بورصة الدواجن العمومية اليوم الخميس 13/9/2018: أسعار الدواجن في الأسواق المصرية

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أسعار الدواجن اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018 بالأسواق المصرية، حيث شهدت أسعار الدواجن داخل الأسواق التجارية المصرية اليوم حالة من الاستقرار في الأسعار سواء بالنسبة إلى المستهلك أو في المزارع، وأيضا شهدت أسعار البيض بالأسواق والمزارع التجارية حالة من الاستقرار خلال المعاملات التجارية اليوم.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018: تصريحات الثروة الداجنة عن أسباب استقرار أسعار الدواجن

وقد أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة الدكتور عبدالعزيز السيد قائلاً “إن أسعار الدواجن اليوم البيضاء قد شهدت حالة استقرار في أسعار داخل المزارع، وأسعار الدواجن للمستهلك داخل الأسواق التجارية خلال تعاملات اليوم”.

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وأوضح “إن السبب في استقرار أسعار الدواجن يعود إلى توافر كميات من الدواجن تكفي حاجة الاستهلاك المحلي، إلى جانب ضعف الإقبال منذ عيد الأضحى المبارك”، وأضاف “إن الإقبال مازالت ضعيفاً داخل الأسواق التجارية المصرية بعد مرور عيد الأضحى المبارك”.

وأضاف قائلاً ” إن أسعار البيض أيضا سواء البيض الأحمر، أو البيض الأبيض استقرار أيضا في الأسعار، وأشار قائلاً “بالنسبة إلى الأسعار المتوقعة خلال الفترة القادة فإن الأسعار ترتبط بسياسة العرض والطلب، ولا يمكن أن يتم توقعها خلال الفترة الحالية”.

وأضاف “أنه لا يستطيع توقع أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة وخصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء، والذي تزيد فيه إصابة الدواجن بالأمراض الوبائية، إلى جانب احتياج الدواجن إلى التدفئة مع حلول فصل الشتاء، مع ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في التدفئة داخل المزارع مما يترتب في النهاية إلى زيادة أسعار الدواجن”.

أسعار الدواجن اليوم 13 سبتمبر 2018: حقيقة ما تم تداوله حول تفشي فيروس مجهول في الدواجن

وقد أعلن نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتور منى محرز قائلة “إن ما تم نشره، وتداوله حول تفشي فيروس مجهول يهدد مزارع الدواجن بمحافظة المنوفية”.

وأشارت نائب وزير الزراعة “إنه قد تم إرسال فرق تقصي من الطب البيطري من جميع الإدارات إلى مراكز محافظة المنوفية من أجل التوصل إلى حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن تفشي فيروس مجهول يهدد مزارع الثروة الداجنة في المنوفية، حيث تم التأكد من عدم وجود أي حالات مرضية”.

وقد أوضحت الدكتورة منى محرز “إنه قد تم أيضا التواصل مع مدير مديرية الطب البيطري التابعة لمحافظة المنوفية، وكذلك تم التواصل مع رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية”، وأكدت “أنه لم ترد أي شكاوى أو بلاغات إلى إدارات الطب البيطري التابعة للمحافظة سواء كانت مزارع أو تربية منزلية عن الإصابة بأي فيروس داخل مزارع الثروة الداجنة أو التربية المنزلية للدواجن”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية تقوم بإنتاج ما يقارب من 1.6 مليار طائر بشكل سنوي، ويؤدي هذا الإنتاج من الثروة الداجنة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يقارب من خمسة وتسعين في المئة، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج وبين الاستهلاك نسبة خمسة في المئة، وهي تعد نسبة ضئيلة جداَّ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الثروة الداجنة.

وقد سجل أسعار الدواجن اليوم حالة من الاستقرار في أسواق الاستهلاك المصرية إلا أن محافظة أسوان سجل فيها أسعار الدواجن اليوم أعلى سعر، وتعتبر محافظة جنوب سيناء أيضا من المحافظات الأعلى سعراً اليوم في أسعار الدواجن المصرية اليوم.

مما لا شك فيه أن أسعار الدواجن تتأثر بصفة دائمة ومستمرة بناء على العديد من الأسباب والعوامل تأتي على قائمتها كمية المعروض ونسبة الطلب في الأسواق المصرية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى رفع أو خفض الأسعار من يوم إلى أخر.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 13-9-2018

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 23.00 جنية 23.00 جنية كتكوت أبيض فرخ 6.00 جنية 9.00 جنيه لحم ساسو كيلو 32.00 جنية 32.00 جنية كتكوت ساسو فرخ 03.00 جنية 03.25 جنية لحم بلدي كيلو 29.00 جنية 29.50 جنية كتكوت بلدي فرخ 1.85 جنية 2.35 جنية بط مسكوفي كيلو 11.00 جنية 11.50 جنية بط مولارد كيلو 13.00 جنية 13.50 جنية بيض أحمر كرتونه 36.50 جنية 37.00 جنية بيض أبيض كرتونه 31.50 جنية 32.00 جنية بيض بلدي كرتونه 37.50 جنية 37.00 جنية