ورفع سعر الطاقة التي يحتاج إليها المنتجون بالإضافة إلى الزيادة التي قد طرأت على سعر الكتكوت الواحد وخاصة مع دخول الطلاب للمدارس.