إعرف تنسيق القبول بالثانوية العامة 2017.. درجات القبول للعام الدراسي الجديد فى جميع المحافظات المصرية

يبدأ طلاب هذه المرحلة التعليمية وأولياء الأمور التخطيط للمرحلة الدراسية التالية للمرحلة الاعدادية وهى المرحلة الثانوية، ليتم تحديد اتجاه الطالب سواء الإلتحاق بالثانوية العامة والتعليم الفنى أو التمريض العسكرى، وذلك وفقا للتنسيق الخاص بكل منها والدرجات الحاصل عليها كل طالب ومدى توافقها مع تنسيق القبول فى هذه الوجهات المختلفة.
خطوات تنسيق القبول بالثانوية العامة 2017، على مدار الفترة القليلة الماضية توجه الشاغل الأساسي لطلاب الشهادة الإعدادية الى معرفة نتائج الامتحانات الخاصة بهم والتى كان قد تم الإنتهاء منها فى وقت سابق، واليوم وعقب الإعلان عن النتيجة فى كافة محافظات جمهورية مصر العربية.
والجدير بالذكر أن درجات القبول فى الثانوية العامة 2017 تختلف من محافظة لأخرى، واليوم ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على تنسيق الثانوية العامة فى كافة محافظات جمهورية مصر العربية والتى من المقرر أن تأتى على النحو التالى:
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة الفيوم، 215 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة أسوان، 205 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة سوهاج، 230 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة القاهرة 210 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة المنيا، 210 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة كفر الشيخ، 220 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة الجيزة 200 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة القليوبية، 215 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة المنوفية، 220 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة السويس ، 220 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة بنى سويف، 215 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة قنا، 205 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة مطروح، 205 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة الغربية، 230 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة الوادى الجديد، 220 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة الإسماعيلية 215 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة الأسكندرية ، 205 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة شمال سيناء، 230 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة الشرقية، 225 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة دمياط، 200 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة الدقهلية، 230 درجة.
- تبلغ درجات القبول بالثانوية العامة فى محافظة أسيوط ، 220 درجة.
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