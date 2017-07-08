تنسيق القبول بالثانوية العامة 2017.. ننشر درجات القبول للعام الدراسي الجديد فى جميع المحافظات المصرية

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خطوات تنسيق القبول بالثانوية العامة 2017، على مدار الفترة القليلة الماضية توجه الشاغل الأساسي لطلاب الشهادة الإعدادية الى معرفة نتائج الامتحانات الخاصة بهم والتى كان قد تم الإنتهاء منها فى وقت سابق، واليوم وعقب الإعلان عن النتيجة فى كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

يبدأ طلاب هذه المرحلة التعليمية وأولياء الأمور التخطيط للمرحلة الدراسية التالية للمرحلة الاعدادية وهى المرحلة الثانوية، ليتم تحديد اتجاه الطالب سواء الإلتحاق بالثانوية العامة والتعليم الفنى أو التمريض العسكرى، وذلك وفقا للتنسيق الخاص بكل منها والدرجات الحاصل عليها كل طالب ومدى توافقها مع تنسيق القبول فى هذه الوجهات المختلفة.

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والجدير بالذكر أن درجات القبول فى الثانوية العامة 2017 تختلف من محافظة لأخرى، واليوم ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على تنسيق الثانوية العامة فى كافة محافظات جمهورية مصر العربية والتى من المقرر أن تأتى على النحو التالى: