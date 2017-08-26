أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 26/8/2017: ارتفاع سعر اللحوم وتراجع أسعار الدواجن فى مصر

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 26/8/2017 بالأسواق، نعرض لكم من خلال هذا المقال المتجدد يوميا احدث اسعار قد جاءت بالأسواق عن كيلو الدواجن واللحوم داخل الأسواق المصرية، حيث ترتفع أسعار اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء علي حد سواء داخل كافة المحافظات نتيجة لعدد من القرارات التي قد أعلنت عنها الحكومة وترتب عليها رفع الأسعار والتي من ضمنها أسعار اللحوم والدواجن.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 26/8/2017: تراجع أسعار الدواجن فى مصر

خرجت بعض التصريحات الهامة بشأن انخفاض أسعار الدواجن خلال هذه الأيام فى مصر وقد رجح اقتصاديون أسباب تراجع أسعار الدواجن إلى وجود تراجعا فى الطلب داخل الأسواق المصرية على الفراخ البيضاء بالإضافة إلى فراخ المزارع وذلك فى خلال الفترة الحالية كما جاء أنه من المتوقع مع اقتراب عيد الأضحى وزيادة الإقبال على اللحوم الحمراء بأنواعها أن يشهد السوق المحلي مزيدًا من التراجع في أسعار الدواجن.

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ورد أنه من ضمن الأسباب الرئيسية حول انخفاض أسعار الدواجن داخل الأسواق المصرية وجود أزمة سعر الذرة الصفراء حيث جاء أنه قد طالبت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، مؤخرًا وزارة التجارة والصناعة بأن تقوم بسرعة التدخل فى هذا الشأن مباشرة لكي يتم حل أزمة الشحنات الواردة إلى مصر والتجار والمرابين من الذرة الصفراء والتي كانت توجد فى عرض البحر وأن المشكلة كانت تتلخص المشكلة فى إصرار هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى تلك الوقت أن تقوم بسحب عينات من الشحنة بالإضافة إلى تحليل البروتين الموجود فى الذرة، وأن هذا الإجراء بالذات لم يكن متبعا من قبل.

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أسعار الدجاج السبت 26/8/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت فى مصادرها الرئيسية:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 45 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 48 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم السبت 26/8/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز الكبير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 175 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 155 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 26/8/2017: تراجع حجم استيراد اللحوم فى مصر إلى أكثر من 20%

جاء أنه بالنسبة إلى الواردات جمهورية مصر العربية من اللحوم قد بلغت خلال هذا الشهر بحوالي نسبة 20.3% وذلك مقارنة بما ورد في نفس الفترة من العام الماضى، حيث بلغ إجمالي ما ورد من سلع من إجمالي حجم واردات اللحوم عن شهر مايو لعام 2017 حوالي 113.2 مليون دولار أمريكي، وذلك مقابل مبلغ قيمته 142 مليون دولار أمريكي فى شهر مايو 2016.

وردت بعض الأنباء من قبل التجارة الخارجية والتي قد صدرت عن طريق النشرات الدورية الخاصة بها والتي تصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنه بالنسبة إلى تعاملات شهر مايو 2017 وتحديدًا عملية استيراد اللحوم من الخارج قد تراجعت في الفترة الماضية بشكل كبير.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 26/8/2017: ارتفاع جديد بأسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المصرية ارتفاع جديد خلال تعاملاتها الأخيرة حيث ارتفعت أسعار الدواجن بمقدار 3 جنيه وذلك بالنسبة إلى سعر الكيلو الواحد بالأسواق المحلية بجميع المحافظات المصرية ليكون بهذا قد ارتفع سعر الدواجن بعد أن قد أعلنت الحكومة المصرية وعدد من المسؤولين عن عدم وجود أي ارتفاع علي الدواجن بعد أن توجه المصريين إلى شراء اللحوم الحمراء وذلك مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وسط توقعات البعض بخفض أسعار الدواجن لتأتي تعاملات السوق مخالفة لما جرى وما توقعه الخبراء والمسؤولين، كما أعلن رئيس الشعبة ارتفاع سعر كيلو الدواجن في مصر بمقدار 3 جنيه للمستهلك في آخر تعاملاته بالأسواق.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 26/8/2017: حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم

قام السيد محمد شرف، والذي يشغل فى منصب نائب رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، بالتعليق علي عملية ارتفاع اسعار اللحوم التي كانت متوقعة مع قرب عيد الأضحى المبارك حيث أكد سيادته علي أن الشعبة من المقرر لها أن تقوم من خلال خطتها الحالية علي مساعدة كافة الجزارين والتجار فى الفترة الحالية استعدادًا لعيد الأضحى، كما أكد على أن الشعبة قد قامت ايضًا باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لكي تستطيع أن تسهم بشكل فعال في عملية التخلص فى هذه الفترة من كافة معوقات الجزارين المتوقعة.

وأضاف “شرف” في أحدث تصريحاته الصحفية أنه بالنسبة إلى أسعار اللحوم بجميع المحافظات تعد حتى الآن مستقرة داخل السوق المصري، كما أنه قد نفى الأنباء التي تؤكد ارتفاعها، وأن بعض الجزارين قد اعتادوا علي رفع الأسعار بشكل غير مقبول في العيد دون مراعاة ظروف المواطنين.