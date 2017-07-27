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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 27/7/2017 بالأسواق، تم الأعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فى الفترة الأخيرة عن ارتفاع معدلات التضخم التي حدثت خلال شهر أبريل الماضي، حدثت بنسبة 7.2% ، وذلك في كلاً من سوق اللحوم والدواجن، حيث توقع الجهاز المركزي، أن ترتفع أسعار الدواجن بنسبة 15% ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك نتيجة لارتفاع معدل الاستهلاك فيه.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 27/7/2017: ارتفاع سعر كرتونة البيض بالأسواق

صرح رئيس شعبة الثروة الداجنة التابعة إلى غرفة القاهرة التجارية، الدكتور عبد العزيز السيد، إنه قد سجلت الأسواق المصرية ارتفاع جديد في سعر كرتونة البيض بالأسواق بعد ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء حيث سجلت تعاملات السوق المصرية زيادة جديدة على كل كرتونة في حين وصل سعر كيلو الدواجن داخل المزارع اليوم إلى أسعار مختلفة ومرتفعة عن الأسبوع الماضي، وقد أكد عبدالعزيز في تصريحاته بخصوص سعر كرتونة البيض بالأسواق أن الزيادة الجديدة المقررة على سعر الكرتونة غير مبررة وأنه من جهة أخرى قد ارتفعت التعاملات بشكل كبير بين أسعار الأسبوع الأخير وبين الأسبوع السابق بالمزارع.

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 27/7/2017: التموين تؤكد انخفاض اللحوم قبل عيد الأضحى إلى 80 جنيهاً

صرح ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، فيما يخص أسعار اللحوم في مصر خلال الفترة القادمة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك والذي يزيد فيه إقبال المصريين على شراء اللحوم احتفالاً بهذه المناسبة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على أنه من المتوقع أن يتم طرح اللحوم في تلك الفترة بأسعار مخفضة بحيث لا تتعدى الـ80 جنيهاً مصريًا، مقارنة بأسعار المحلات التي قد وصلت إلى 120 جنيهاً.

وعن انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق المصرية أكد المتحدث الرسمي في تصريحاته الهاتفية التي أجراها من خلال مداخلة مع برنامج “صباح أون”، والذي قد تم إذاعته على شاشة قناة “اون تي في” الفضائية المصرية مؤخرًا، ان وزارة التموين والتجارة قد قامت بالتعاقد في الفترة الماضية على كميات كبيرة من اللحوم الحمراء بالإضافة إلى اللحوم البيضاء وتحديدًا الدواجن في إطار سعيها إلى سد العجز المتوقع خلال الفترة القادمة في السوق المصري.

ننشر أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الخميس 27/7/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 135 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

احدث اسعار الدجاج الخميس 27/7/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.

أحدث أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 27/7/2017: ارتفاع أسعار اللحوم بعد رفع أسعار الوقود

أكد “الباسمي”، في تصريحاته على أن سعر كيلو اللحوم البلدية يتراوح في الفترة الحالية بعد من الأسواق والمناطق بحوالي بين 130 إلى 140 جنيهًا، كما أن البديل عنها هو اللحوم التي تطرحها المجمعات الاستهلاكية والتي تخضع للعمل بالاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لا يمكنها حتى الآن بأن تغطي احتياجات المواطنين بشكل كامل، كما أنها تقتصر على مناطق معينة، بالإضافة إلى وجود عدة طرق تدخل في بند المجاملات لكي يتمكن المواطنين من الحصول علي هذه اللحوم من داخل المنافذ التموينية، بينما وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 160 جنيه.

صرح نقيب الجزارين، السيد يوسف الباسومى، بعد بدء تفعيل قرارات الحكومة الصادرة بشأن رفع قيمة عدد من السلع الهامة، إن هناك زيادة جديدة سوف تطرأ على أسعار اللحوم بالأسواق المصرية، حيث أكد على أنه سوف تصل إلى 10% مقارنة بأسعارها في الفترة السابقة.