أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 10/8/2017 بالأسواق المصرية

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 10/8/2017 بالأسواق، تم الأعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فى الفترة الأخيرة عن ارتفاع معدلات التضخم التي حدثت خلال شهر أبريل الماضي، حدثت بنسبة 7.2% ، وذلك في كلاً من سوق اللحوم والدواجن، حيث توقع الجهاز المركزي، أن ترتفع أسعار الدواجن بنسبة 15% ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك نتيجة لارتفاع معدل الاستهلاك فيه.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 10/8/2017: ارتفاع سعر كرتونة البيض بالأسواق

صرح رئيس شعبة الثروة الداجنة التابعة إلى غرفة القاهرة التجارية، الدكتور عبد العزيز السيد، إنه قد سجلت الأسواق المصرية ارتفاع جديد في سعر كرتونة البيض بالأسواق بعد ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء حيث سجلت تعاملات السوق المصرية زيادة جديدة على كل كرتونة في حين وصل سعر كيلو الدواجن داخل المزارع اليوم إلى أسعار مختلفة ومرتفعة عن الأسبوع الماضي، وقد أكد عبدالعزيز في تصريحاته بخصوص سعر كرتونة البيض بالأسواق أن الزيادة الجديدة المقررة على سعر الكرتونة غير مبررة وأنه من جهة أخرى قد ارتفعت التعاملات بشكل كبير بين أسعار الأسبوع الأخير وبين الأسبوع السابق بالمزارع.

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 10/8/2017: ارتفاع جديد بأسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المصرية ارتفاع جديد خلال تعاملاتها الأخيرة حيث ارتفعت أسعار الدواجن بمقدار 3 جنيه وذلك بالنسبة إلى سعر الكيلو الواحد بالأسواق المحلية بجميع المحافظات المصرية ليكون بهذا قد ارتفع سعر الدواجن بعد أن قد أعلنت الحكومة المصرية وعدد من المسؤولين عن عدم وجود أي ارتفاع علي الدواجن بعد أن توجه المصريين إلى شراء اللحوم الحمراء وذلك مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وسط توقعات البعض بخفض أسعار الدواجن لتأتي تعاملات السوق مخالفة لما جرى وما توقعه الخبراء والمسؤولين، كما أعلن رئيس الشعبة ارتفاع سعر كيلو الدواجن في مصر بمقدار 3 جنيه للمستهلك في آخر تعاملاته بالأسواق.

ننشر أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الخميس 10/8/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز: وصل سعره اليوم إلى 180 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 170 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 198 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 160 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

احدث اسعار الدجاج الخميس 10/8/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 45 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 48 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 37 جنيه.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 10/8/2017: التموين تؤكد على ذبح 45% من الماشية خارج المجازر

من جهة أخرى، ورد في بعض التصريحات الصحفية أن هذه الطريقة التي يتم اتباعها بشكل تقليدي تحول دون خضوع الكثير من الكميات من اللحوم المذبوحة باعتبارها سلعة أساسية بالبلاد للذبح داخل المجازر الحكومية حتى يتمكن العاملين تبعًأ للوزارة من الكشف الطبى عليها سواء تم ذلك قبل الذبح أو بعده حيث تهدف إلى الحد من عملية الغش والتدليس التي ممكن تحدث بسبب هذه الطرق بالإضافة إلى حماية المستهلك بتوفير اللحوم الحمراء التي يحتاجها وتكون صالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى المطابقة للمواصفات القياسية المتبعة وذات الجودة العالية.

وقد أوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحاته الأخيرة أن هناك أعداد كبيرة تقوم بهذه الأفعال حيث اكد على انها تبلغ حوالي 45% من إجمالي كميات اللحوم بالبلاد يتم ذبحها خارج المجازر الحكومية خاصة في الدلتا والصعيد.

جاءت تصريحات الدكتور إبراهيم الأخرس، الخبير الاقتصادي، عضو المكتب الفني الذي يتبع وزير التموين والتجارة الداخلية، فيما يخص الطريقة التي يتم التعامل بها في ذبح ونقل وتداول وحتي يتم عرض اللحوم في أماكن البيع المخصصة تتم أغلبها بطريقة تقليدية وذلك يرجع إلى تعدد كميات الذبح التي تتم بشكل دائم من قبل البعض خارج المجازر الحكومية وأنه يترتب علي ذلك تأثير سلبي علي الصحة العامة بالنسبة للمواطنين.