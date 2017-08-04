أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 4/8/2017 بالأسواق المصرية

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 4/8/2017 بالأسواق، تم الأعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فى الفترة الأخيرة عن ارتفاع معدلات التضخم التي حدثت خلال شهر أبريل الماضي، حدثت بنسبة 7.2% ، وذلك في كلاً من سوق اللحوم والدواجن، حيث توقع الجهاز المركزي، أن ترتفع أسعار الدواجن بنسبة 15% ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك نتيجة لارتفاع معدل الاستهلاك فيه.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 4/8/2017: التموين تؤكد انخفاض اللحوم قبل عيد الأضحى إلى 80 جنيهاً

وعن انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق المصرية أكد المتحدث الرسمي في تصريحاته الهاتفية التي أجراها من خلال مداخلة مع برنامج “صباح أون”، والذي قد تم إذاعته على شاشة قناة “اون تي في” الفضائية المصرية مؤخرًا، ان وزارة التموين والتجارة قد قامت بالتعاقد في الفترة الماضية على كميات كبيرة من اللحوم الحمراء بالإضافة إلى اللحوم البيضاء وتحديدًا الدواجن في إطار سعيها إلى سد العجز المتوقع خلال الفترة القادمة في السوق المصري.

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صرح ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، فيما يخص أسعار اللحوم في مصر خلال الفترة القادمة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك والذي يزيد فيه إقبال المصريين على شراء اللحوم احتفالاً بهذه المناسبة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على أنه من المتوقع أن يتم طرح اللحوم في تلك الفترة بأسعار مخفضة بحيث لا تتعدى الـ80 جنيهاً مصريًا، مقارنة بأسعار المحلات التي قد وصلت إلى 120 جنيهاً.

ننشر أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 4/8/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 135 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

احدث اسعار الدجاج الجمعة 4/8/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.

أحدث أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 4/8/2017: ارتفاع أسعار اللحوم بسبب قرب عيد الأضحى

شهدت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المصرية ارتفاع جديد فى أسعار اللحوم والمواشي الحية فى الأيام الأخيرة، بعد أن ارتفعت الأسعار مع نهاية الشهر الماضي بعد قرار الحكومة برفع نسبة الدعم عن الوقود والمحروقات والبترول والكهرباء وغيرها من المواد بالإضافة إلى قرب موعد عيد الأضحي والذي يزيد فيه الطلب علي اللحوم والأضاحي من قبل المسلمين، كما وردت بعض التوقعات بأنه سوف تشهد هذه السلع مزيد من الارتفاعات خلال الأيام القادمة بسبب زيادة الكميات المطلوبة وقلت المعروض.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 4/8/2017: ارتفاع سعر كرتونة البيض بالأسواق

صرح رئيس شعبة الثروة الداجنة التابعة إلى غرفة القاهرة التجارية، الدكتور عبد العزيز السيد، إنه قد سجلت الأسواق المصرية ارتفاع جديد في سعر كرتونة البيض بالأسواق بعد ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء حيث سجلت تعاملات السوق المصرية زيادة جديدة على كل كرتونة في حين وصل سعر كيلو الدواجن داخل المزارع اليوم إلى أسعار مختلفة ومرتفعة عن الأسبوع الماضي، وقد أكد عبدالعزيز في تصريحاته بخصوص سعر كرتونة البيض بالأسواق أن الزيادة الجديدة المقررة على سعر الكرتونة غير مبررة وأنه من جهة أخرى قد ارتفعت التعاملات بشكل كبير بين أسعار الأسبوع الأخير وبين الأسبوع السابق بالمزارع.