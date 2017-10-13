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سعر اللحوم والدواجن اليوم الجمعة داخل الأسواق، حيث تشهد البلاد حالة شديدة من الركود الشديدة على أسعار الدواجن البيضاء الآن بالأسواق على الرغم من انخفاضها في الأيام الأخيرة بشكل كبير بينما عادت أسعار اللحوم من جديد إلى الارتفاع بعد ما شهدته من رواج وإقبال من المواطنين وخاصة مع موسم عيد الأضحى المبارك وبدء العام الدراسي، وقد تسببت هذه التذبذبات في كثير من الخسائر للمربين وسط توقعات بانخفاض جديد في أسعار الدواجن في الفترة المقبلة وخاصة مع بدء العام الدراسي.

أسعار اللحوم والدواجن فى مصر: السبب وراء ارتفاع أسعار الدواجن في مصر من جديد

خرجت بعض التصريحات من قبل السيد رئيس الشعبة الداجنة في مصر مؤكدة على أن أسعار الدواجن في مصر قد شهدت ارتفاع جديد بعد حالة الركود التي استمرت على مدار الفترة الماضية حيث أكد على أن سعر الدواجن في مصر قد ارتفع بشكل كبير خلال تعاملاته الأخيرة بسبب غياب الرقابة والانضباط على الأسواق مما أتاح الفرصة وراء المنتجين والمربين فى رفع السعر وخفضه وفقا لرؤيتهم ومكنهم من السيطرة على العديد من الأسواق بوجه عام.

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 13/10/2017: “منتجى الدواجن” تعلن عن إجمالي إنتاج مصر من البيض سنويا

خرجت بعض التصريحات الإقتصادية من قبل السيد ثروت الزينى والذي يعمل في منصب عضو مجلس إدارة اتحاد منتجى الدواجن، إنه بالنسبة إلى صناعة الدواجن قد شهدت مؤخرًا نمو كبيرًا مقارنة بما جاء من أرقام في نفس الفترة من الأعوام السابقة، وقد أضاف مؤكدًا على أن الدولة تستطيع حاليا أن تنتج نحو 11.5 مليار بيضة بشكل سنوي بالإضافة إلى إنتاج مليار و400 مليون كتكوت، حيث أشار إلى أن الدواجن في مصر هى السلعة الوحيدة التى قد تمكنت في الأيام الأخيرة من السيطرة على موجة الارتفاعات و تراجعت أسعارها بشكل كبير بسبب الركود الذي لم يؤثر في أسعار غيرها من السلع الأخرى.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 13/10/2017: تراجع جديد في أسعار كرتونة البيض

طرأ فى أحدث تصريحات قد صدرت من قبل السيد رئيس الشعبة المؤكدة على وجود انخفاض ملحوظ على سعر كرتونة البيض في مصر مقارنة بالأسعار التي قد شهدت ارتفاع فى الفترة الماضية وقد أتي هذا التراجع مخالفًا لتوقعات الخبراء الذين أشاروا إلى وجود ارتفاع كبير كان متوقع أن تشهدها الأسواق بداية من هذه الفترة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف من جهة ورفع سعر الطاقة التي يحتاج إليها المنتجون بالإضافة إلى الزيادة التي قد طرأت على سعر الكتكوت الواحد وخاصة مع دخول الطلاب للمدارس.

خرجت بعض التصريحات من قبل المسؤولين من خبراء التربية الداجنة بالإضافة إلى الدكتور عبدالعزيز السيد، والذي يشغل منصب رئيس شعبة الثروة الداجنة التابع إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، المشيرة إلي وجود تراجع جديد قد طرأ على أسعار البيض بشكل عام مع قرب دخول الطلاب إلى المدارس والبدء في العام الدراسي الجديد.

سعر الدجاج الجمعة 13/10/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت فى مصادرها الرئيسية:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 38 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 45 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 45 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.

سعر اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 13/10/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز الكبير: وصل سعره اليوم إلى 180 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 195 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 180 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 175 جنيه.

سعر اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 13/10/2017: اتجاهت إلى تعدد أشكال الدعاية الداجنة

ما زال السوق المصري يشهد انخفاض ملحوظ في سعر الدواجن حيث انخفضت أسعار الدواجن داخل الأسواق مؤخراً، فى ظل عزوف المستهلكين عن الشراء وهذا قد ترتب عليه خسارة كبيرة للمنتجين و أصحاب المحال مما أثر على تجارتهم وأدى إلى خسارة العديدين بالإضافة إلى خروج بعض المربين من السوق بسبب هذه الخسائر.

مع استمرار ضعف الإقبال على عمليات الشراء فكر أصحاب المحلات فى اللجوء إلى الدعاية عن منتجاتهم وعرض اللحوم البيضاء بصور جديدة لعلها تكون سبب فى عودتهم إلى الشراء من جديد، وفي هذا الصدد لجأ بعض أصحاب المحلات إلى فيس بوك بصفته موقع تواصل إجتماعي كبير وقدم على صفحته العديد من العروض والتخفيضات تجذب العملاء، بينما قام غيره بتجديد بناية المحل واتجه آخرين لتغيير اسم المحل من الأساس بينما قام أحد أصحاب محلات الدواجن بشراء نعامة ووضعها أمام المحل حتى ينجذب إليها المارة وربما تكون سبب في تقربهم منها والقدوم للشراء مرة أخرى.