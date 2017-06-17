البدء في تقدير العينة العشوائية لمواد اختبار الخميس الماضي وعلى رأسها الأحياء

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أعلن رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، الدكتور “رضا حجازي” في مجموعة من التصريحات، أنه قد تم البدء من قبل الكنترولات وضع الرقم السري لكراسات الإجابة الخاصة بالمواد التي أجرى فيها الطلاب الاختبارات يوم الخميس الماضي، وهي الجغرافيا والأحياء والتفاضل والتكامل.

حيث من المقرر أن يتم البدء في تصحيح العينة العشوائية الخاص بتلك الاختبارات اليوم السبت، وذلك بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10% لكراسات الإجابة في جميع الكنترولات.

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هذا وأضاف رئيس عام الامتحانات خلال التصريحات التي قام بها، أن النتيجة التي تخرج بعد الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية، بالإضافة إلى عدد الحاصلين على الدرجات النهائية في تلك العينة، هو ما يتم بناء عليه تحديد ما إذا كانت الوزارة سوف تتخذ قرار إلغاء أسئلة في الامتحان أم لا، حيث من المقرر أن يتم اتخاذ هذا القرار وفقا لأسس علمية بحتة.

حيث من المقرر لأي من الاختبارات التي يتم إجرائها في العالم، أن تقوم بتحديد مستويات و مهارات كافة الطلاب، و بالتالي فإن وجود مجموعة من الجزئيات التي توصف بالصعبة من قبل مجموعة من الطلاب هو أمر طبيعي، وذلك نتيجة لحرص الوزارة على تمييز الطالب الفائق.

و أن هذا أيضا يساعد الوزارة وبشكل كبير جدا في تحقيق التكافؤ بين كافة الطلاب، وأعلن “حجازي” خلال تصريحاته عن هذا بقوله أن كافة الاختبارات التي توضع لمَرحلة الثانوية العامة تكون وفقا لمجموعة من المواصفات التي تسير الوزارة طبقا لها، و أنه لا يوجد أي من الاختبارات يكون صعب بطريقة مطلقة أو سهل بطريقة مطلقة.