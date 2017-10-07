سعر اللحوم والدواجن اليوم السبت 7/10/2017: اسعار الدواجن واللحوم بالأسواق فى مصر

Advertisements

سعر اللحوم والدواجن اليوم السبت، تشهد البلاد حالة من الركود الشديدة في أسعار الدواجن البيضاء على الرغم من انخفاضها في الأيام الأخيرة بشكل كبير بينما عادت أسعار اللحوم من جديد إلى الارتفاع بعد ما شهدته من رواج وإقبال من المواطنين وخاصة مع موسم عيد الأضحى المبارك وبدء العام الدراسي، وقد تسببت هذه التذبذبات في كثير من الخسائر للمربين وسط توقعات بانخفاض جديد في أسعار الدواجن في الفترة المقبلة وخاصة مع بدء العام الدراسي.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 7/10/2017: تراجع جديد في أسعار كرتونة البيض

طرأ فى أحدث تصريحات قد صدرت من قبل السيد رئيس الشعبة المؤكدة على وجود انخفاض ملحوظ على سعر كرتونة البيض في مصر مقارنة بالأسعار التي قد شهدت ارتفاع فى الفترة الماضية وقد أتي هذا التراجع مخالفًا لتوقعات الخبراء الذين أشاروا إلى وجود ارتفاع كبير كان متوقع أن تشهدها الأسواق بداية من هذه الفترة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف من جهة ورفع سعر الطاقة التي يحتاج إليها المنتجون بالإضافة إلى الزيادة التي قد طرأت على سعر الكتكوت الواحد وخاصة مع دخول الطلاب للمدارس.

Advertisements

خرجت بعض التصريحات من قبل المسؤولين من خبراء التربية الداجنة بالإضافة إلى الدكتور عبدالعزيز السيد، والذي يشغل منصب رئيس شعبة الثروة الداجنة التابع إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، المشيرة إلي وجود تراجع جديد قد طرأ على أسعار البيض بشكل عام مع قرب دخول الطلاب إلى المدارس والبدء في العام الدراسي الجديد.

سعر اللحوم بالأسواق اليوم السبت 7/10/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز الكبير: وصل سعره اليوم إلى 180 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 198 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 180 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 175 جنيه.

سعر اللحوم والدواجن اليوم السبت 7/10/2017: استمرار تراجع أسعار الدواجن في السوق المصرية

ورد أن الدكتور عبد العزيز السيد، والذي يعمل في منصب رئيس شعبة الدواجن التابعة إلى غرفة القاهرة، قد أكد على أن أسعار الدواجن فى مصر تشهد انخفاض مستمر على سعر الكيلو بها داخل السوق المحلية ويستمر الانخفاض على سعر اللحوم البيضاء بوجه عام في مصر، من جهة أخرى أعلن رئيس شعبة الدواجن أن الشعبة من المقرر لها أن تعقد يوم غدا مؤتمر جديد حول الثروة الداجنة لكي يتم مناقشة إمكانية إقامة بورصة جديدة وتكون متخصصة فقط في جنوب الصعيد من أجل تربية الدواجن ومن المقرر أن يتم حضور هذه المناقشة عدد كبير من المتخصصين بالإضافة إلى أعضاء الغرفة ايضًا.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم السبت 7/10/2017: انخفاض أسعار الدواجن في مصر

خرجت بعض التصريحات من خلال العاملين في الأسواق المصرية المشيرة إلى انخفاض أسعار الدواجن البيضاء فى أخر تعاملاتها بالنسبة إلى المستهلك وذلك في إطار تعاملات البيع والشراء داخل الأسواق المختلفة حيث ورد أن سعر كيلو الدواجن البيضاء قد انخفض من جديد بسبب عزوف الناس عنه في بعض المناطق على الرغم من انتهاء موسم عيد الأضحى كما كان متوقع في الآونة السابقة.

سعر الدجاج السبت 7/10/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت فى مصادرها الرئيسية:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 38 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 45 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 45 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.